Kontroller om du fortsatt er kvalifisert for utdanningstilgang ved å se hvem som er kvalifisert. Logg på kontoen din på siden Hent produkter. Klikk på Start tilgang på nytt i det tilpassede bannervarselet. Når du har bekreftet at du er kvalifisert, forlenges tilgangen automatisk med ytterligere ett år.

Når du har startet tilgangen på nytt, må du følge trinnene for å starte et abonnement på nytt for å fortsette å bruke produktene som tidligere ble anskaffet.