機器設計 CAD

從概念到交件，加速設計進程

使用 Autodesk 機器設計軟體，提高設計開發靈活性，並將您的精彩構想快速有效地推向市場。

Designer and engineer standing in shop, looking at illustrated outline of machine CAD model

若能多出 20% 至 70% 的時間進行工程設計，您可以創造出何等驚人的產品？

市場波動、供應鏈問題和技能短缺正在擾亂製造業向來謹慎的變革步調。因此，機器與設備正在積極尋求新的方式，提高設計靈活度與創新能力，並克服混亂的產業現狀，持續為客戶提供新價值。

瞭解機器設計的業界龍頭如何利用有系統的整合式機器設計軟體提高效率。

使用機器設計 CAD 輔助產業轉型

快速創新

從原型迅速發展成產品、降低風險，還能利用各項工具快速回應客戶與利害關係人的回饋。

建立可靠的資料庫

在初期設計階段通盤考量所有資訊，就能加速開發過程、防範研發與製造部門的脫節，並縮短上市時間。

開創新的可能性

利用自動化及協同合作工具提高研發產能，利用客戶回饋打造出性能更佳的產品，並拓展多樣化的服務。

善盡企業責任

貫徹永續理念，讓您從競爭者中脫穎而出。從開發的早期階段就應積極調查該設計對環境產生的影響。

頂尖製造商如何利用機器設計軟體來推動成長

使用機器設計 CAD 改善您的流程

機械設計

使用先進的機械設計軟體自動化機器設計流程。減少設計時間、消除協同合作障礙，並提升您的創新能力。

探索機械設計 (英文)

設計自動化

自動化功能協助您減少錯誤並節省重複作業的時間，讓您的設計和工程團隊專注於開創性的解決方案。調整開發流程，以順暢執行。

探索設計自動化 (英文)

模擬

憑藉精確可靠的分析，信心十足地邁向未知的領域。利用模擬工具分析資料庫以制定決策、微調設計，並提高行銷的效率。

探索模擬

製造流程自動化

使用通用 CAD 模型串聯各個領域，以進行 CNC 機器程式設計。在工程資料公布前，就能設計裝置並建立刀具路徑，且所有變更都會自動更新至電腦輔助製造 (CAM) 工作流程。

探索 CAM (英文)

產線設計

在整合系統與大型設計專案期間，最大程度地降低風險，並將效率最大化。點雲掃描、衝突偵測和安裝定序可協助您在每一步都做出更明智的決策。

探索系統 (英文)

產品生命週期管理

使用安全的一站式資料模型連結您的同事、客戶和供應鏈。隨時掌握下一步設計流程的負責人，並自動維護決策稽核紀錄及其影響。

探索產品生命週期管理 (英文)

為製造而設計

整合式的「製造與裝配導向 (DFmA)」技術，有助於縮短設計週期。即時意見反應則可以縮短回饋週期，進一步簡化並改善製造流程。

製造文件

加速下游流程，縮短上市時間。透過單一系統自動完成事前資料準備，包括材料表 (BOM)、排版 (nesting) 和 CAM。

以模型為基礎的定義

使用 3D CAD 模型作為所有產品製造資訊 (PMI) 的單一事實來源。減少手動建立圖面的需求、加快設計週期，以及改善製造過程中的協同合作。

機器設計軟體

Product Design & Manufacturing Collection

取得 Inventor + AutoCAD + Fusion 360 及其他更多軟體 — 用於產品開發和製造規劃的專業級工具。

產品詳細資料
Inventor

機械設計與 3D CAD 軟體

產品詳細資料
Autodesk Fusion

用於產品設計的雲端式 3D CAD/CAM/CAE 軟體

產品詳細資料

掌握最新的機器設計最佳實踐

替代文字

電子書

自動執行繁瑣的工作，提高靈活性

節省時間，讓您更專注於創意發想。瞭解 Autodesk Inventor 中的 iLogic 技術如何協助工程師自動執行日常工作、加速產品規劃，以及縮短上市時間。

閱讀電子書 (英文)
替代文字

網路研討會

觀看設計和工程網路研討會

向 Autodesk 專家學習，瞭解機器設計 CAD 如何預測製造領域的新技術、提高協同合作的效率，並探索更多設計選項。檢視我們為設計師和工程師所提供豐富的網路研討會資源庫。

