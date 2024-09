Het is mogelijk dat meer dan één gebruiker toegang heeft tot dezelfde hoofddatabase en dat er gelijktijdig in hetzelfde netwerk wordt gewerkt. Het maakt niet uit of dit mensen zijn uit hetzelfde team of uit andere teams. De hoofddatabase biedt een flexibele hiërarchie voor het beheren van modelgegevens en biedt uitgebreide mogelijkheden voor databasebeheer, waarmee eindgebruikers hun werk logisch en efficiënt kunnen organiseren. De persoon die een gegevensbestand creëert kan diverse toegangsrechten toewijzen aan gebruikers. Bovendien kunnen bepaalde gegevens in een database onleesbaar worden gemaakt.