Manuel fornyelse via betaling er typisk tilgængelig op til 90 dage før din fornyelsesdato og kan forlænges i en periode på op til 45 dage efter fornyelses-/udløbsdatoen, afhængigt af berettigelse og gældende vilkår. Denne mulighed giver dig større kontrol over tidspunktet for din betaling, men ændrer ikke din fornyelsesdato.

Du kan se dine muligheder for fornyelse på din Autodesk Account-konto, og du modtager også en e-mail før din fornyelsesdato.

Nogle betalingsmetoder kræver, at du fornyr dit abonnement manuelt, f.eks. Konbini og bankoverførsel.

Følg instruktionerne i din e-mail med fornyelse.

Forny et individuelt abonnement manuelt

Sådan fornyer du et individuelt abonnement manuelt via betaling på konto:

Log på din Autodesk Account-konto – Fakturering og ordrer > Abonnementer og kontrakter. Vælg et produkt på abonnementslisten, og vælg Forny. Hvis du har mulighed for at forny på et tidligt tidspunkt, skal du vælge Forny nu ved betaling. Din fornyelse føjes til en indkøbsvogn, hvor du kan gennemse priserne og afslutte købet.

Din fornyelsesdato forbliver uændret.

Forny flere abonnementer manuelt

Du kan manuelt forny op til 100 berettigede abonnementer ved betaling.

Sådan fornyr du flere abonnementer manuelt på kontoen:

Log på din Autodesk Account-konto – Fakturering og ordrer > Abonnementer og kontrakter. Vælg menuen Massehandlinger, og vælg derefter Forny. Abonnementer, der er berettiget til fornyelse sammen, grupperes efter deres kundenummer (CSN), valuta og købsmetode. Vælg de abonnementer, der skal fornyes, og fuldfør transaktionen.

Du modtager 1 e-mail med ordrebekræftelse pr. transaktion. Dine fornyelsesdatoer forbliver uændrede.