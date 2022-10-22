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AutoCAD ile Revit'in özelliklerini karşılaştırın ve tasarım akışınız için hangi CAD yazılımının doğru çözüm olduğunu öğrenin.
Önerilen karşılaştırma
Revit, AutoCAD, Civil 3D ve daha fazlasını içerir
Paket
|Aylık
|7.153 TL
|10.389 TL
|12.603 TL
|Yıllık
|57.562 TL
|82.596 TL
|100.988 TL
|3 yıllık
|172.685 TL
|247.787 TL
|302.964 TL
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2B ve 3B CAD yazılımı. AutoCAD aboneliği; AutoCAD'i, özel araç setlerini ve uygulamalarını içerir.
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Yapı Bilgi Modellemesi için tasarlanan güçlü araçlarla yapıları planlayın, tasarlayın, inşa edin ve yönetin.
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Tasarımcılar, mühendisler ve yükleniciler için iş akışlarını kolaylaştıran güçlü BIM ve CAD araçları.
|Duvarlar, zeminler, çatılar, tavanlar, kolonlar
|Bileşenler: kapılar, pencereler vb.
|Tasarım seçenekleri
|Odalar ve alanlar
|Site modelleme
|Merdivenler ve rampalar
|Korkuluklar
|Kütle çalışmaları
|Kat planları, kesitler, yükseltiler
|
Sınırlı
|
Kapsamlı
|
Kapsamlı
|Kat planlarından geometri oluşturma
|8.500'den fazla akıllı mimari nesne
|AIA 2. sürüm katman standartlarını destekler
|BS1192 DIN 276, ISYBAU Uzun Format
|ISYBAU Kısa Format ve STLB
|Yapısal duvarlar, zemin döşeme
|Yapısal temel duvarı ve İzole
|
Sınırlı
|
Kapsamlı
|
Kapsamlı
|Yapısal kolonlar, kirişler ve destekler
|Eğimli sütunlar
|Makas kirişler
|Çelik bağlantılar
|Destek, betonarme demiri modelleme
|HVAC kanal sistemleri
|Mekanik ekipman
|Boru ve sıhhi tesisat sistemleri
|İmalat parçaları
|Elektrik ve aydınlatma sistemleri
|Doğru MEP dokümantasyonu
|MEP çizimleri oluşturma
|MEP, HVAC sembol kütüphaneleri
|10.500'den fazla akıllı MEP nesnesi
|AIA 2. sürüm, BS1192 Tanımlayıcı desteği
|BS1192 – AUG Sürüm 2 standartları desteği
|Boru parçaları hizalama
|Parçalar ile nesnelerin kuvvetlerini hesaplayın
|Malzeme raporları
|Parçalar
|Montajlar
|Aşamalar
|Düzeltmeler
|Tekrarlanan öğeler için grup oluşturun
|Bildiğiniz düzenleyici ortamı
|Revit içeriğini FormIt Pro'ya gönderme
|Yerinde modelleme
|Şekilli düzenlenmiş zeminler ve çatılar
|Global parametreler
|Kavramsal kütleleme, uyarlanabilir bileşenler
|GIS topolojisini ekleme
|CAD, CBS verilerini oluşturma, koruma
|GIS verilerini tasarım verileriyle toplama
|Birden fazla kaynaktaki uzamsal verilere erişme
|Electric N. Amer./Avrupa veri şemaları
|Su, atık su ve gaz raporları
|Coğrafi harita verilerinden geometriler oluşturma
|Coğrafi eşleme verileri ekleme
|Panel düzenleri ve şematik diyagramlar oluşturma
|Proje tabanlı bir yapıda düzenleme
|Tutarlı proje standartları kullanımı
|Kablolama şeması hata kontrolü
|Akıllı elektrik sembolleri
|AS, GB, IEC, JIC ve IEEE standartları
|Tasarım parçaları, montajlar, ürünler
|Akıllı araç paletleri
|Harici CAD geometrisini içe aktarma
|Malzeme listelerini otomatikleştirin
|Parça güncellemelerini otomatikleştirin
|Parçalar için parametrik kısıtlamalar atama
|Nesne malzemeleri ve kütle özellikleri
|700.000'den fazla akıllı imalat parçası
|ISO, ANSI, DIN, JIS, BSI, CSN ve GB desteği
|Müdahale kontrolü, kopyala/izle
|Görüntü paylaşımı
|Inventor, BIM 360'a blok aktarma
|BIM 360, Inventor'a çizimleri içe/dışa aktarma
|Revit, Fusion 360'tan içe aktarma/dışa aktarma
|Nokta bulutları ekleme, düzenleme, görüntüleme
|Revit Bulut Modelleri
|İş paylaşımı (çok kullanıcılı ortam)
|Projeler arasında paylaşılan koordinatlar
|Revit Sunucusu
|Koordineli BIM modellerini entegre edin
|PDF'leri içe aktarma ve dönüştürme
|Alan analizi
|Rota analizi
|Elektrik yükü analizi
|MEP sistemlerinin analizi
|Revit için Enerji Optimizasyonu
|Autodesk Görüntü Oluşturma ile Aydınlatma Analizi
|Güneş ışığı analizi
|Güneş ve gölge çalışmaları
|Yapısal analiz modeli
|Yapısal analiz sonuçları araştırması
|Yapısal analiz
|Gelişmiş 2B yumuşatma ve çizgi görüntüleri
|DWG nesnelerine dönüştürme
|Nesneleri renklerle katmanlara atama
|Yüksek kaliteli 3B grafik döndürme/kaydırma
|Gerçekçi, kavramsal 3B geometrik görünümler
