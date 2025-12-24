Fakturační mírou každé jednotky rozhraní API je účtovaná jednotka. Každá účtovaná jednotka se rovná pevné hodnotě využití rozhraní API.
Uživatelům bezplatné úrovně se za účtované jednotky neúčtují žádné poplatky. Zůstatek rozhraní API se aktualizuje po využití celé jednotky. Pokud například jedna jednotka představuje 20 minut zpracování, zůstatek se aktualizuje po 20 minutách používání.
Uživatelům placené úrovně nebudou za částečně využité jednotky účtovány žádné poplatky ani tokeny. Pokud například ve fakturačním cyklu využijete jen 10 minut zpracování a účtovaná jednotka je 20 minut, nebude vám naúčtováno nic. Využitých 10 minut se přenese do příštího fakturačního cyklu.
Pokud v jednom týmu používáte kombinaci typů předplatných, systém vypočítá využití rozhraní API v následujícím pořadí:
- Bezplatná úroveň
- Token Flex (EBA)
- Flex
- Platby dle aktuálního využití