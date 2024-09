I august 2020 endret Autodesk utdanningstilgangen for enkeltpersoner fra en serienummerbasert lisensmodell til en abonnementsmodell for navngitte brukere som krever at de er kvalifisert for tilgang.

I mars 2020 endret Autodesk utdanningstilgangen fra en treårsperiode til en ettårsperiode. Hvis du for øyeblikket har en frittstående (individuell) utdanningslisens for ett eller tre år for én bruker som ble utstedt før august 2020, vil lisensen fortsette å løpe i hele perioden. Når den utløper, må du bekrefte at du er kvalifisert for utdanningsplanen og deretter laste ned produktet for å aktivere lisensen. Det er ikke nødvendig å installere på nytt.