Kvalifiserte elever og lærere er de som oppfyller aldersgrensen og er registrert, ansatt eller konsulent hos en kvalifisert utdanningsinstitusjon. En kvalifisert utdanningsinstitusjon er en som er godkjent av et autorisert statlig organ for hovedformålet med å undervise registrerte elever. Dette inkluderer godkjente ungdomsskoler, videregående skoler og institusjoner for høyere utdanning.

Se Vilkår for bruk i utdanning (engelsk) for mer informasjon.