Centros de treinamento autorizados

Os Instrutores certificados da Autodesk são profissionais credenciados, afiliados aos Parceiros de aprendizado da Autodesk e reconhecidos pelo domínio do produto e pela capacidade de ensino. Os Instrutores certificados da Autodesk demonstraram grande capacidade de ensino e de comunicação. Eles têm o conhecimento necessário sobre o produto para satisfazer os padrões do setor e ministrar cursos em ambientes de ensino. Os distintivos de ACI são emitidos e validados por organizações respeitadas. Os clientes podem ter certeza de que as informações do distintivo de certificação são precisas e estão atualizadas.