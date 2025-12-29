De fleste fornyede og nyindkøbte abonnementer fornyes automatisk, medmindre du deaktiverer automatisk fornyelse i din Autodesk Account-konto. Denne indstilling forenkler fornyelsesprocessen og sikrer, at din adgang ikke afbrydes.

Du kan ændre indstillingerne for automatisk fornyelse, enten enkeltvis eller samlet, når som helst inden din fornyelsesdato og op til 30 dage (månedligt) eller 45 dage (årligt og flerårigt) efter din udløbsdato.

Forny et individuelt abonnement automatisk

For at sikre, at din automatiske fornyelse lykkes på fornyelsesdatoen, skal din faste betalingsmetode være gyldig, og automatisk fornyelse skal være slået til.

Log på din Autodesk Account-konto – Fakturering og ordrer > Abonnementer og kontrakter. På abonnementslisten skal du vælge et produkt for at åbne abonnementsoplysningerne og gennemse den registrerede betalingsmetode. Under Automatisk fornyelse skal du vælge Aktivér for at sikre, at automatisk fornyelse behandles på fornyelsesdatoen.

Du modtager en e-mailbekræftelse.

Forny flere abonnementer automatisk

Du kan aktivere automatisk fornyelse for op til 100 abonnementer på én gang med funktionen til automatisk massefornyelse.