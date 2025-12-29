Fakturaer udstedes på fornyelsesdagen og skal betales i henhold til de angivne vilkår.

Automatisk fornyelse

Hvis automatisk fornyelse er aktiveret, sikrer du, at der automatisk genereres en faktura for din fornyelse på fornyelsesdatoen. Denne faktura skal betales i henhold til vilkårene for at sikre fortsat produktadgang.

Foretag de nødvendige ændringer af dit abonnement (f.eks. tilføjelse eller reduktion af licenser) eller din faktura (f.eks. ordrenummer) før din fornyelsesdato i din Autodesk Account-konto. Ændringer kan foretages på din konto eller via et nyt fornyelsestilbud fra din partner.

Manglende færdiggørelse af ændringer inden fornyelse vil medføre, at den automatiske faktura oprettes forkert, og en returnering skal behandles inden for returperioden og inden for betalingsperioden.

Deaktiver automatisk fornyelse for alle produkter, du returnerer. Derefter kan du anmode om eller handle på det fornyelsestilbud, der indeholder dine nødvendige ændringer og kun de produkter, du vil beholde.

Manuel fornyelse via betaling

I Autodesk Account kan du forny via betaling og vælge betal med faktura som din betalingsmetode, hvis du allerede har et eksisterende abonnement ved hjælp af Betal med faktura. Fakturaen udstedes og skal betales i henhold til dens vilkår.

Gennem tilbud fra partner

Du kan anmode om et fornyelsestilbud fra din partner 90 dage før og op til 45 dage efter din fornyelsedato.

Når du accepterer tilbuddet, skal du vælge Betal via faktura, hvorefter der oprettes en faktura, der skal betales i henhold til betalingsbetingelserne.

Via selvbetjeningstilbud

Betal med faktura er kun tilgængelig ved fornyelse via et selvbetjeningstilbud, hvis du allerede har et andet abonnement på betal med faktura.

Ændring af fakturaoplysninger i Autodesk Account