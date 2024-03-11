機器設計是構思和建立實體系統以滿足能源、航太、汽車、農業、海運和製造等產業客戶需求的過程。

機器設計流程中，不僅需要應用物理學以使用電力驅動各項零件，還要規畫元件互動、考量安裝限制、設定材料，與此同時，也必須兼顧專案時程及利潤。

技術圖面和 3D 電腦輔助設計 (CAD) 模型通常是為了在利害關係人之間傳達和審閱設計，以及協調設計流程而建立。

最終輸出的結果是製造、委託和服務所需的資訊，其中可能包括技術圖面、書面規格和材料表 (BOM)。

參與這項過程的角色涵蓋工業設計師、機械、電氣或電子工程師、模擬專家、CAD 設計師和 CAD 製圖師。