檢視網路研討會 (英文)
替代文字

電子書

提升設計資料的價值

在設計和整個開發流程中，必須採用現代化建模方法，才能夠實現更高的靈活度。瞭解參數式 3D 建模如何輕鬆合併設計變更、充分發揮模型的價值，以及重複使用現有的設計資料。

閱讀電子書 (英文)

Autodesk 助您飛速成長，在競爭激烈的市場中遙遙領先

請洽詢銷售代表，瞭解 Autodesk 設計與製造解決方案如何協助您創造突破性創新。

有關機器設計 CAD 的常見問題 (FAQ)

什麼是機器？

機器是將電力轉換為動力的實體系統。簡單的機器範例包括楔形塊、槓桿和滑輪。複雜的機器則需協調多種零件，包括機械、電氣和電子元件。許多現代化機器都是由電腦控制，並使用軟體介面進行程式設計和監控。

什麼是機器設計？

機器設計是構思和建立實體系統以滿足能源、航太、汽車、農業、海運和製造等產業客戶需求的過程。

 

機器設計流程中，不僅需要應用物理學以使用電力驅動各項零件，還要規畫元件互動、考量安裝限制、設定材料，與此同時，也必須兼顧專案時程及利潤。

 

技術圖面和 3D 電腦輔助設計 (CAD) 模型通常是為了在利害關係人之間傳達和審閱設計，以及協調設計流程而建立。

 

最終輸出的結果是製造、委託和服務所需的資訊，其中可能包括技術圖面、書面規格和材料表 (BOM)。

 

參與這項過程的角色涵蓋工業設計師、機械、電氣或電子工程師、模擬專家、CAD 設計師和 CAD 製圖師。

機器設計師如何作業？

機器設計師必須統合數學原理、工程物理學、產業知識和專業軟體來解決客戶問題，概念發想到詳細製圖，一步步完成新產品的設計。

 

機器設計圖必須滿足客戶需求而且能夠產生利潤。設計團隊會透過電腦輔助設計 (CAD) 模型、技術圖面、材料表 (BOM) 和規格，與客戶、製造和採購等利害關係人進行溝通。

 

機器設計需要協同合作並涉及多個領域，包括工業設計、機械、電氣和電子工程，還包括來自客戶、供應商、製造專家和專案管理團隊的意見反應。

機器設計流程是什麼？

設計與工程開發流程對於機器設計公司的成功至關重要。其最終目標是構想對客戶和開發商雙方都有益的設計並達成共識。應考量的限制則包括預算、工程能力和上市時間等。

 

機器設計流程需要協同合作，參與者可能包含工業設計、機械、電氣、電子工程等領域的專家。同時也應該將客戶、專案管理、採購、製造、安裝和服務等利害關係人的意見納入考量。

 

機器設計流程是一個反覆與循環的過程，最初的構想將會經歷多輪的原型製作、測試、評估和審閱，直到最終設計達到最佳狀態而且非常可靠，足以開始生產為止。

 

機器設計流程從定義問題開始，接著集思廣益找出潛在的解決方案，然後是建立並測試原型、收集意見反應，接著評估能否進一步細化問題陳述。最後，才能決定是否採納、否決該解決方案，或是開啟新一輪的開發週期加以改進。

機器設計軟體是什麼？

機器設計軟體可為設計師提供協助，包括自動執行工作、追蹤流程，以及促進設計師和專案管理、採購、製造、客戶等利害關係人之間的協同合作

 

機器設計軟體的範例包括 3D 電腦輔助設計 (CAD) 軟體，設計師可以在其中建立虛擬模型以計算物理屬性，並確保元件不會在移動過程中發生碰撞。這樣可節省建立原型的時間。此外，3D CAD 模型可以產生技術圖面，進而減少記錄和溝通設計所花費的時間。

 

電腦輔助工程 (CAE) 軟體可協助設計師建立模擬研究，自動計算應力、流體流動、熱力學及震動數值，省下實體原型測試的時間。

 

