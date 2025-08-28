Actor in canyon style environment looking past camera with AI motion capture markers and bones highlighted, and final CG character render

Autodesk Flow Studio

Vytvářejte ohromující vizuální efekty pomocí umělé inteligence, nad kterou máte kontrolu

Flow Studio proměňuje vaše záběry v počítačem generované scény, které můžete ovládat, upravovat a exportovat. Žádné vybavení, žádné překážky, žádné limity. Jen vy a příběh, který chcete vyprávět.

Co je Autodesk Flow Studio?

Autodesk Flow Studio (dříve Wonder Studio) je cloudová sada 3D nástrojů využívající umělou inteligenci, která převádí hrané záběry na upravitelné CG scény bez nutnosti složitého nastavování a vybavení. Vyprávějte příběhy, které jste si doposud jen představovali, s podporou rychlé a přístupné umělé inteligence, nad níž si zachováváte plnou kontrolu.

  • Tvořte rychlostí myšlenky pomocí nástrojů umělé inteligence, které vám zrychlí práci, aniž byste se museli smiřovat s kompromisy v kreativitě.

  • Zachovejte si plnou kontrolu díky exportovatelným a upravitelným prvkům, které můžete ladit po jednotlivých snímcích.

  • Dokončete práci v nástrojích, které důvěrně znáte, díky bezproblémové integraci do aplikací Maya, Blender, Unreal Engine a USD.

Přehled aplikace Flow Studio (video: 1:08 min)

Proč používat Flow Studio?

Vyprávění příběhů bez bariér

Od nezávislých krátkých filmů až po filmové eposy: Špičkové nástroje pro vizuální efekty teď máte na dosah – žádné vybavení, žádné překážky.

Umělá inteligence, která pozvedává vaše řemeslo

Můžete ji ovládat i upravovat a neuzavírá vás do jednoho konkrétního systému. Je navržená jako pomůcka pro umělce, nikoli jejich náhrada.

Optimalizace pro kreativní pracovní postupy

Produkce se zrychlí pomocí nástrojů, které odstraňují překážky a bezproblémově se integrují do vašeho kreativního produkčního řetězce – od digitálního obsahu až po studiové činnosti.

Zobrazit všechny úrovně aplikace Flow Studio

Free

Zdarma

 

Pro zvídavé tvůrce, kteří zkoumají, jak pomocí umělé inteligence bezplatně rozšířit možnosti tvorby vizuálních efektů a zdokonalit vyprávění příběhů. Bez nutnosti kreditní karty.

  • 300 kreditů/měsíc
  • Maximální rozlišení exportu 720p
  • 1 GB úložného prostoru
  • Max. velikost nahrávaného videa 100 MB
  • Umožňuje nahrát tři vlastní postavy
  • Snímání pohybu jedné osoby

Zobrazit všechny funkce

Lite

/měsíc

 

Pro tvůrce, kteří jsou připraveni využívat pokročilé funkce umělé inteligence a realizovat projekty s větší flexibilitou.

  • 2 100 kreditů/měsíc
  • Maximální rozlišení exportu 1080p
  • 5 GB úložného prostoru
  • Max. velikost nahrávaného videa 500 MB
  • Umožňuje nahrát šest vlastních postav
  • Snímání pohybu dvou osob

Zobrazit všechny funkce

Zobrazit ceny

Standard

/měsíc

 

Pro tvůrce a malé týmy, které potřebují víc možností exportu a rychlou tvorbu prototypů. Umožňuje vám rychle předvést, co dovedete, a nabízí bezproblémově škálování.

  • 6 000 kreditů/měsíc
  • Maximální rozlišení exportu 4K
  • 20 GB úložného prostoru
  • Max. velikost nahrávaného videa 500 MB
  • Umožňuje nahrát 15 vlastních postav
  • Snímání pohybu tří osob

Zobrazit všechny funkce

 

Zobrazit ceny

Pro

/měsíc

 

Pro velké týmy s rozsáhlým produkčním portfoliem – přístup ke všem funkcím pro podporu složitých projektů připravených do výroby.

  • 12 000 kreditů/měsíc
  • Maximální rozlišení exportu 4K
  • 80 GB úložného prostoru
  • Max. velikost nahrávaného videa 2 000 MB
  • Umožňuje nahrát 50 vlastních postav
  • Snímání pohybu čtyř osob

Zobrazit všechny funkce

 

Zobrazit ceny

Enterprise

Kontaktujte prodejce a zeptejte se na cenu

 

Pro studia a organizace, které potřebují přesnou škálovatelnost, zabezpečení, kontrolu a flexibilitu pro podporu rozsáhlých a vysoce přesných produkčních řetězců.

  • 48 000 kreditů/měsíc
  • Maximální rozlišení exportu 4K
  • 1 TB úložného prostoru
  • Max. velikost nahrávaného videa 2 000 MB
  • Umožňuje nahrát 50 vlastních postav
  • Snímání pohybu sedmi osob

Zobrazit všechny funkce

 

Kontaktovat prodejce

Co všechno zvládnete s aplikací Flow Studio

Rychlejší kreativní vyprávění příběhů

Intuitivní rozhraní aplikace Flow Studio umožňuje umělcům dělat bez ohledu na velikost projektu nebo týmu to, co umí nejlépe – tedy tvořit. Rychle můžete nahrávat záběry, skenovat snímky a přiřazovat CG postavy k živým hercům, které chcete integrovat. Jedinečné vytvořené záběry aplikace automaticky nasvítí, animuje a komponuje.
Miniatura snímání pohybu bez značek pomocí umělé inteligence

Snímání pohybu bez značek pomocí umělé inteligence

CG postavy lze integrovat na živé herce a plynule zachycovat jejich mimiku a pohyby těla a rukou prostřednictvím technologie snímání pohybu využívající umělou inteligenci. 

