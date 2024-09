Klargjøre for distribusjon Anbefalte fremgangsmåter for distribusjon Klargjøre for distribusjon Opprette distribusjoner fra Autodesk-kontoen Distribusjoner fra Autodesk-kontoen | Administratorer | Autodesk brukerstøtte Endre en distribusjon fra Autodesk-kontoen | Administratorer | Autodesk brukerstøtte Administrere lagrede pakker | Administratorer | Autodesk brukerstøtte Avansert distribusjonskonfigurasjon | Administratorer | Autodesk brukerstøtte Distribusjonsveiledning for AutoCAD for Mac | Administratorer | Autodesk brukerstøtte Opprette distribusjoner fra det klassiske installasjonsprogrammet Distribuere fra det klassiske installasjonsprogrammet | Administratorer | Autodesk brukerstøtte Klassisk installasjonsprogram: Endre en distribusjon | Administratorer | Autodesk brukerstøtte Batchfil-maler | Administratorer | Autodesk brukerstøtte Opprette nettverkslisensdistribusjoner Lisensmodeller, servere og krav | Administratorer | Autodesk brukerstøtte Installasjon av nettverkslisens | Administratorer | Autodesk brukerstøtte Generere lisensfil | Administratorer | Autodesk brukerstøtte Oppsett og verifisering av lisensserver | Administratorer | Autodesk brukerstøtte Administrere Autodesk-lisenser | Administratorer | Autodesk brukerstøtte Kombinere Autodesk-lisenser | Administratorer | Autodesk brukerstøtte Låne Autodesk-lisenser | Administratorer | Autodesk brukerstøtte Konfigurere en alternativfil | Administratorer | Autodesk brukerstøtte Stoppe og starte Autodesk-lisenskontroller på nytt | Administratorer | Autodesk brukerstøtte Network License Manager-krav | Administratorer | Autodesk brukerstøtte Finn en nøkkel, kode, eller overlappende sekvens Produktnøkkeloppslag | Administratorer | Autodesk brukerstøtte Funksjonskodeoppslag | Administratorer | Autodesk brukerstøtte License File Parser for å vise lisensdetaljer | Administratorer | Autodesk brukerstøtte Overlappende sekvenser for produkter | Administratorer | Autodesk brukerstøtte