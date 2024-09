Autodesk Fusion met PowerInspect is metrologische software die wordt gebruikt om complexe 3D-vormen te meten met verschillende typen hardware. PowerInspect werkt met contactgebaseerde hardware, zoals coördinatenmeetmachines, digitizer-armen of op een spindel gemonteerde meettasters in CNC-machines. PowerInspect werkt ook met hardware die niet op contact is gebaseerd (zoals gestructureerd-lichtscanners). Bij deze inspectie wordt doorgaans een fysieke component vergeleken met een 3D-CAD-model of 2D-tekening.