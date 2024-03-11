機器是將電力轉換為動力的實體系統。簡單的機器範例包括楔形塊、槓桿和滑輪。複雜的機器則需協調多種零件，包括機械、電氣和電子元件。許多現代化機器都是由電腦控制，並使用軟體介面進行程式設計和監控。
市場波動、供應鏈問題和技能短缺正在擾亂製造業向來謹慎的變革步調。因此，機器與設備正在積極尋求新的方式，提高設計靈活度與創新能力，並克服混亂的產業現狀，持續為客戶提供新價值。
瞭解機器設計的業界龍頭如何利用有系統的整合式機器設計軟體提高效率。
從原型迅速發展成產品、降低風險，還能利用各項工具快速回應客戶與利害關係人的回饋。
在初期設計階段通盤考量所有資訊，就能加速開發過程、防範研發與製造部門的脫節，並縮短上市時間。
利用自動化及協同合作工具提高研發產能，利用客戶回饋打造出性能更佳的產品，並拓展多樣化的服務。
貫徹永續理念，讓您從競爭者中脫穎而出。從開發的早期階段就應積極調查該設計對環境產生的影響。
使用先進的機械設計軟體自動化機器設計流程。減少設計時間、消除協同合作障礙，並提升您的創新能力。
自動化功能協助您減少錯誤並節省重複作業的時間，讓您的設計和工程團隊專注於開創性的解決方案。調整開發流程，以順暢執行。
憑藉精確可靠的分析，信心十足地邁向未知的領域。利用模擬工具分析資料庫以制定決策、微調設計，並提高行銷的效率。
使用通用 CAD 模型串聯各個領域，以進行 CNC 機器程式設計。在工程資料公布前，就能設計裝置並建立刀具路徑，且所有變更都會自動更新至電腦輔助製造 (CAM) 工作流程。
在整合系統與大型設計專案期間，最大程度地降低風險，並將效率最大化。點雲掃描、衝突偵測和安裝定序可協助您在每一步都做出更明智的決策。
使用安全的一站式資料模型連結您的同事、客戶和供應鏈。隨時掌握下一步設計流程的負責人，並自動維護決策稽核紀錄及其影響。
整合式的「製造與裝配導向 (DFmA)」技術，有助於縮短設計週期。即時意見反應則可以縮短回饋週期，進一步簡化並改善製造流程。
加速下游流程，縮短上市時間。透過單一系統自動完成事前資料準備，包括材料表 (BOM)、排版 (nesting) 和 CAM。
使用 3D CAD 模型作為所有產品製造資訊 (PMI) 的單一事實來源。減少手動建立圖面的需求、加快設計週期，以及改善製造過程中的協同合作。
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節省時間，讓您更專注於創意發想。瞭解 Autodesk Inventor 中的 iLogic 技術如何協助工程師自動執行日常工作、加速產品規劃，以及縮短上市時間。
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向 Autodesk 專家學習，瞭解機器設計 CAD 如何預測製造領域的新技術、提高協同合作的效率，並探索更多設計選項。檢視我們為設計師和工程師所提供豐富的網路研討會資源庫。
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在設計和整個開發流程中，必須採用現代化建模方法，才能夠實現更高的靈活度。瞭解參數式 3D 建模如何輕鬆合併設計變更、充分發揮模型的價值，以及重複使用現有的設計資料。
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機器是將電力轉換為動力的實體系統。簡單的機器範例包括楔形塊、槓桿和滑輪。複雜的機器則需協調多種零件，包括機械、電氣和電子元件。許多現代化機器都是由電腦控制，並使用軟體介面進行程式設計和監控。
機器設計是構思和建立實體系統以滿足能源、航太、汽車、農業、海運和製造等產業客戶需求的過程。
機器設計流程中，不僅需要應用物理學以使用電力驅動各項零件，還要規畫元件互動、考量安裝限制、設定材料，與此同時，也必須兼顧專案時程及利潤。
技術圖面和 3D 電腦輔助設計 (CAD) 模型通常是為了在利害關係人之間傳達和審閱設計，以及協調設計流程而建立。
最終輸出的結果是製造、委託和服務所需的資訊，其中可能包括技術圖面、書面規格和材料表 (BOM)。
