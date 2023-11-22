大多數公司都是按照職能獨立運作、各自為政。產品資訊可能分散在各個部門、未連網的磁碟機和個別電腦中。涉及多個職能部門的人員和資訊的流程總是存在著各種不一致。產品資訊很難找到，且通常已過時。這會導致錯誤、延遲和沒有效率。產品生命週期管理非常重要，因為透過集中管理資料和工作流程自動化，能夠有效地將整個企業的人員、流程和產品資訊連結在一起，從而打破「各自為政」的窘境。



產品生命週期管理可大幅改善公司創造、建置、支援和開發產品與服務的方式。PLM 可減少錯誤，並協助確保每個人無論何時何地只要有需要都可以存取和使用最新且最準確的資訊。PLM 可消除協同合作障礙，並提高效率和靈活度。



PLM 軟體還提供 KPI 儀表板，可減少手動協調專案工作、報告和稽核所浪費的時間。使用 PLM 也可讓工程師在開發週期早期獲得產品效能資料，以進行封閉可追蹤性並改善設計，進而協助提高產品品質。以下是說明產品生命週期管理重要性的幾個範例。各種規模、行業和地區的公司都因使用 PLM 而獲益。