O aplicativo AutoCAD Web é um programa CAD on-line que está incluído quando você assina o AutoCAD ou o AutoCAD LT. Ele permite que você trabalhe remotamente e colabore com colegas com o AutoCAD no navegador da Internet em seu computador. Além disso, o AutoCAD, o AutoCAD LT, o aplicativo Web do AutoCAD e o AutoCAD para dispositivos móveis oferecem fluxos de trabalho conectados por meio de provedores líderes em armazenamento na nuvem, incluindo Box, Google Drive, OneDrive e Dropbox. As integrações de armazenamento na nuvem permitem que você armazene os arquivos DWG onde desejar e trabalhe no AutoCAD a qualquer momento, em qualquer lugar.