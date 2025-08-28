Flow Studio (dříve Wonder Studio) je cloudová sada 3D nástrojů používající technologii Autodesk AI, která převádí hrané záběry na upravitelné CG scény bez nutnosti složitého nastavování a vybavení.
Automaticky generuje základní prvky exportu, jako jsou data snímání pohybu, trasování kamery, alfamasky, očištěné záběry a průchody postav. Je připravena k použití v 3D nástrojích jako Autodesk Maya, Blender, Unreal a Autodesk 3ds Max prostřednictvím standardu USD.
Flow Studio vám umožní vyprávět příběhy, které jste si doposud jen představovali, s podporou rychlé a přístupné umělé inteligence, nad níž si zachováváte plnou kontrolu.