DWG verwijst naar zowel de technische omgeving als de dwg-bestandsindeling, de eigen bestandsindeling voor AutoCAD®-software van Autodesk. Autodesk heeft .dwg in 1982 gecreëerd bij de eerste lancering van AutoCAD-software. DWG-bestanden bevatten alle gegevens die een gebruiker invoert in een CAD-tekening. Deze gegevens kunnen ontwerpen, geometrische gegevens, kaarten en foto's zijn. De dwg-bestandsindeling is een van de meest gebruikte bestandsindelingen voor ontwerpgegevens en wordt in bijna elke ontwerpomgeving gebruikt.