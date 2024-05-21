製造

發現不斷改進的無盡機會

從規劃到建置再到營運，製造最佳化是一個永無止境的旅程。但無論問題出在哪裡，良好的工程搭配適用的技術總會助您一臂之力。

發掘提高效率的新方法

製造領域正在快速轉型。從缺少溝通的穀倉效應，轉變為跨領域協同合作的情勢。從實體世界轉變為使用緊密相連的資料虛擬實境 (VR) 和數位分身建置的世界。以靈活且實現智慧製造的工廠取代以往笨拙的裝配線。現今我們需要新的規劃方式、新的建築方式及新的營運方式。

工程師在何處識別機會

從設計到營運的無縫流程

將對效率的重視融入每一個環節

隨著工廠營運的不斷發展，舊式系統、工具和流程會難以跟上前進的步伐。領先的組織正在以緊密連接的資料為基礎，打造更加現代化的營運，旨在最佳化工廠設計、提高製造產量，並提高製造靈活性。

消除創新的邊界

在營運層面，製造創新都跟流程相關。如何加快上市速度？如何消除不會增加價值的流程？領先的組織正在學習資料、數位分身和其他現代創新方法，以此節省時間並降低成本。

靈活且有目的地展開規劃和回應

競爭日益激烈，導致工廠規劃、設計和營運的複雜性日益提高。領先的組織瞭解改進其主動和被動方法 (從降低成本的新方法、解決非計劃封閉的方法，到改善整體交付程序的工作流程) 的必要性。

在品質與成本之間取得正確平衡

頂尖製造領導者認識到良好的品質控制會對其業務產生影響，如提高客戶滿意度、減少利潤侵蝕，以及提升品牌競爭力。為此，他們依賴強大的產品模擬、測試和原型製作來知悉品質，然後再投資昂貴的製造程序。

生產工程解決方案

工廠設計

給您的工廠帶來訂單。合併 2D 和 3D CAD 成為功能強大的新工作流程，可協助您最佳化工廠設計，以在製造流程開發期間助力效率、產量和品質的提升。

探索工廠設計 (英文)

機器設計 CAD

加快機器設計與製造的速度，並更高效地將您的最佳構想推向市場。專門打造的工具和工作流程可協助您提高產品開發靈活性、提升創新能力，以及擴大提供內容範圍

探索機器設計

適用於製造商的 BIM

與依賴 BIM 的建築、基礎建設和其他客戶更高效地合作。一個緊密連接的生態系統可協助您改善協同合作、減少代價高昂的錯誤，並確保客戶在更多專案中，指定使用貴公司的產品。

探索 BIM (英文)

產品生命週期管理 (PLM)

透過單一資料來源確保所有人員理解一致。多 CAD 整合可協助團隊改善協同合作、促進開發靈活性並加快上市速度，同時提供供應鏈的透明度。

探索 PLM

設備安裝

簡化交付進而加快上市速度。可與建築師和承包商到工廠規劃師、生產規劃師和營運者，偕同處理共用的數位模型，以確保維護資料的完整性和透明度。

閱讀文章 (英文)

工廠的數位分身

先行預測和提升產品效能，再進入製造流程。以虛擬方式展示真實產品或資產 (包含持續、即時的資料) 可協助您簡化產品開發並提高投資報酬率 (ROI)。

探索數位分身 (英文)

製造工程解決方案

製造效率

利用自動化、協同合作和互通性，徹底改造您處理製造的方式。您只需要完全可延伸的單一雲端解決方案，即可推出更優良的產品、促進創新，並贏得更多業務。

探索製造效率 (英文)

CNC 加工

使用專業級 CAM 軟體加快 CNC 加工流程。Fusion 360 中自動化的高品質機器代碼可協助現代化流程並連接您的團隊，僅需使用單一平台即可完成所有作業。

探索 CNC 加工 (英文)

生產規劃

使用進階數位規劃工具掌控您的生產流程。藉由適用於所有生產層級的解決方案，您可以達成更具效率的資源規劃、提高製造靈活性，並增加產能。

探索生產規劃 (英文)

巢狀和建造

建立最佳化和關聯式多圖紙巢狀配置以用於生產。透過自動偵測材料、厚度和零件數量，最佳化材料降伏並減少浪費。

追蹤和可追溯性

即時查看資源管理、工人和機器可用性以及成品可追溯性，有助於提高產量、減少浪費並改善品質。

探索追蹤和可追溯性 (英文)

始終走在生產與製造趨勢的前沿

資料與見解

破除工廠設計中的障礙

探索製造商如何打破工具、資料和協同合作「各自為政」的局面，進行工廠規劃和營造。

閱讀報告 (英文)
Computer monitor showing article on screen

自動化

AI 與工廠的未來

瞭解未來的工廠將如何借力於 AI 技術，具備直覺式、智慧並安載多種感應器。

 

閱讀報告 (英文)

融合

2023 年設計與製造現狀

探索我們專為設計與製造領導者編製的摘要，進而做出更明智的決策。

 

檢視資訊圖表 (英文)

永續性

推動永續成果

瞭解致力於永續性如何協助企業節省能源和材料成本、縮短製造時間並提高可預測性。

 

閱讀報告（英文）

成就健全製造生態系統的合作夥伴關係


Autodesk 和業界領導者合作開發更深入的軟體和硬體整合，以協助我們的客戶在處理資料、擴展能力以及自動執行耗時的流程方面加強差異化，進而在業界中脫穎而出。

模擬軟體

ProModel

ProModel for AutoCAD 應用程式可協助生產工程師在初始時期就最佳化工廠設計。同時建置空間精確的配置和處理模擬模型。直接在 AutoCAD 中模擬調整比例的模型。製造、測試和驗證配置與處理變更，然後完成模型並以 3D 形式檢視所有項目。

製造軟體

Haas Automation

Haas Automation 與 Autodesk 攜手合作旨在簡化製造工作流程，透過整合大量的機器模型、後處理器和加工資料庫，因而減少 CAM 程式設計所需的時間。Haas 增益集可讓 Fusion 360 使用者與 Haas 機器即時連線，並透過直接從機器讀取資料和允許直接傳輸 NC 代碼來提高生產力。

製造軟體

Renishaw

Autodesk 和 Renishaw 提供增強的解決方案，可有效管理車間的產品品質。「加工循環檢測」可讓製造商即時調整流程，進而提高效率並減少浪費。在整個製造流程中收集生產品質的資料，有助於找出需要改進的領域，讓流程更臻完善，最終以較高效的方式生產更高品質的產品。

使用 Autodesk 持續改進您的工廠

Autodesk 設計與製造解決方案提供多樣功能滿足您的需求，其中包括跨領域、跨產業、可互操作的工作流程以便支援您的程序。請在準備就緒後洽詢 Autodesk 銷售人員，協助您解決千奇百趣的製造挑戰。