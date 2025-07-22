“商业”指商业成功计划，除非另有说明，否则该计划将提供商业成功权益。

“成功计划”指向您提供的一揽子成功权益组合，您可能需要为此付费。

“成功权益”指 Autodesk 在其产品期限内，针对符合条件的产品提供的管理支持、客户支持、技术支持和其他方面支持，以及见解和指导，其中可能包括由 Autodesk 主导的对适用、学习、规划和技术运行状况的支持。成功权益可能并非对所有产品都适用。并非所有成功权益都适用于每个地区或每种语言。要确定某项产品适用哪些成功权益，请参阅相应产品的文档以及《成功权益指南》中对相关成功权益的描述。

“地区”指《成功权益指南》中列出的 Autodesk 地理区域。

“符合条件的产品”指根据本文档规定，符合成功权益条件的现行产品。

“管理员”指您授权使用 Autodesk 用户管理功能的人员，此类人员可使用该等功能指定团队，并会管理您的授权用户分配给该等团队之产品的访问权限。您可以指定不同类型的管理员，包括主管理员、辅助管理员和单点登录 (SSO) 管理员。

“互动报告”指互动数据和/或基于互动数据的见解和建议的集合。互动报告可能因成功计划而异。

“互动数据”指有关您与 Autodesk 互动的数据，包括但不限于产品使用情况、固定期限的使用许可使用情况和帐户使用情况数据，以及与成功材料和学习内容的使用有关的数据（如果该符合条件的产品适用）。

“节假日”指除周末外，相关 Autodesk 人员所在办公室停止营业的时间段。

“客户成功计划”或“CSP”指一组共同制定并形成书面文档的活动，旨在通过充分有效利用 Autodesk 产品来指导您实现期望的业务成果。

“事故”指符合条件的产品运行中出现的问题或故障，可能包括运行中断、性能下降，或难以访问、激活或注册适用产品。

“团队”指由主管理员定义和管理的一组单独的授权用户。

“支持请求”指您提出的、关于就事故提供协助的请求，该请求通过网络、电话或其他方式录入 Autodesk 的支持系统。支持请求还可在 Autodesk 的系统中以及/或者被 Autodesk 技术支持人员称为“案例”。

“支持用户”指由您指定的授权用户，该用户可提交支持请求以及接收针对您符合条件的产品的技术支持。管理员可以作为支持用户享受特定成功权益。