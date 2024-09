Du kan bli bedt om å sende inn ytterligere dokumentasjon for bevis på kvalifisering. Denne dokumentasjonen må inneholde:

Fullt navn (må samsvare med navnet som vist i skoleregistreringen)

Fullt navn på utdanningsinstitusjonen

En dato i inneværende semester

Her er noen eksempler på relevant dokumentasjon, forutsatt at den inneholder informasjonen ovenfor:

Offisielt brev fra utdanningsinstitusjonen

Merk: Her er maler for et slikt brev for elever og skoleadministrasjon.

Her er maler for et slikt brev for elever og skoleadministrasjon. Registreringsbevis

Undervisningsbevis

Elev- eller ansatt-ID (bilde er ikke påkrevd)

Vitnemål

Oppføring på skolens nettside

Du har opptil 14 dager på deg til å laste opp et relevant dokument. Når du har lastet opp dokumentasjonen, kan det ta et par dager før SheerID bekrefter at du er kvalifisert.

For å opprettholde vår forpliktelse til å tilby kostnadsfri profesjonell programvare for berettiget bruk i utdanning, har Autodesk engasjert SheerID, en tredjepartsleverandør av verifiseringstjenester, for å bekrefte at du er kvalifisert til å få tilgang til lisenser eller abonnementer for utdanning. Alle kunder som søker kostnadsfri tilgang til Autodesks profesjonelle produkter og tjenester gjennom utdanningsfellesskapet (engelsk) må fremlegge bevis på registrering, ansettelse eller konsulentstatus ved en kvalifisert utdanningsinstitusjon.

Hvis du har spørsmål om å bekrefte kvalifisering som ikke er tatt opp her, kan du kontakte SheerID på customerservice@sheerID.com.

Når du er kvalifisert, får du ett års kostnadsfri* utdanningstilgang til Autodesk-programvare og -tjenester som er tilgjengelige i utdanningsfellesskapet (engelsk). Tilgangen kan fornyes årlig så lenge du er kvalifisert. Se etter en bekreftelses-e-post som ønsker deg velkommen til utdanningsfellesskapet. Denne e-posten inneholder koblinger til siden Hent produkter (engelsk), støtteressurser og siden Utdanningsfellesskap (engelsk).