Du kan forny direkte hos Autodesk via et tilbud, enten hos din Autodesk-partner eller ved at oprette din egen via din Autodesk Account-konto – fra 90 dage før og op til 45 dage efter udløbsdatoen for din fornyelse.

Hvis du arbejder på et tilbud om fornyelse, der omfatter ændringer af dit oprindelige abonnement, eller som er følge af din indkøbsproces, skal du sørge for at slå automatisk fornyelse fra, indtil tilbuddet er færdiggjort og udført for at undgå, at en forkert fornyelse behandles.

Med en partner eller Autodesk-salg

Hvis du vil forny via et tilbud, kan du arbejde med din eksisterende foretrukne partner eller finde en ny partner eller kontakte Autodesk Salg. Tilbud kan sendes til enhver kontaktperson i virksomheden og op til fire yderligere kontaktpersoner.

Fra Autodesk Account-konto

Du kan oprette fornyelsestilbud fra din Autodesk Account-konto.

Log på din Autodesk Account-konto – Fakturering og ordrer > Abonnementer og kontrakter. Vælg menuen Massehandlinger, og vælg derefter Forny. Abonnementer, der er berettiget til et fornyelsestilbud, grupperes efter deres kundenummer (CSN), valuta og købsmetode. Markér gruppen, og fjern markeringen af eventuelle abonnementer, som du ikke ønsker på tilbuddet. Vælg Opret et tilbud. Vælg det både som alternativknappen og den sorte knap under de andre fornyelsesindstillinger. Gennemgå dit abonnements kontraktperiode, mængder og sørg for, at kundeoplysningerne afspejler de korrekte oplysninger. Tilføj op til fire tilbudsmodtagere. Vælg Send et tilbud.

Købere kan også oprette et fornyelsestilbud på en enkelt fornyelse via selvbetjening. Det gøres ved at klikke på et abonnement på deres side Abonnementer og kontrakter.

Kvalifikation til selv at oprette et tilbud

Følgende betingelser skal være opfyldt, før der kan anmodes om et tilbud via selvbetjening:

Skal være et nyt abonnement, med tilpassede fornyelsesdatoer eller en fornyelse.

Fornyelsestilbud kan ikke kombineres med tilbud på nye eller tilpassede køb på fornyelsesdatoer.

Skal være det samme partnernummer (CSN), hvis en medarbejder er involveret.

Kundenummeret (CSN) og valuta skal være den samme i alle abonnementer

Følgende betingelser er ikke kvalificerede:

Valutaændringer.

Tilføjelse af licenser på din Autodesk Account-konto.

Succesplaner eller værdibaserede købsmuligheder.

Åbning af en ny kreditramme.

Fremtidige startdatoer.

Opdatering af adressen efter afsendelse af tilbuddet (opret et nyt tilbud, hvis der kræves en adresseændring).

Annullering af tilbud (kontakt din Autodesk-partner for at få hjælp).

Kampagner anvendes automatisk på indkøbsvognen ved betalingen i kassen og vises i tilbuddet.

Automatisk tilbudsgivning

Nogle abonnementer vil afhængigt af kontraktperiode og berettigelse modtage automatisk genererede tilbud 30 dage før deres udløb. Disse tilbud sendes til køberens e-mailadresse og kan købes direkte fra selve tilbuds-e-mailen eller fra din Autodesk Account-konto.

Accept af et tilbud og fornyelse

Du modtager en e-mailmeddelelse, der indeholder tilbuddet. Den indeholder tilbudsnummeret, udløbsdatoen og den samlede pris, inklusive gældende rabatter.

Acceptér tilbuddet, og vælg Check ud i e-mailen for at købe.

Du kan også få vist og købe aktive fornyelsestilbud i afsnittet Fakturering og ordrer > Tilbud i din Autodesk Account-konto.