隨著雲端資料管理的普及，越來越多人採用「以模型為基礎的定義 (MBD)」，或者使用 3D CAD 模型來推動下游製造流程，進而減少技術圖面的需求。

機器設計軟體有哪些？

設計機器的軟體可能包括：

  • 電腦輔助設計 (CAD)：3D CAD 可用來建立機械、電氣或電子元件及其關係的虛擬模型。技術圖面和材料表 (BOM) 可從 3D 模型自動產生。
  • MCAD：專為機器設計而打造 CAD 軟體，內含用來設計軸、齒輪、彈簧、凸輪、皮帶、螺栓連接和結構框架等機械元素的工具。
  • ECAD：ECAD 是專為電子或印刷電路板 (PCB) 設計打造軟體，內含電路圖、2D 佈線配置和 3D 建模。
  • 視覺化：視覺化軟體用來建立設計的電腦合成影像 (CGI) 或數位彩現，以協助向客戶或合作夥伴傳達設計。彩現可以是擬真靜態影像或動畫，用以展示設計的組裝或運作方式。
    • 虛擬實境 (VR) 或增強實境 (AR) 軟體和硬體可幫助使用者直接和 CGI 互動，以協助進行視覺化設計或者在安全環境中訓練操作人員。
    • 數位分身可利用機器內建感測器的資料增強 CGI，以最佳化機器及其支援服務的維護和運作。
  • 電腦輔助工程 (CAE)：CAE 或模擬軟體可用於分析設計的效能，包括模擬應力的有限元素分析 (FEA)，或者模擬液體和氣體流動的計算流體動力學 (CFD)。
  • 公差分析：公差分析用來自動計算公差疊加以及將公差最佳化，以確保可互換零件的可行性，同時將製造成本降至最低。
  • 生成設計：生成設計是不同於模擬或輕量化設計的獨特方法。模擬是使用元件的 3D CAD 模型來分析應力對設計的影響，而生成設計則恰恰相反。設計師需要先設定一些約束條件，例如實體負載、材料和製造方
    法，然後由系統產生多個符合效能準則的可行元件模型。接著，設計師可以根據重量、安全係數、成本或美感等因素排除設計選項，最後從剩餘的選項中選出定案版本。

Autodesk 提供的機器設計 CAD 軟體有哪些？

為了協助推動機器設計領域的革新，Autodesk 為所有優秀設計師提供了一系列的設計與製造軟體，讓您能不受專案、領域和產業的限制隨心創作。

Autodesk 機器設計軟體包括：

  • 產品設計與製造軟體集，內含：
    • Autodesk Inventor，用於 3D 機械設計、模擬、視覺化和文件製作的專業級產品設計與工程工具。
    • Inventor Nastran，用於非線性應力、熱、震動和疲勞模擬的內嵌 CAD 軟體。
    • Inventor Tolerance Analysis，用於評估尺寸變化影響的公差疊加分析軟體。
    • Inventor Nesting，Inventor 專用的真實造型排版軟體，可以盡可能提高原物料的利用率。
    • Inventor CAM，Inventor 專用的整合式 2.5 軸到 5 軸 CAD/CAM 程式設計解決方案。
    • Vault，用於管理設計檔案的產品資料管理軟體。
    • AutoCAD，內含產業專用工具集的 2D 與 3D CAD 軟體。
    • Factory Design Utilities，用來規劃、設計和安裝高效產線配置的工廠設計軟體。
    • Navisworks，內含衝突偵測與排程功能的大型設計審閱軟體。
    • ReCap Pro，實景擷取以及 3D 掃描軟體與服務。
    • 3Ds Max，用於將設計視覺化的 3D 彩現與動畫軟體。
    • Fusion 360，用於產品設計與製造的雲端 CAD/CAM/CAE 軟體。
    • Fusion 360 Manage with Upchain，可讓您輕鬆連結資料、人員和流程的雲端 PLM 和 PDM。
    • Design Review，Design Review CAD 檢視器軟體可讓您免費檢視、標示、列印和追蹤 2D 和 3D 檔案的變更，而且無需使用原始設計軟體。

有哪些機器製圖軟體？

機器設計圖是一種技術圖面，其建立目的是傳達設計意圖、圖表處理、計算折疊板金展開圖、使用排版最佳化製造流程，或者提供安裝和維護的相關指示。建立機械圖面，應使用電腦輔助設計 (CAD) 類的設計軟體。

