Hvornår kan jeg forny mit abonnement?

Nogle abonnementer kan fornyes op til 90 dage før udløb og op til 30 eller 45 dage efter udløb. De 45 dage efter udløb kaldes annulleringsprocessen og består af 3 faser.

Trin: Udløbet

Hvis dit abonnement flyttes fra Aktivt til Udløbet pga. manglende fornyelse eller manglende betaling, skal du gøre noget (betaling eller fornyelse) for at forhindre, at abonnementet bliver suspenderet. Fristen varer i 15 dage.

Trin: Suspenderet

Hvis du ikke fornyer eller foretager en betaling på trinnet Udløbet, vil dit abonnement gå videre til Suspenderet, som varer i efterfølgende 30 dage for 1-årige og 3-årige abonnementer eller 15 dage for månedlige abonnementer. Adgangen til dit produkt fjernes, men du kan stadig forny eller genaktivere dit abonnement på trinnet Suspenderet og få adgang til dit produkt igen.

Trin: Annulleret

Hvis du ikke foretager dig noget på enten trinnet Udløbet eller Suspenderet, flyttes dit abonnement til Annulleret, og abonnementet kan ikke længere fornyes eller genaktiveres. Du skal købe et nyt abonnement, hvis du skal have adgang til produktet. Hvis dit abonnement blev annulleret på grund af manglende betaling af en kreditramme, kan det være nødvendigt at bruge en anden betalingsmetode til abonnementskøb og fornyelser, og det kan være nødvendigt at forudbetale for fremtidige ordrer.