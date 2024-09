Quando você faz login em um produto, o Flex confirma se uma equipe tem tokens suficientes para cobrir a taxa diária da nova sessão desse produto. Se o saldo de tokens não for suficiente, o Flex o notificará com uma mensagem. Você só poderá executar o produto quando sua equipe tiver tokens suficientes. Observação: Você verá esta mensagem se o saldo da equipe for inferior à taxa diária de tokens do produto a ser executado, se o saldo da equipe for zero ou se a assinatura do Flex tiver atingido sua data de expiração de 12 meses.