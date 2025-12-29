Grundlæggende om kontoadministration

Ofte Stillede Spørgsmål

Hvornår kan jeg forny mit abonnement?

Nogle abonnementer kan fornyes op til 90 dage før udløb og op til 30 eller 45 dage efter udløb. De 45 dage efter udløb kaldes annulleringsprocessen og består af 3 faser.

 

Trin: Udløbet

Hvis dit abonnement flyttes fra Aktivt til Udløbet pga. manglende fornyelse eller manglende betaling, skal du gøre noget (betaling eller fornyelse) for at forhindre, at abonnementet bliver suspenderet. Fristen varer i 15 dage.

 

Trin: Suspenderet

Hvis du ikke fornyer eller foretager en betaling på trinnet Udløbet, vil dit abonnement gå videre til Suspenderet, som varer i efterfølgende 30 dage for 1-årige og 3-årige abonnementer eller 15 dage for månedlige abonnementer. Adgangen til dit produkt fjernes, men du kan stadig forny eller genaktivere dit abonnement på trinnet Suspenderet og få adgang til dit produkt igen.

 

Trin: Annulleret

Hvis du ikke foretager dig noget på enten trinnet Udløbet eller Suspenderet, flyttes dit abonnement til Annulleret, og abonnementet kan ikke længere fornyes eller genaktiveres. Du skal købe et nyt abonnement, hvis du skal have adgang til produktet. Hvis dit abonnement blev annulleret på grund af manglende betaling af en kreditramme, kan det være nødvendigt at bruge en anden betalingsmetode til abonnementskøb og fornyelser, og det kan være nødvendigt at forudbetale for fremtidige ordrer.

Hvordan kan jeg forny mit prøve-abonnement?

Prøveversioner kan ikke fornyes eller forlænges. Hvis du vil fortsætte med at bruge produktet, skal du købe et abonnement. Se Konverter en prøveversion til et abonnement for at få flere oplysninger.

Hvordan kan jeg forny min Fusion-licens til personlig brug?

Du kan kun forny en Fusion-licens til personlig brug, hvis den nuværende licens har mindre end 30 dage til udløb. Gå til Sådan fornyer du en personlig licens eller tilgår opstartsprogrammet til Fusion (engelsk).

Hvordan kan jeg forny min uddannelseslicens?

30 dage før udløb af dit etårige uddannelsesabonnement får du tilsendt en påmindelse via e-mail. Gå til Fornyelse af adgang til uddannelsessoftware.

Hvordan kan jeg forny, hvis jeg har købt fra en Autodesk-partner?

Hvis du har købt fra en partner uden at have handlet med Autodesk, bedes du kontakte vedkommende angående dine muligheder for fornyelse. Du kan finde partneroplysninger i din Autodesk Account-konto. Vælg produktet på din abonnementsliste for at finde dine partneroplysninger.

Hvordan kan jeg forny, hvis jeg har købt hos en salgsmedarbejder fra Autodesk?

De fleste abonnementer, der købes via en salgsmedarbejder fra Autodesk, vil blive indstillet til automatisk fornyelse og er berettiget til de muligheder for fornyelse, der er beskrevet på siden automatisk fornyelse. Gå til Abonnement og kontrakter i din Autodesk Account-konto for at se dine fornyelsesmuligheder.

Hvordan kender jeg min udløbs-/fornyelsesdato?

Du kan finde din fornyelses- eller udløbsdato i din e-mail med ordrebekræftelse og på din Autodesk Account-konto. Hvis automatisk fornyelse er deaktiveret, er udløbsdatoen baseret på den tidszone, hvor abonnementet blev købt. Hvis automatisk fornyelse er aktiveret, er fornyelsesdatoen dagen efter udløbsdatoen. Eksempel: Du køber et årligt abonnement 10-06-2024. Hvis automatisk fornyelse er deaktiveret, er udløbsdatoen og -tidspunktet 09-06-2025 kl. 23:59:59 CET. Hvis automatisk fornyelse er aktiveret, vil din fornyelsesdato være 10-06-2025 00:00:00 CET.

Hvilke ændringer kan jeg foretage i mine abonnementer før eller ved fornyelse?

Du kan ændre antallet af licenser, kontraktperiode eller produkt afhængigt af berettigelse. Ændringer af licenser og kontraktperioder kan foretages i din Autodesk Account-konto. Tilføjelser af licenser træder i kraft med det samme, licensreduktioner og ændringer i kontraktperioder træder i kraft ved fornyelse. Produktændringer ved fornyelse kan foretages gennem et tilbud hos din Autodesk-partner eller Autodesk Salg.

Se også

Har du stadig spørgsmål om fornyelse eller brug for hjælp?

Send os dine oplysninger, herunder de produkter, du er mest interesseret i, så vil en af Autodesks specialister i fornyelse kontakte dig.

Har du brug for hjælp? Spørg Autodesk Assistant!

Assistenten kan hjælpe dig med at finde svar eller kontakte en agent.

Spørg assistenten

Hvilket supportniveau har du?

Forskellige abonnementsplaner indeholder forskellige supportkategorier. Find supportniveauet for din plan.

Vis supportniveauer