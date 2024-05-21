—保時捷數位規劃專案經理 Till Moczarski
—Viessmann Climate Solutions 數位工廠專家 Norbert Schmidt
隨著工廠營運的不斷發展，舊式系統、工具和流程會難以跟上前進的步伐。領先的組織正在以緊密連接的資料為基礎，打造更加現代化的營運，旨在最佳化工廠設計、提高製造產量，並提高製造靈活性。
在營運層面，製造創新都跟流程相關。如何加快上市速度？如何消除不會增加價值的流程？領先的組織正在學習資料、數位分身和其他現代創新方法，以此節省時間並降低成本。
競爭日益激烈，導致工廠規劃、設計和營運的複雜性日益提高。領先的組織瞭解改進其主動和被動方法 (從降低成本的新方法、解決非計劃封閉的方法，到改善整體交付程序的工作流程) 的必要性。
頂尖製造領導者認識到良好的品質控制會對其業務產生影響，如提高客戶滿意度、減少利潤侵蝕，以及提升品牌競爭力。為此，他們依賴強大的產品模擬、測試和原型製作來知悉品質，然後再投資昂貴的製造程序。
給您的工廠帶來訂單。合併 2D 和 3D CAD 成為功能強大的新工作流程，可協助您最佳化工廠設計，以在製造流程開發期間助力效率、產量和品質的提升。
加快機器設計與製造的速度，並更高效地將您的最佳構想推向市場。專門打造的工具和工作流程可協助您提高產品開發靈活性、提升創新能力，以及擴大提供內容範圍
與依賴 BIM 的建築、基礎建設和其他客戶更高效地合作。一個緊密連接的生態系統可協助您改善協同合作、減少代價高昂的錯誤，並確保客戶在更多專案中，指定使用貴公司的產品。
透過單一資料來源確保所有人員理解一致。多 CAD 整合可協助團隊改善協同合作、促進開發靈活性並加快上市速度，同時提供供應鏈的透明度。
簡化交付進而加快上市速度。可與建築師和承包商到工廠規劃師、生產規劃師和營運者，偕同處理共用的數位模型，以確保維護資料的完整性和透明度。
先行預測和提升產品效能，再進入製造流程。以虛擬方式展示真實產品或資產 (包含持續、即時的資料) 可協助您簡化產品開發並提高投資報酬率 (ROI)。
利用自動化、協同合作和互通性，徹底改造您處理製造的方式。您只需要完全可延伸的單一雲端解決方案，即可推出更優良的產品、促進創新，並贏得更多業務。
使用專業級 CAM 軟體加快 CNC 加工流程。Fusion 360 中自動化的高品質機器代碼可協助現代化流程並連接您的團隊，僅需使用單一平台即可完成所有作業。
使用進階數位規劃工具掌控您的生產流程。藉由適用於所有生產層級的解決方案，您可以達成更具效率的資源規劃、提高製造靈活性，並增加產能。
建立最佳化和關聯式多圖紙巢狀配置以用於生產。透過自動偵測材料、厚度和零件數量，最佳化材料降伏並減少浪費。
即時查看資源管理、工人和機器可用性以及成品可追溯性，有助於提高產量、減少浪費並改善品質。
Autodesk 和業界領導者合作開發更深入的軟體和硬體整合，以協助我們的客戶在處理資料、擴展能力以及自動執行耗時的流程方面加強差異化，進而在業界中脫穎而出。
模擬軟體
ProModel for AutoCAD 應用程式可協助生產工程師在初始時期就最佳化工廠設計。同時建置空間精確的配置和處理模擬模型。直接在 AutoCAD 中模擬調整比例的模型。製造、測試和驗證配置與處理變更，然後完成模型並以 3D 形式檢視所有項目。
製造軟體
Haas Automation 與 Autodesk 攜手合作旨在簡化製造工作流程，透過整合大量的機器模型、後處理器和加工資料庫，因而減少 CAM 程式設計所需的時間。Haas 增益集可讓 Fusion 360 使用者與 Haas 機器即時連線，並透過直接從機器讀取資料和允許直接傳輸 NC 代碼來提高生產力。
製造軟體
Autodesk 和 Renishaw 提供增強的解決方案，可有效管理車間的產品品質。「加工循環檢測」可讓製造商即時調整流程，進而提高效率並減少浪費。在整個製造流程中收集生產品質的資料，有助於找出需要改進的領域，讓流程更臻完善，最終以較高效的方式生產更高品質的產品。
Autodesk 設計與製造解決方案提供多樣功能滿足您的需求，其中包括跨領域、跨產業、可互操作的工作流程以便支援您的程序。請在準備就緒後洽詢 Autodesk 銷售人員，協助您解決千奇百趣的製造挑戰。