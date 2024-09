Sørg for, at du stadig er kvalificeret til uddannelsesadgang, ved at gennemgå, hvem der er kvalificeret. Log på din konto på siden Få produkter. Klik på Genstart adgang i den tilpassede bannermeddelelse. Når du bekræfter din kvalifikation, forlænges din adgang automatisk i endnu et år.

Når du har genstartet adgangen, skal du følge trinnene for at genstarte et abonnement, så du kan fortsætte med at bruge de produkter, du tidligere har fået.