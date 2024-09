Hvis du ikke har fått tilordnet et produkt, kan du likevel få gratis Autodesk-programvare. Som elev kan du opprette en konto og bekrefte at du er kvalifisert for Autodesks utdanningspakke. Gjør følgende:

Bekreft at du er kvalifisert, ved hjelp av e-postadressen du har fått fra skolen, ved å gå til Hent produkter-siden (engelsk) og klikke på Kom i gang. Dette innebærer å validere din rolle som student ved en kvalifisert utdanningsinstitusjon.

Merk: Det kan hende du må sende inn ytterligere dokumentasjon før kvalifiseringen din godkjennes.

Opprett en Autodesk-konto ved å klikke på koblingen Fullfør kontooppsett i e-posten som ble sendt til deg etter at du har fullført utdanningsprofilen din.

Last ned og installer programvaren fra siden Hent produkter (engelsk).

Viktig: Selv om programvaren allerede er installert på enheten du bruker, må du klikke på Last ned på produktkortet for å utløse produktrettighetene.

Start produktet, logg på Autodesk-kontoen og begynn å bruke programvaren.

Merk: Når du er logget på i nettleseren, kan det hende du må klikke på Gå til produkt for å gå tilbake til programvaren.