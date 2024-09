Lærere kan velge å bruke en nettverkslisensserver for å distribuere lisenser til opptil 3000 elever samtidig per produkt. Klasseroms- eller laboratoriemaskiner administreres ved hjelp av serienumre. Du kan enten be skolens IT-administrator om å distribuere produktene eller gjøre det selv. Se Administratorveiledning til utdanningspakken.

Merk: For å bruke enkelte produkter, for eksempel Fusion 360 eller InfraWorks, må elevene bekrefte at de er kvalifisert og ha sin egen Autodesk-konto.