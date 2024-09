I Autodesk-kontoen kan du generere en lisensfil som automatisk kombinerer nettverkslisenser for flerbrukerprodukter. Denne automatiske metoden inkluderer imidlertid noen ganger ikke alle lisensene dine. Dette kan for eksempel skje når to lisenser kjøpes fra forskjellige Autodesk-kontoer. I slike tilfeller kombinerer du nettverkslisensene manuelt ved å legge til lisenssetninger i den nye filen på slutten av den eksisterende filen.

Du kan trygt kombinere følgende:

Lisenser for ulike Autodesk-produkter, uavhengig av versjon. Eksempel: Revit og 3ds Max.

Ikke-pakkelisenser for ulike versjoner av samme produkt. Eksempel: Revit 2015 og Revit 2016.

Du kan ikke kombinere pakkelisensfiler for ulike versjoner av et produkt når de er av samme type. Du kan for eksempel ikke kombinere en abonnementslisensfil for AutoCAD 2019 med en abonnementslisensfil for AutoCAD 2017. Men du kan kombinere en AutoCAD-lisensfil for abonnement med en evigvarende AutoCAD-lisensfil.

Tips: Hvis du har problemer med et komplekst kombinasjonsscenario, kan du kontakte Autodesk brukerstøtte. I stedet for å kombinere lisensene selv, kan du be om en ny lisensfil som inneholder alle lisensene du ønsker å kombinere. Denne nye lisensfilen har en enkelt utstedelsesdato for alle produktlisenser, noe som hindrer dem i å overstyre tidligere lisenser.