Medlemskapsopplæringsprogrammet er for øyeblikket tilgjengelig i Nord-Amerika, Irland og Australia. Følg denne fremgangsmåten for å registrere deg for programmet:

Fyll ut registreringsskjemaet på nettstedet Membership Training Provider, og returner det til en utpekt distributør eller Autodesk. Se veiledningen for Membership Training Provider Program. Se gjennom og signer avtalen om medlemskapsopplæringsprogram. Betal den årlige abonnementsavgiften før du bestiller programvareabonnement.