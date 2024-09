Aktivere enkel pålogging

Vi anbefaler at du bruker institusjonens e-post for å opprette Autodesk-kontoen din, da du vil trenge denne for å bevise at du er kvalifisert. Hvis en egen e-post for IT-administrator er del av institusjonens interne praksis, kan du invitere en annen Autodesk-kontobruker, ved hjelp av den dedikerte IT administrator-e-posten, som sekundær administrator for kontoen din. For mer informasjon om administratorroller, se Administratorroller for brukeradministrasjon .

Følg trinnene i Veiledning til oppsett av enkel pålogging for Autodesk for domenet ved institusjonen din. Etter å ha fullført fasene med oppsett og testing, vil du få spørsmål om du vil at nye bruker automatisk mottar tilgang med enkel pålogging ved å huke av for alternativet for å gi nye brukere tilgang til enkel pålogging automatisk. (Du kan når som helst endre denne innstillingen under Rediger tilgang med enkel pålogging.)