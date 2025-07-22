最后更新日期：2025 年 7 月 22 日
最后更新日期：2025 年 7 月 22 日
以下未另行定义的术语具有 一般条款 中指定的含义。本文件中所描述的“成功计划”和“成功权益”可能会不时更新。我们将通过此页面顶部的“生效日期/更新时间”链接发布更新通知。
作为成功权益的一部分提供的所有信息和材料均属于 Autodesk 保密信息。Autodesk 保留该等信息和材料在全球范围内的所有知识产权。未经 Autodesk 授权代表明确书面批准，您不得以任何理由复制、修改、披露或分发该等信息和材料。
作为成功权益的一部分，Autodesk 可能会向您提供与您符合条件的产品和/或您与 Autodesk 的互动相关的一般建议和指导、信息、建议、见解、评估、预测和意见。该等指引和信息均按“原样”提供，不提供任何形式的保证，仅供参考和一般讨论之用；不构成具体建议；不保证任何业务、财务或其他结果；也不会与 Autodesk 创建具有约束力的协议。在根据所提供的任何指引或信息采取行动之前，您必须自行进行独立分析和评估。
成功权益的提供对象为您，以及您的企业内出于您的利益或参与您项目的需要而使用符合条件的产品的授权用户。对于以授权用户身份访问符合条件的产品的第三方顾问、承包商或合资合作伙伴，Autodesk 没有义务为其提供成功权益。
Autodesk 可以将履行或交付成功权益的所有或部分职责转包给一个或多个受 Autodesk 指导的授权第三方，但 Autodesk 将对其分包商的行为或疏忽负责。
“商业”指商业成功计划，除非另有说明，否则该计划将提供商业成功权益。
“成功计划”指向您提供的一揽子成功权益组合，您可能需要为此付费。
“成功权益”指 Autodesk 在其产品期限内，针对符合条件的产品提供的管理支持、客户支持、技术支持和其他方面支持，以及见解和指导，其中可能包括由 Autodesk 主导的对适用、学习、规划和技术运行状况的支持。成功权益可能并非对所有产品都适用。并非所有成功权益都适用于每个地区或每种语言。要确定某项产品适用哪些成功权益，请参阅相应产品的文档以及《成功权益指南》中对相关成功权益的描述。
“地区”指《成功权益指南》中列出的 Autodesk 地理区域。
“符合条件的产品”指根据本文档规定，符合成功权益条件的现行产品。
“管理员”指您授权使用 Autodesk 用户管理功能的人员，此类人员可使用该等功能指定团队，并会管理您的授权用户分配给该等团队之产品的访问权限。您可以指定不同类型的管理员，包括主管理员、辅助管理员和单点登录 (SSO) 管理员。
“互动报告”指互动数据和/或基于互动数据的见解和建议的集合。互动报告可能因成功计划而异。
“互动数据”指有关您与 Autodesk 互动的数据，包括但不限于产品使用情况、固定期限的使用许可使用情况和帐户使用情况数据，以及与成功材料和学习内容的使用有关的数据（如果该符合条件的产品适用）。
“节假日”指除周末外，相关 Autodesk 人员所在办公室停止营业的时间段。
“客户成功计划”或“CSP”指一组共同制定并形成书面文档的活动，旨在通过充分有效利用 Autodesk 产品来指导您实现期望的业务成果。
“事故”指符合条件的产品运行中出现的问题或故障，可能包括运行中断、性能下降，或难以访问、激活或注册适用产品。
“团队”指由主管理员定义和管理的一组单独的授权用户。
“支持请求”指您提出的、关于就事故提供协助的请求，该请求通过网络、电话或其他方式录入 Autodesk 的支持系统。支持请求还可在 Autodesk 的系统中以及/或者被 Autodesk 技术支持人员称为“案例”。
“支持用户”指由您指定的授权用户，该用户可提交支持请求以及接收针对您符合条件的产品的技术支持。管理员可以作为支持用户享受特定成功权益。