|Profesyonel işlemeler oluşturun
|Kavram oluşturma ve detaylandırma
|3B baskı için uyumlu
|Taslak çizgileri
|Gölgeler ve ortam gölgeleri
|Mimari derinlik işaretleme
|Yer değiştirmiş elemanlar
|Gerçekçi görünüm stilleri
|Ortografik, perspektif, gözden geçirmeler
|Kenar yumuşatma özelliğine sahip pürüzsüz çizgiler
|Tıkanıklık ayırma
|Bulut görüntü oluşturma
|Fotogerçekçi malzemeler
|Ürün görüntüsü oluşturmada
|Çıkartmalar
|Raster ve vektör araçlarıyla taramaları düzenleme
|Şematik diyagramlar, tesis planları oluşturun
|Malzeme raporları
|40 standardı destekleyen yapısal üyeler
|Tesis tasarım çizimleri oluşturun, koruyun
|P& ID'leri otomatikleştirin
|İzometrikleri, ortografi raporları paylaşın
|400'den fazla akıllı bitki nesnesi
|Ekipman ve destek şablonları içerir
|Uzaktan erişme, görüntüleme veya düzenleme
|Çevrim içi yayınlama, paylaşma ve iş birliği yapma
|Popüler bulut hizmetleriyle çalışır
|Uyumlu kullanıcı deneyimi
|Uçak modunda dwg dosyalarına açıklama ekleme
|AutoCAD mobile app
|AutoCAD web app
|Güncellemeleri ve bildirimleri otomatikleştirin
|Hizmet paketlerini, güncelleştirmeleri içerir
|Sertifikalı donanım desteği
|Mevcut özel telefon desteği
|Kapsamlı kullanıcı topluluğu
|Kılavuzlar, öğreticiler ve eğitim merkezi
|Önceki yıllara ait sürümlere erişim
|Şirketiniz için yüklemeleri özelleştirme
|Ağ dağıtımı
|Menüyü ve şerit arayüzlerini özelleştirin
|İçeriğe duyarlı şeritler
|Kütüphaneden blokları tanımlayın, yerleştirin
|Mantıksal çizim kümelerini düzenleme, yazdırma
|CAD bloklarını içe aktarma, düzenleme ve oluşturma
|Son veya favori bloklara hızlı erişim
|Autodesk Family tarayıcısını yükleme
|Özelleştirilmiş kullanıcı deneyimi
|Akıllı açıklama notu araçları
|Boyutlandırma, tarama, revizyon bulutları
|Çizim gruplarını yazdırma
|2B detay çizgileri, 2B detay bileşenleri
|Revizyon takibi
|Boyutlandırma, etiketleme, açıklama, metin
|Aşamalı
|Çizelgeler, malzeme keşif bedeli
|Betonarme demiri şekli görüntüleri
|Tümleşik çizelgeler
|Panel çizelgeler
|Kanal ve boru basınç kaybı raporları
|Filtreleri görüntüleme
|Grafik sütun çizelgeleri
|Xref karşılaştırma
|TrustedDWG™ dosya doğrulaması
|Yeniden kullanılabilir blok kitaplıkları oluşturma
|CAD standartlarını algılama ve bunlarla uyum sağlama
|Çizimlerde izlenen değişiklikler
|DWG, DXF dosya formatı
|Resimler (JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF)
|IFC
|DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx
|PDF'leri içe/dışa aktarma
|İzlenecek yollar ve görüntüler, FBX, NWC
|Oda/Alan raporları, çizelgeler
|Bağlı Rhino 3DM ve FormIt AXM dosyaları
|DGN, SketchUp, DWF işaretleme
|Point cloud'lar
|SAT, ADSK, gbXML, ODBC, aile türleri
|Bağlı dosyalardaki öğeleri etiketleme ve zamanlama
|Bağlantılardan öğe kopyalama/yapıştırma
|Bağlı modellerin görünürlüğünü özelleştirme
|Açın, tüm Revit dosya türlerini düzenleyin
|Revit dosyalarını bağlama
|Yerel olmayan verilerle çalışın
|Özel tuş vuruşu komutları oluşturma
|Birden çok nesne özelliğini düzenleme
|Tekrarlayan tuş vuruşu dizilerini kaydetme
|Sektöre özgü nesne kitaplıkları
|Autodesk App Store erişimi
|3. taraf API eklentileri
|Makrolar
|Revit'te Üretken Tasarım
|Yazılım geliştirici kiti (SDK)
|Dynamo for Revit
|Inventor, BIM 360'a blok aktarma
|Koordineli BIM modellerini entegre edin
|BIM 360, Inventor'a çizimleri içe/dışa aktarma
|Revit, Fusion 360'tan içe aktarma/dışa aktarma
|Nokta bulutları ekleme, düzenleme, görüntüleme
|AutoLISP programlama ve otomasyon
|Visual LISP işlevselliği
|Visual Basic uygulamaları
|İşlemci
|
2.5-3+ GHz
|
2.5-3+ GHz
|
2.5-3+ GHz
|Microsoft Windows
|
10, 64 Bit
|
10, 64 Bit
|
10, 64 Bit
|Apple macOS
|
Tüm AutoCAD araç setleri için Big Sur v11, Windows gereklidir
|
Big Sur v11, Windows gereklidir
|
Big Sur v11, Windows gereklidir
|Sanallaştırma
|
VMware veya Parallels
|
VMware veya Parallels
|
|Linux
|Disk alanı
|
9-16 GB
|
30 GB
|
30 GB
|RAM
|
8-16 GB
|
8-32 GB
|
8-32 GB
|Video grafik kartı
|
DirectX 11 özellikli
|
DirectX 11 özellikli, Shader Model 5, en az 4 GB video belleği
|
DirectX 11 özellikli, Shader Model 5, en az 4 GB video belleği
|Tarayıcılar
|
Chrome
|
Chrome
|
Chrome