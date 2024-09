Hvis du ikke har en Autodesk-konto, må du opprette en før du kan laste ned produktene.

I e-posten fra Autodesk som du mottar når du er tilordnet et produkt, følger du instruksjonene for å opprette en Autodesk-konto. Oppgi fornavn, etternavn, e-postadresse og passord. E-postfeltet inneholder e-postadressen der du mottok produkttilordningen. Det er også din nye bruker-ID for Autodesk. Merk av i boksen for å godta Autodesks vilkår for bruk og personvernregler, og klikk på Opprett konto. Klikk på Ferdig i bekreftelsesmeldingen. Gå til Produkter og tjenester i navigasjonsfeltet. Finn produktet ditt og klikk på Last ned nå eller Vis nedlastinger. Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned Windows- eller Mac-programvare. Når du har lastet ned .exe- eller .dmg-filen, følger du instruksjonene på skjermen for å installere.

Oppbevar bruker-ID-en og passordet for Autodesk på et trygt sted, for eksempel i et program for passordbehandling. Disse kreves for å få tilgang til produktnedlastinger fra kontoen din og i noen tilfeller for å logge på Autodesk-produkter.