娛樂內容創作工具，包括 3ds Max 和 Maya
探索可使用的一系列工具，講述令人印象深刻、回味無窮的精彩故事。
使用功能強大的多邊形和 NURBS 建模工具，創造 3D 道具、環境和角色。
利用關鍵畫面、非線性、運動擷取動畫和人工智慧 (AI) 等功能，讓角色栩栩如生。
使用 Bifrost 建立全然精確的模擬和效果，例如爆炸和海洋表面。
使用適用於 Maya 的 Golaem 外掛程式，輕鬆為您的拍攝建立多個角色，無論是驚魂動魄的戰鬥、城市還是體育場觀眾。
透過 Arnold 彩現程式整合，檢視即時的場景變化，包括燈光效果和材料。
利用整合的開放式標準 (例如 OpenUSD (通用場景描述)) 加強協同合作。
LookdevX
MAYA
使用 LookdevX 建置可跨多個彩現程式運作的材料。LookdevX 是 Autodesk 針對 Maya 推出的獨立材料編寫外掛程式，由 OpenUSD 支援。
光速處理
MAYA
使用 USD，就能在短短數秒內載入並編輯大量資料集。
無縫匯入/匯出
3DS MAX、MAYA
匯入 USD 資料做為原生 Maya 或 3ds Max 資料，並將原生 Maya 或 3ds Max 資料做為 USD 資料匯出。
輕型預覽
MAYA
使用「階層視圖」視窗快速查看 USD 場景結構的預覽。
新增
開放原始碼且完全可自訂
3DS MAX、ARNOLD、MAYA
USD 外掛程式可做為開放原始碼專案提供，供工作室視需要自訂。
Python 3
3DS MAX、MAYA、MOTIONBUILDER
使用 Python 3 建立腳本及撰寫外掛程式。
自訂
3DS MAX、ARNOLD、MAYA、MOTIONBUILDER、MUDBOX
自訂軟體的外觀和運作方式，滿足您的流水線需求。