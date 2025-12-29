Her er nogle få, vigtige ting, du skal vide om fornyelse af et abonnement:

Hvis du vil forny organisationens abonnementer, skal du være køberen af abonnementet.

Købere betragtes som det primære kontaktpunkt for Autodesk, og du er køberen, hvis du afgiver ordren og modtager e-mails om køb, fakturering og fornyelse fra Autodesk. Du administrerer også andre selvbetjeningsfunktioner på kontoen, f.eks. skift af abonnementsperiode og tilføjelse af licenser. Købere er også den primære administrator (administrator) for abonnementet, medmindre de tildeler administratorrollen til en anden. Købere kan tildele rollen som primær administrator til en anden person i organisationen, men beholder deres køberansvar. Køberrollen er hidtil blevet kaldt Contract Manager.

Du kan forny dine Autodesk-abonnementer automatisk, manuelt ved betaling eller via et tilbud, både enkeltvis eller samlet, fra op til 90 dage før din fornyelsesdato og op til 30 eller 45 dage efter din udløbsdato, afhængigt af berettigelse og gældende vilkår. For at undgå at miste adgang til din software er det dog bedst at forny dit abonnement inden fornyelses-/udløbsdatoen. Besøg Autodesk account.

I nogle tilfælde kan du dog kun forny dit abonnement manuelt. Hvis du ikke kan se nogen muligheder for fornyelse på din Autodesk Account-konto, kan du kontakte din Autodesk-partner eller vores salgsteam for fornyelse.

Hvis du vil reducere antal licenser eller skifte kontraktperiode for en fornyelse, skal du gå til abonnementsoplysningerne på din Autodesk Account-konto for at foretage ændringerne. Du kan enten forny automatisk eller bede om et tilbud med disse ændringer fra din Autodesk-partner eller vores salgsteam.

Bemærk: Alle fornyelsesmetoder er muligvis ikke tilgængelige for alle abonnementer eller i alle lande.