參與這項過程的角色涵蓋工業設計師、機械、電氣或電子工程師、模擬專家、CAD 設計師和 CAD 製圖師。
機器設計師必須統合數學原理、工程物理學、產業知識和專業軟體來解決客戶問題，概念發想到詳細製圖，一步步完成新產品的設計。
機器設計圖必須滿足客戶需求而且能夠產生利潤。設計團隊會透過電腦輔助設計 (CAD) 模型、技術圖面、材料表 (BOM) 和規格，與客戶、製造和採購等利害關係人進行溝通。
機器設計需要協同合作並涉及多個領域，包括工業設計、機械、電氣和電子工程，還包括來自客戶、供應商、製造專家和專案管理團隊的意見反應。
設計與工程開發流程對於機器設計公司的成功至關重要。其最終目標是構想對客戶和開發商雙方都有益的設計並達成共識。應考量的限制則包括預算、工程能力和上市時間等。
機器設計流程需要協同合作，參與者可能包含工業設計、機械、電氣、電子工程等領域的專家。同時也應該將客戶、專案管理、採購、製造、安裝和服務等利害關係人的意見納入考量。
機器設計流程是一個反覆與循環的過程，最初的構想將會經歷多輪的原型製作、測試、評估和審閱，直到最終設計達到最佳狀態而且非常可靠，足以開始生產為止。
機器設計流程從定義問題開始，接著集思廣益找出潛在的解決方案，然後是建立並測試原型、收集意見反應，接著評估能否進一步細化問題陳述。最後，才能決定是否採納、否決該解決方案，或是開啟新一輪的開發週期加以改進。
機器設計軟體可為設計師提供協助，包括自動執行工作、追蹤流程，以及促進設計師和專案管理、採購、製造、客戶等利害關係人之間的協同合作
機器設計軟體的範例包括 3D 電腦輔助設計 (CAD) 軟體，設計師可以在其中建立虛擬模型以計算物理屬性，並確保元件不會在移動過程中發生碰撞。這樣可節省建立原型的時間。此外，3D CAD 模型可以產生技術圖面，進而減少記錄和溝通設計所花費的時間。
電腦輔助工程 (CAE) 軟體可協助設計師建立模擬研究，自動計算應力、流體流動、熱力學及震動數值，省下實體原型測試的時間。
隨著雲端資料管理的普及，越來越多人採用「以模型為基礎的定義 (MBD)」，或者使用 3D CAD 模型來推動下游製造流程，進而減少技術圖面的需求。
設計機器的軟體可能包括：
為了協助推動機器設計領域的革新，Autodesk 為所有優秀設計師提供了一系列的設計與製造軟體，讓您能不受專案、領域和產業的限制隨心創作。
Autodesk 機器設計軟體包括：
機器設計圖是一種技術圖面，其建立目的是傳達設計意圖、圖表處理、計算折疊板金展開圖、使用排版最佳化製造流程，或者提供安裝和維護的相關指示。建立機械圖面，應使用電腦輔助設計 (CAD) 類的設計軟體。
最好的機器設計軟體就是專為機械設計流程 (MCAD) 打造的電腦輔助設計系統。評估 MCAD 軟體時，請注意以下事項：
機器製造商不僅需要為客戶量身打造創新的解決方案，還必須趕在競爭對手之前推出。
而機器開發的成敗，則取決於設計工程，不僅要確保成品符合客戶的需求，也要為製造商創造利潤。
設計開發期間所做的決策會影響品質、元件、材料、製造流程和機器在生命週期中的易用性。
電腦輔助設計 (CAD) 和電腦輔助工程 (CAE) 等機器設計軟體可自動執行設計流程並管理資料分析報告，讓設計師和工程師能夠及時做出有效決策，進而提高產品成功率、輔助運作效率，以及縮短上市時間，讓企業和從業者獲得極大的效益。
在製造過程中，有多個地方用到電腦輔助設計軟體 (CAD)。
在設計階段，製造團隊可共用 CAD 設計以評估「製造與裝配導向 (DFmA)」的實用性。製造團隊的意見反應可納入設計中，以協助設計更有效率，進而在製造時帶來更多效益。
設計開發完成後，將會付諸製造。製造團隊可以利用 CAD 設計夾具、裝置和品管用的暫停機制。
電腦輔助製造 (CAM) 使用 3D CAD 模型進行電腦數值控制 (CNC) 程式設計，以自動執行製造機器的動作。C透過 CAD 與 CAM 的統合，CNC 程式設計就能與 CAD 共用相同的軟體，如此一來，變更 CAD 模型時就會自動更新 CAM 刀具路徑。好處在於對 CAD 模型進行的變更可自動更新 CAM 刀具路徑。
元件製作完成後，CAD 資料和 CAM 資料將一起用於電腦輔助檢測 (CAI) 和品質控制。製造的元件將會使用計量裝置與 CAD 模型進行比較，以評估是否符合指定的公差和表面紋理。