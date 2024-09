Een PLM-systeem is een aanvulling op een ERP-systeem. Een ERP-systeem is gericht op bedrijfsprocessen zoals inventarisatie, logistiek en financiën. Een PLM-systeem is gericht op alles wat u in uw product kunt vinden, van concept tot techniek tot productie en service. PLM biedt processen die alle betrokkenen bij de productlevenscyclus verbinden met een centrale bron van informatie. Door PLM te verbinden met ERP wordt het gebruik van productgegevens in meer automatiseringen en workflows in de onderneming verhoogd, voor nog meer zakelijke voordelen.