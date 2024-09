Anche se i token non vengono addebitati, è necessario un saldo dei token per accedere a questi prodotti e servizi.

*Non tutti i prodotti, le funzionalità, i servizi o i vantaggi sono disponibili con Flex. Tutte le tariffe dei token elencate sopra si riferiscono all'uso individuale per ciascun utente. I token scadono trecentosessantacinque (365) giorni dopo la data di acquisto e Autodesk non fornirà alcun credito, rimborso o altra disposizione relativamente alla scadenza dei token. Al momento, i token di un pacchetto di token non possono essere suddivisi tra più team. Autodesk può modificare in qualsiasi momento le tariffe dei token e queste modifiche verranno applicate in futuro.

Tutti i prezzi sono forniti solo a scopo di stima. I prezzi sono indicati nella valuta locale e si basano sul prezzo di vendita consigliato di 3 $ per token in vigore dal 7 settembre 2021. Il prezzo di vendita consigliato non include sconti o trattamenti diversi per l'installazione e i prezzi potrebbero non includere le imposte o gli sconti per gli acquisti a volume. Per i prezzi esatti nella tua area geografica, contatta il tuo partner o addetto commerciale Autodesk.