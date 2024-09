Du trenger en Autodesk utdanningskonto for å distribuere programvare til flere brukere eller enheter ved institusjonen din. Hvis du jobber for et regionalt kontor eller distriktskontor og er ansvarlig for programvareinnkjøp for flere utdanningsinstitusjoner, må du opprette en egen konto for hver institusjon.

Slik bekrefter du at institusjonen din er kvalifisert og oppretter en konto: