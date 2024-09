Om gegevens in Info360 Insight te importeren, moet u de gegevensbronnen voor uw netwerken identificeren en de dataconnector van Info360 Insight installeren. Configureer vervolgens uw databaseverbinding in Info360 Insight. Identificeer en upload de sensoren in uw water- en afvalwaternetwerken die u wilt bewaken en analyseren. U kunt dit in bulk doen met behulp van een CSV-sjabloon. Upload tot slot uw netwerk voor nutsbedrijven voor een volledige ruimtelijke context. Dit kan worden gedaan via GeoJSON-bestanden of door integratie met ArcGIS Online. Na voltooiing worden de sensorgegevens in Info360 Insight ingevoerd.

Belangrijke koppelingen naar helpbestanden