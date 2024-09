Os usuários se autenticam no serviço de identificação usando seu ID Autodesk, que impõe criptografia em trânsito por meio de HTTPS usando criptografia TSL 1.2 e exige que cada usuário tenha um e-mail e uma senha exclusivos para autenticação.

Também é possível ativar a autenticação de vários fatores para a sua organização. Se você tiver um plano Autodesk qualificado, poderá integrar-se com o login único (SSO) da Autodesk, desde que haja um provedor de identidade com base em SAML (por exemplo, ADFS ou PingFederate). Todas as senhas de usuário são armazenadas como hash salgado unidirecional.