製造領域正在快速轉型。從缺少溝通的穀倉效應，轉變為跨領域協同合作的情勢。從實體世界轉變為使用緊密相連的資料虛擬實境 (VR) 和數位分身建置的世界。以靈活且實現智慧製造的工廠取代以往笨拙的裝配線。現今我們需要新的規劃方式、新的建築方式及新的營運方式。