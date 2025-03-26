傳媒娛樂軟體集的主要功能

探索可使用的一系列工具，講述令人印象深刻、回味無窮的精彩故事。

《星際異攻隊 3》中的幼年火箭浣熊

建模

使用功能強大的多邊形和 NURBS 建模工具，創造 3D 道具、環境和角色。

運動擷取和動畫

利用關鍵畫面、非線性、運動擷取動畫和人工智慧 (AI) 等功能，讓角色栩栩如生。

模擬和效果

使用 Bifrost 建立全然精確的模擬和效果，例如爆炸和海洋表面。

人群模擬

使用適用於 Maya 的 Golaem 外掛程式，輕鬆為您的拍攝建立多個角色，無論是驚魂動魄的戰鬥、城市還是體育場觀眾。

彩現

透過 Arnold 彩現程式整合，檢視即時的場景變化，包括燈光效果和材料。

OpenUSD 工作流程

利用整合的開放式標準 (例如 OpenUSD (通用場景描述)) 加強協同合作。

傳媒娛樂軟體集的更多功能

塑型

重建拓樸工具

3ds MAX、MUDBOX

通過自動將多邊形網格資料重建為簡潔、以四邊形為主的拓撲結構，減少複雜的高解析度資產或傳統塑型工作，同時確保精確度。

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智慧擠出

3ds MAX、MAYA
透過領先業界的智慧擠出功能，提高多邊形塑型水準，讓您以互動方式擠出至網面或從網面中取消，快速建立富有表現力的內容。

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網面和曲面塑型

3DS MAX、MAYA
利用多邊形、細分曲面，以及雲形線式塑型功能，有效率地建立參數式物件和有機物件。

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全面的 UV 編輯工具集

MAYA、3DS MAX、MUDBOX
在 2D 視圖中檢視及編輯多邊形、NURBS 和細分曲面的 UV 材質座標。

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修改子堆疊工作流程

3DS MAX
使用一系列非破壞性且容易使用的行業定義修改子，概念化、迭代和探索設計理念。 

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骨架和動畫

新增

機器學習變形器

MAYA

處理複雜的變形系統，並以快速的機器學習近似值來表示這些系統。 

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角色設置

3DS MAX、MAYA
為已建構好骨架的角色建立複雜的運動系統，包括能夠呈現逼真表演的變形效果。

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動畫曲線編輯

3DS MAX、MAYA、MOTIONBUILDER

使用場景動畫的圖形表現法建立、檢視及修改動畫曲線。 

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階層工具

MOTIONBUILDER

利用剪輯混合和非線性動畫，在不同片段之間進行切換，並將不同片段組合成單一動畫。

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評估管理員

MAYA

透過平行演算、GPU 加速變形器和背景快取，可更快速地檢閱動畫並產生較少的播放畫面。  

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外掛程式支援

3DS MAX、MAYA、MOTIONBUILDER、MUDBOX 

透過支援功能強大的協力廠商外掛程式來延伸功能。

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效果

模擬和效果

MAYA

使用 Aero、MPM、粒子和 BOSS 系統來建立擬真效果，例如燃燒、雪、粒子或波浪。(影片：5 秒)

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僅限傳媒娛樂軟體集

人群模擬

GOLAEM

使用適用於 Maya 的 Golaem 外掛程式中美工人員易於使用的全新人群創作工具，直接控制幾個到數百個角色。

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散射和實例化

使用富有表現力的散射和實例化工具，為世界建築創造複雜的大規模環境或設定外觀。

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現成可用的樣板

使用預製的複合物和圖形庫開始建立效果。

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幾何圖形節點

在建立網面的最低層級工作、使用元件標籤進行管理，並在 Bifrost Graph 中產生幾何圖形。

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程序 USD

利用 Bifrost Graph 的靈活性，以非破壞性方式組合、組織和編輯 USD 資產。

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外觀開發

LookdevX 

MAYA

使用 LookdevX 建置可跨多個彩現程式運作的材料。LookdevX 是 Autodesk 針對 Maya 推出的獨立材料編寫外掛程式，由 OpenUSD 支援。

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彩現

Arnold GPU

ARNOLD
在 CPU 和 GPU 彩現之間順暢地切換。

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OpenPBR 表面描影程式

ARNOLD

OpenPBR 是美工人員易於使用的開放原始碼描影模型，可用於建立令人驚豔的材料，可輕鬆在不同的應用程式之間共用。

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影像器

ARNOLD
使用光暈、混光器、Noice 和 OptiX 降噪影像器控制照明效果，並在每次彩現後自動降噪。

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彈性且可擴展的 API

ARNOLD

在外部應用程式中整合 Arnold，並建立自訂描影程式、相機、光源篩選器和輸出驅動程式。

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通用場景描述 (USD) 工作流程

ARNOLD

在生產場景中，利用 Arnold 發揮 USD 的最大效能。

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OpenUSD 工作流程

光速處理 

MAYA

使用 USD，就能在短短數秒內載入並編輯大量資料集。

無縫匯入/匯出

3DS MAX、MAYA

匯入 USD 資料做為原生 Maya 或 3ds Max 資料，並將原生 Maya 或 3ds Max 資料做為 USD 資料匯出。

輕型預覽

MAYA

使用「階層視圖」視窗快速查看 USD 場景結構的預覽。

新增

開放原始碼且完全可自訂

3DS MAX、ARNOLD、MAYA

USD 外掛程式可做為開放原始碼專案提供，供工作室視需要自訂。 

流水線整合

Python 3

3DS MAX、MAYA、MOTIONBUILDER

使用 Python 3 建立腳本及撰寫外掛程式。

自訂

3DS MAX、ARNOLD、MAYA、MOTIONBUILDER、MUDBOX

自訂軟體的外觀和運作方式，滿足您的流水線需求。 

 

場景組合工具

3DS MAX、MAYA

更加輕鬆地建立大型複雜場景，並將製作資產視為分離的元素進行管理。

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軟體安全性

3DS MAX、MAYA

使用場景工具來保護您的工作，使其免受惡意腳本 (可能是場景檔案的一部分) 的侵害。

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glTF 支援

3DS MAX

將 3ds Max 場景中的資產發佈為 glTF，以便用於網頁應用程式、線上商店、瀏覽器遊戲和其他線上出口。

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