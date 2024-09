Membros do programa Membership Training Provider

O Programa Membership Training Provider é uma colaboração firmada entre a Autodesk e as lideranças nacionais dos principais sindicatos norte-americanos. Essa iniciativa conta com uma equipe que gerencia programas de treinamento para membros. O programa oferece apoio a organizações-membros que treinam, avaliam e certificam seus próprios membros.

A Autodesk reconhece a necessidade de haver treinamento em salas de aula reais, que crie futuros membros e os ajude a se tornarem profissionais qualificados do setor. Uma organização-membro é um sindicato, uma organização de treinamento ligada a sindicatos, uma associação comercial ou entidade semelhante. A participação dessas organizações no programa foi aprovada pela Autodesk para que seja fornecido treinamento aos membros filiados.

Para participar do programa, uma organização-membro deve atender às normas estabelecidas pela Autodesk, a seu exclusivo critério. As organizações devem solicitar autorização da Autodesk ou de um parceiro designado. Quando uma organização-membro recebe autorização, ela passa a se qualificar para vários benefícios do programa para poder dar apoio a estudantes e futuros membros. Este programa está disponível apenas na Austrália, no Canadá, na Irlanda e nos Estados Unidos.

Entre em contato via learning.partners@autodesk.com para obter mais informações.