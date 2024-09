Revit is een uitgebreide Building Information Modeling-software (BIM) die tools biedt voor bouwkundig ontwerp, bouwtechniek, MEP-systemen (mechanisch, elektrisch, sanitair) en constructie. Hiermee kunnen professionals bouwprojecten in een samenwerkingsomgeving maken, modelleren en documenteren.

Informed Design voor Revit is een invoegtoepassing die specifiek is ontworpen om de functionaliteit van Autodesk Revit te verbeteren. Het biedt extra mogelijkheden voor toegang tot sjablonen voor bouwmateriaal. Ook kunnen hiermee de sjablonen worden aangepast en naadloos worden geïntegreerd in ontwerpbestanden. Informed Design voor Revit is gericht op het optimaliseren van ontwerpcommunicatie en het faciliteren van het gebruik van bouwcomponenten die in de Revit-workflow kunnen worden geproduceerd.