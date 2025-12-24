SPRÁVA ÚČTŮ PRO SPRÁVCE

Využití zdrojů a rozhraní API na portálu Autodesk Account v reálném čase zobrazuje zůstatky a údaje o využití prostředků (položek využívaných v rámci předplatných založených na kapacitě) a rozhraní API. Přečtěte si další informace o předplatných založených na kapacitě (angličtina).

Přehled

 

Využití zdrojů a rozhraní API v reálném čase poskytuje ucelený pohled na zůstatky všech prostředků pro tým. Pomáhá správcům účtů a portálu Autodesk Account (primární, sekundární, SSO) sledovat spotřebu, plánovat obnovení a předcházet výpadkům služeb. Každý prostředek je zobrazen formou karty s následujícími údaji:
  • Dostupný zůstatek: Udává zbývající jednotky v porovnání s celkovým nákupem (např. 140 ze 150 dostupných).
  • Celková zakoupená kapacita: Zobrazuje celkový počet jednotek zakoupených pro produkt (např. 60 000 jednotek).
  • Informace o vypršení platnosti a obnovení zůstatku: Zvýrazní se, když skončí přístup nebo když se obnoví zůstatky (např. skončí za 30 dní, obnoví se za 12 dní).

Všechny prostředky (včetně rozhraní API) jsou sdružovány na úrovni týmu. Pokud má například tým A pro Info360 Asset k dispozici 1 000 komponent, budou je moci využívat uživatelé v týmu A, kteří mají úplný přístup, a to podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“.

 

Řídicí panel zobrazující využití rozhraní API a produktů založených na kapacitě.

Zůstatek rozhraní API

 

Fakturační mírou každé jednotky rozhraní API je účtovaná jednotka. Každá účtovaná jednotka se rovná pevné hodnotě využití rozhraní API.

 

Uživatelům bezplatné úrovně se za účtované jednotky neúčtují žádné poplatky. Zůstatek rozhraní API se aktualizuje po využití celé jednotky. Pokud například jedna jednotka představuje 20 minut zpracování, zůstatek se aktualizuje po 20 minutách používání.

 

Uživatelům placené úrovně nebudou za částečně využité jednotky účtovány žádné poplatky ani tokeny. Pokud například ve fakturačním cyklu využijete jen 10 minut zpracování a účtovaná jednotka je 20 minut, nebude vám naúčtováno nic. Využitých 10 minut se přenese do příštího fakturačního cyklu.

 

Pokud v jednom týmu používáte kombinaci typů předplatných, systém vypočítá využití rozhraní API v následujícím pořadí:

  1. Bezplatná úroveň
  2. Token Flex (EBA)
  3. Flex
  4. Platby dle aktuálního využití

Využití rozhraní API a přehled využití

 

Tyto části zobrazují skutečné využití, nikoli účtované jednotky. Upozorňujeme, že:

  • Údaje o využití jsou založeny na koordinovaném univerzálním čase (UTC).
  • Údaje o využití se obnovují se zpožděním (obvykle několikaminutovým, ale prodleva může trvat až 30 minut). Pokud nevidíte započítaná poslední volání rozhraní API, chvíli počkejte a obnovte stránku.
  • Ve výkazech je k dispozici až 24 měsíců historických dat.

Platby dle aktuálního využití

 

Když využíváte platby dle aktuálního využití:

  • Odpovídáte za to, že budete mít nastavené aktuálně platné údaje o způsobu platby. Na konci každého fakturačního cyklu vám jako kupujícímu vyfakturujeme automatické platby, které vám strhneme z uloženého způsobu platby.
  • Fakturační cyklus vychází ze zeměpisné oblasti / časového pásma zaznamenaného při nákupu. Pokud například uskutečníte nákup 15. července, první fakturační cyklus vám poběží od 15. července do 14. srpna. Data fakturačního cyklu se mohou lišit podle časového pásma (UTC), které se používá ke sledování využití rozhraní API.
  • Fakturované částky vycházejí z počtu využitých účtovaných jednotek. Veškeré plně nevyužité účtované jednotky se přenesou do příštího fakturačního cyklu.

