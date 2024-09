Autodesk anbefaler å fjerne studenttilganger i slutten av hver termin eller i starten av neste termin for å gjøre disse lisensene tilgjengelige for andre studenter.

Som administrator for Autodesk-kontoen din har du tilgang til bruk av analyseverktøy i Autodesk-kontoen, som viser antall tilgjengelige lisenser per produkt.

For skoler med SSO (Enkel pålogging) aktivert: Hvis du når lisenskapasiteten for et produkt og en student prøver å logge inn, men det ikke er tilgjengelige rettigheter, blir studenten omdirigert til siden for utdanningsprodukter, hvor de selv kan få tilgang til og laste ned produkter.