PLM 代表產品生命週期管理。產品生命週期管理為產品生命週期 (從工程與供應鏈到品質和製造) 中涉及的所有人員提供企業級協同合作。所有人都是從中心來源工作，這就使您能夠更快地將更好的產品推向市場。
製造商每天都會在從概念到交付的過程中，在多個 CAD 系統之間來回切換，從而使其流程變得混亂、資料遺失和延遲。Autodesk PLM 提供多 CAD 整合，讓團隊在您組織內及與供應商之間，無論檔案類型為何，都能夠使用他們熟知的工具工作且有效地協同合作。
請閱讀本文以瞭解業界領導者如何使用 PLM 軟體來消除產品開發協同合作障礙、加速流程、提高效率和加強靈活性。
大幅改善協同合作、在流程中提早做出更好的決策，並透過全系統即時資料共用來追蹤成本和材料。
透過更輕鬆的訂單可見性與控制以及即時標籤和反饋迴路，改善供應鏈協同合作和回應時間。
從概念到生產，以更多的創新、更少的迭代週期和更低的成本，即時應對不斷變化的市場。
集中管理產品相關資料和流程。將所有的專案資料放置在一個位置，可減少將時間花費在低價值工作上、提高產品開發靈活度，並簡化協同合作。
透過高效的材料表 (BOM) 管理，記錄、追蹤和審閱產品中的每個元件、為製造做準備，並在整個產品生命週期中維護資料的完整性。
在產品生命週期的多個階段，對設計、料件和記錄強制進行版序控制。協助部門針對企業級可見性和可追蹤性進行高效的自動化並記錄版序。
依產品線、業務單位或產品團隊，規劃專案樣板，並將階段式里程碑、交付內容和工作標準化。以更快的速度完成從概念到生產的過程。
滿足您龐大的組織隨時隨地全年無休存取報價、採購和供應商管理方面的資訊，從而與全球供應鏈保持緊密聯繫。
自動執行品質工作流程、追蹤和記錄變更，並分析品質指標，以防止發生問題。減少瑕疵和不合規性。提升產品品質和可靠性。
網路研討會
向 Autodesk 專家學習產品生命週期管理秘訣、技巧和最佳做法。請檢視我們豐富的產品生命週期管理網路研討會資源庫，以瞭解您如何透過 Autodesk PLM 來簡化協同合作、提高靈活度，並改善產品品質。
CIMdata 評論
現代公司需要一種策略性方法，讓他們能夠從小處開始，再依需要擴展其 PLM 環境。請閱讀數位轉型專家 CIMdata 的建議，瞭解您為什麼需要能夠與您一起成長的互連產品開發解決方案。
Autodesk PLM 使用入門易如反掌。和您的客戶團隊討論，模組化流程和可規劃的即裝即用工作流程如何在您需要時提供彈性以實現所要的功能。
PLM 代表產品生命週期管理。產品生命週期管理為產品生命週期 (從工程與供應鏈到品質和製造) 中涉及的所有人員提供企業級協同合作。所有人都是從中心來源工作，這就使您能夠更快地將更好的產品推向市場。
PLM 軟體是一種解決方案，可管理整個產品生命週期 (從初始構想到開發、製造、服務和停用) 中的資料和流程。PLM 軟體可集中管理和自動執行工作流程，而且所有相關人員都可藉此進行跨領域協同合作。PLM 軟體提供的功能包括新產品導入 (NPI)、材料表 (BOM) 管理、變更管理、供應商管理和品質管理等。
在產品日益複雜、客戶需求日益增加、全球市場狀況瞬息萬變且競爭日益激烈的現今世界中，使用 PLM 軟體進行資料與流程管理可讓製造商更靈活且更具彈性。PLM 調整企業整體的時間與資源，以因應商機並以更強的創新和適應性更快地解決難題。
PLM 可整合整個組織，以及與外部、協力廠商的相關方 (例如供應商、廠商、承包商和客戶) 進行即時協同合作。PLM 整合所有相關人員與部門，以便產品設計、工程、製造和品質資料緊密聯繫。透過將人員、流程和資料連接到中央系統，PLM 可協助組織改善協同合作、提高產品開發和供應鏈的靈活度、減少在沒有價值的流程上浪費時間、改善產品品質，並加快產品上市。
大多數公司都是按照職能獨立運作、各自為政。產品資訊可能分散在各個部門、未連網的磁碟機和個別電腦中。涉及多個職能部門的人員和資訊的流程總是存在著各種不一致。產品資訊很難找到，且通常已過時。這會導致錯誤、延遲和沒有效率。產品生命週期管理非常重要，因為透過集中管理資料和工作流程自動化，能夠有效地將整個企業的人員、流程和產品資訊連結在一起，從而打破「各自為政」的窘境。
