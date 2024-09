I mars 2020 endret Autodesk utdanningstilgangen fra en treårsperiode til en ettårsperiode. Hvis du for øyeblikket har en frittstående (individuell) enkeltbrukerlisens for Autodesk-programvare som ble utstedt før august 2020, vil lisensen fortsette å løpe i hele perioden. Når den utløper, må du bekrefte at du er kvalifisert for utdanningsplanen og deretter laste ned produktet for å aktivere lisensen. Det er ikke nødvendig å installere på nytt.

I mars 2023 endret Autodesk tilgangen for utdanningsinstitusjoner med utdanningslisenser fra en ettårsperiode til en treårsperiode. Vi har automatisk forlenget lisensen for utdanningsinstitusjoner med flerbruker-/nettverkslisens til tre år fra kjøpsdatoen for Autodesk-programvaren. Hvis institusjonen har hatt lisens i ett år, får den ytterligere to års tilgang. Hvis den har hatt lisens i to år, får den ytterligere ett år. Institusjonens IT-administratorer og lærere trenger bare å aktivere lisensen på nytt ved hjelp av det opprinnelige serienummeret. Ved nedlasting av flerbruker-/nettverkslisens etter 28. mars 2023 er lisensen gyldig i tre år, og innehaveren trenger ikke gjøre noe mer. Når den treårige perioden er over, anbefaler vi å oppgradere lisensen(e) via utdanningsfellesskapet for å sikre uavbrutt tilgang i laben eller klasserommet.

I juni 2024 endret Autodesk utdanningstilgangen til flerbruker-/nettverkslisenser fra en treårsperiode til en ettårsperiode. Hvis du for øyeblikket har en ett- eller treårs flerbruker-/nettverkslisens for Autodesk-programvare som ble utstedt før august 2024, vil lisensen fortsette å løpe i hele perioden. Når den utløper, anbefaler vi å oppgradere lisensen(e) via utdanningsfellesskapet. Bevar din kvalifisering for utdanningsplanen for å sikre uavbrutt tilgang.