  • Autodesk AutoCAD 之類的 CAD 軟體透過複製和貼上、圖塊、圖紙集管理員等工具自動執行傳統的 2D 技術圖面處理。
  • Autodesk Inventor 之類的 CAD 軟體是更強大的自動製圖軟體，可直接從設計師建立的 3D CAD 模型產生機械圖面。這可加速機械圖面的建立流程，並確保每一項設計變更都會自動記錄在參考模型的所有圖紙中。
  • Autodesk Fusion 360 之類的 CAD 軟體將設計、工程、電子和製造軟體整合成一體，藉此將整個產品開發過程都連結到單一的整合式雲端軟體中，包括 3D CAD、CAM、CAE 和 PCB。

最好的機器設計軟體是哪一款？

最好的機器設計軟體就是專為機械設計流程 (MCAD) 打造的電腦輔助設計系統。評估 MCAD 軟體時，請注意以下事項：

  • 零件與組件的 3D 建模，可展現設計的實體規模與空間關係
  • 可擴充的機械和電氣元件資源庫，例如螺帽、螺栓、墊圈、O 型環、軸承、鍵、輪齒、皮帶和彈簧
  • 機械設計加速器，可針對螺栓連接、軸、凸輪和滑輪系統等項目自動進行設計和建模
  • 特定工具集，可針對板金元件、結構框架、PCB、電纜線束、配管管路和塑膠外殼進行自動設計和建模
  • 能否利用 CAD 模型，評估應力、熱、震動、流體流動等物理特性對設計的影響
  • 使用模型式註解 (MBA)、幾何標註與公差 (GD&T) 以及公差堆疊分析等工具實作模型式設計 (MBD) 的能力
  • 視覺化工具，可建立包括擬真彩現和動畫影片在內的電腦合成圖像 (CGI) 以進行溝通、銷售和行銷
  • 安全的協同合作工具，協助分享設計圖稿並收集回饋、進行審閱與簽收
  • 在共用 CAD 模型上與結構設計、土木設計或 BIM 等其他產業的專家展開協同合作的能力
  • 使用 CAD 模型進行製造準備工作的能力，例如製造圖面、建立材料表 (BOM)、板金排版和 CNC 程式設計
  • 整合式產品資料管理 (PDM)，透過權限控制、發行流程和工程變更命令安全地管理檔案

機器設計軟體對企業和專業人士有什麼好處？

機器製造商不僅需要為客戶量身打造創新的解決方案，還必須趕在競爭對手之前推出。

而機器開發的成敗，則取決於設計工程，不僅要確保成品符合客戶的需求，也要為製造商創造利潤。

設計開發期間所做的決策會影響品質、元件、材料、製造流程和機器在生命週期中的易用性。

電腦輔助設計 (CAD) 和電腦輔助工程 (CAE) 等機器設計軟體可自動執行設計流程並管理資料分析報告，讓設計師和工程師能夠及時做出有效決策，進而提高產品成功率、輔助運作效率，以及縮短上市時間，讓企業和從業者獲得極大的效益。

CAD 在製造業中有何用途？

在製造過程中，有多個地方用到電腦輔助設計軟體 (CAD)。

在設計階段，製造團隊可共用 CAD 設計以評估「製造與裝配導向 (DFmA)」的實用性。製造團隊的意見反應可納入設計中，以協助設計更有效率，進而在製造時帶來更多效益。

設計開發完成後，將會付諸製造。製造團隊可以利用 CAD 設計夾具、裝置和品管用的暫停機制。

電腦輔助製造 (CAM) 使用 3D CAD 模型進行電腦數值控制 (CNC) 程式設計，以自動執行製造機器的動作。C透過 CAD 與 CAM 的統合，CNC 程式設計就能與 CAD 共用相同的軟體，如此一來，變更 CAD 模型時就會自動更新 CAM 刀具路徑。好處在於對 CAD 模型進行的變更可自動更新 CAM 刀具路徑。

元件製作完成後，CAD 資料和 CAM 資料將一起用於電腦輔助檢測 (CAI) 和品質控制。製造的元件將會使用計量裝置與 CAD 模型進行比較，以評估是否符合指定的公差和表面紋理。

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