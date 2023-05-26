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- 虚假、诽谤、诋毁、欺诈性质的，或以其他方式非法或侵权的；
- 威胁、辱骂、骚扰、侮辱、仇恨或恐吓性质的，或以其他方式不尊重他人权利和尊严的；
- 淫秽、下流、色情性质的，或以其他方式令人反感的；
- 与未成年人相关或以任何方式对未成年人有害的；
- 受版权、商标、设计权、商业秘密权、公开或隐私权，或任何其他专有权利保护，且未经相关所有者事先明确书面同意的;
- 国家或州秘密、机密信息、受管制非机密信息、出口受控信息或受到官方保密处理的任何其他信息或材料（包括任何照片、图纸、计划或模型）；
- 秘密代码、会签、加密货币、密码或其他类似信息；
- 广告、垃圾邮件、买卖任何商品或服务的要约、“连锁信”或任何其他形式的招揽；或
- 任何恶意软件（例如病毒、蠕虫、特洛伊木马、复活节彩蛋、定时炸弹或间谍软件）或其他具有或可能具有危害性或侵入性或旨在破坏或劫持任何硬件、软件或设备的运行、限制其使用或监控其使用的其他电脑代码、文档或程序；
- 从任何产品、文档或相关材料中删除任何版权、商标、保密或其他专有权利声明；
- 删除、禁用或以其他方式限制任何技术保护措施的有效性 ，包括Autodesk 出于以下目的所使用的技术保护措施：(i) 管理、监控、控制或分析任何产品的安装、访问或使用；或者 (ii) 保护 Autodesk 的知识产权；
- 以任何欺诈、不合法或侵权的方式，或具有欺诈、不合法或侵权目的或效果的任何方式使用任何产品；
- 在使用任何产品时冒充任何个人或实体，或虚假陈述或以其他方式歪曲您（或您的公司）与任何个人或实体间的关联关系；
- 使用任何产品来宣传或提供与非法活动相关的指导信息，鼓励对任何团体或个人的人身伤害或损害，或鼓吹任何残忍行为；
- 将任何产品用于任何本身存在危险的应用，包括可能导致死亡、人身伤害、灾难性破坏或大规模破坏的任何产品、零件、服务或其他应用；
- 将任何产品或相关的输出用于训练任何机器学习、人工智能算法、软件或系统；
- 试图探查、扫描或测试任何产品的漏洞，或违反或规避任何产品使用的任何安全或身份验证措施；
- 干扰或破坏任何产品的运行，或干扰或破坏用于提供任何产品的服务器或网络的运行，包括通过攻击或破坏产品的任何部分；
- 将任何产品用作“远程加载”的存储空间或用作其他网页或互联网资源的“门户”或“路标”，无论是在提供产品的网站内部还是外部；
- 使用自动方式（例如任何机器人、网络爬虫、网站搜索/检索应用程序，或其他用于检索、索引、“抓取”或“数据挖掘”的设备）从产品或通过产品收集内容或信息；
- 在没有必要权限的情况下，从产品或通过产品收集或存储有关任何个人或实体的个人数据；
- 分解任何产品的组成部分，以彼此分开使用或在不同的电子设备上使用（Autodesk 以书面形式明确许可的情形除外）；
- 在适用的云服务之外使用或访问作为该等云服务组成部分提供的软件（Autodesk 以书面形式明确许可的情形除外）；
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- 违反一般条款或任何适用的订单表格或最终用户许可协议。