產品生命週期管理可大幅改善公司創造、建置、支援和開發產品與服務的方式。PLM 可減少錯誤，並協助確保每個人無論何時何地只要有需要都可以存取和使用最新且最準確的資訊。PLM 可消除協同合作障礙，並提高效率和靈活度。
PLM 軟體還提供 KPI 儀表板，可減少手動協調專案工作、報告和稽核所浪費的時間。使用 PLM 也可讓工程師在開發週期早期獲得產品效能資料，以進行封閉可追蹤性並改善設計，進而協助提高產品品質。以下是說明產品生命週期管理重要性的幾個範例。各種規模、行業和地區的公司都因使用 PLM 而獲益。
Autodesk PLM 提供彈性，可讓您從今天就開始對業務應用資料與流程進行管理，而且未來還可視需要擴展。CAD 整合式資料管理 可讓所有使用者使用熟悉的設計工具，以及最廣泛使用系統的外掛程式。流程管理還可針對設計協同合作和審閱、材料表、變更、品質、新產品導入、供應商協同合作等工作，將工作流程標準化。
Autodesk PLM 可協助您將業務工作流程標準化。它隨附核心 PLM 應用程式和數十個專業程序，無需額外費用。 而且，由於內含即裝即用的工作流程，因此不必從頭開始，您還可以根據您的業務需求量調整修改。在需要時實作所需功能。Autodesk PLM 是事實的中心來源，可管理您的所有資料和流程，其開放的 API 可輕鬆整合其他業務系統 (例如 ERP 和 CRM)，讓您能夠進一步處理您的資料。
產品生命週期管理可協助您管理產品生命週期中許多移動的部分，包括下列功能：
PLM 的基礎是 PDM ，可集中管理所有檔案類型的資料以及與產品相關的任何資訊。PDM 與 CAD 系統整合，有助於針對資料建立、審閱和發行程序強制使用組織標準，以及強制使用產業標準。在產品生命週期的設計和工程階段，PDM 可追蹤版序、減少錯誤，並改善設計的重複使用和協同合作。
但是，在工程和其它業務流程之外使用產品資料的其他部門又該怎麼辦？PLM 的優勢就在這裡，所提供的流程可讓整個企業存取資料，並為產品生命週期 (從工程與供應鏈到品質和製造) 中涉及的所有人員提供企業級協同合作。Autodesk PLM 結合 PDM 與 PLM 功能，可在整個產品生命週期中提高產品資料和流程管理效率。
製造商必須比以往更具創新性和彈性。由於內部和外部因素，例如客戶預期、市場狀況、供應鏈問題和競爭，尋求改變的壓力不斷湧現。
為了應對這些挑戰，製造商正運用數位方法來改變營運方式。他們正在採用技術解決方案來改進過時的產品開發方法，藉以減少浪費並增加創新的時間和資源。PLM 是關鍵技術解決方案，可讓您透過資料與程序管理功能進行數位轉型，這些功能比手動作業和中斷連線的系統更有效率。
PLM 可連結企業中的人員、流程和資料，為產品生命週期中涉及的所有人員 (包括供應商、合作夥伴和客戶) 建立協同合作環境。製造商可藉此將更多時間花在創新的工作方式上，同時降低開發成本和週期時間，以便將資源集中在加快更具競爭力的產品上市速度，並抓住更多業務機會以實現成長。
PLM 可讓每個人在適當的時間，在集中的系統中存取正確的資料，以協助減少錯誤和提高整個組織的生產力。團隊可以跨部門、處室和地區彼此協同合作。您的組織可以根據人員的角色和專案，控制可以存取和編輯哪些資料。版序控制可確保每個使用者均參考正確的版本，並降低下游錯誤和重複工作的風險。變更管理提供追蹤變更請求和變更命令，並可即時顯示。
PLM 可隨時為任何相關人員提供所需的可集中存取最新的供應商資訊，包括核准的廠商、廠商供應的內容、定價、聯絡資訊、歷史稽核追蹤等。這有助於防止使用之前可能有品質問題或不符合產業標準與法規的錯誤供應商。PLM 系統可自動執行供應商審閱通知並即時追蹤其核准狀態。
使用 PLM 與供應商進行協同合作更為輕鬆。由於 PLM 系統可集中管理資料和程序，因此不必來回交換電子郵件或在資料可能過期或遺失時使用共用磁碟機。供應商可以存取圖紙和 3D 視覺化模型，並順暢地參與 RFQ 流程。您也可以在設計協同合作期間共用即時標籤和反饋迴路，以便更有效率地進行溝通。PLM 可協助供應商縮短交付週期，並提高交付內容的準確度與品質，以滿足您的需求。