 

Kompletní data snímání pohybu (angličtina) pro svůj projekt získáte ve formátech USD nebo FBX s pokročilým přemapováním koster postav a animacemi připravenými k exportování.

Prozkoumat funkce AI MoCap

Technologie Video to 3D Scene

Pomocí převratné technologie Video to 3D Scene nástroje Wonder Animation proměníte libovolnou videosekvenci v 3D animovanou scénu. 

 

Sekvence s více střihy a různými záběry lze natočit a upravit, pak pomocí umělé inteligence rekonstruovat scénu v 3D prostoru a sladit polohu a pohyb jednotlivých kamer s postavami a prostředím.

Prozkoumat možnosti animace / Video to 3D Scene

Exportování jednotlivých prvků

Ke zdokonalení své práce můžete exportovat přesně to, co potřebujete  a získat tak ty pravé prvky pro jakýkoli kreativní úkol:

 

  • Snímání pohybu
  • Trasování kamery
  • 3D scény
  • Průchod postavy
  • Alfamaska
  • Očištěné záběry
  • Konečné rendrování
Prozkoumat exportované prvky

Bezproblémová integrace

Po snadném exportování do nástroje, který už používáte, můžete bezproblémově doladit výsledek práce. Integrovaná podpora otevřených standardů, jako je Universal Scene Description (angličtina) (USD), vylepšuje spolupráci a umožňuje prostřednictvím optimalizovaného vysoce kvalitního exportu hladce přenášet data mezi profesionálními 3D nástroji, jako jsou Maya, Blender nebo Unreal Engine.

Automatizace cloudového rendrování

Pomocí technologie cloudového rendrování aplikace Flow Studio můžete zvýšit efektivitu a uvolnit kapacitu svých strojů pro kreativnější práci. Do cloudu lze odeslat několik rendrovacích úloh najednou a pak pokračovat v práci na dalších projektech. Tím výrazně zkrátíte prostoje a umožníte umělcům rychleji dosahovat kreativních výsledků. 

Tvorba. Propojení. Inspirace.

Připojte se k rostoucí komunitě vypravěčů, 3D umělců a filmařů, kteří pomocí aplikace Flow Studio společně tvoří, experimentují a sdílejí zkušenosti. Přidejte se k nám.

Váš příběh, vaše cesta. Používá technologii Autodesk AI.

Technologie Autodesk AI je určena pro umělce a tvůrce, kteří chtějí pracovat rychleji a nehodlají se vzdát kontroly nad svou vizí. Ať už představujete nový projekt, ladíte záběry s vizuálními efekty nebo hledáte inspiraci, pokročilá technologie umělé inteligence v aplikaci Flow Studio vám umožní cíleně tvořit a soustředit se na svou vášeň pro vyprávění příběhů.

Pořiďte si předplatné aplikace Flow Studio

Zablokování ceny na 3 roky
Flexibilní a bezpečný nákup
Až 30denní záruka vrácení peněz
Podívejte se na další důvody k nákupu u společnosti Autodesk

Plány úrovně Enterprise pro škálovatelnou a bezpečnou produkci

Zajistěte si přístup k profesionálním nástrojům s novou sadou Media & Entertainment Collection

Vytvářejte úchvatné scény a postavy pro filmy, televizi a hry.

Všechny kreativní nástroje, které potřebujete k vybudování výkonného a škálovatelného produkčního řetězce za nižší cenu, včetně pěti licencí Arnold, 15krát většího výkonu simulace, nových exkluzivních možností simulace davu a snímání pohybu pomocí umělé inteligence.

Sada Media & Entertainment Collection obsahuje

Nejčastější dotazy

Co je Flow Studio?

Flow Studio (dříve Wonder Studio) je cloudová sada 3D nástrojů používající technologii Autodesk AI, která převádí hrané záběry na upravitelné CG scény bez nutnosti složitého nastavování a vybavení.

Automaticky generuje základní prvky exportu, jako jsou data snímání pohybu, trasování kamery, alfamasky, očištěné záběry a průchody postav. Je připravena k použití v 3D nástrojích jako Autodesk Maya, Blender, Unreal a Autodesk 3ds Max prostřednictvím standardu USD.

Flow Studio vám umožní vyprávět příběhy, které jste si doposud jen představovali, s podporou rychlé a přístupné umělé inteligence, nad níž si zachováváte plnou kontrolu.

Jak můžu Flow Studio používat zdarma?

Flow Studio nabízí úroveň Free pro zvídavé tvůrce, kteří zkoumají, jak pomocí umělé inteligence rozšířit možnosti tvorby vizuálních efektů a zdokonalit vyprávění příběhů. Chcete-li získat Flow Studio zdarma, přejděte na stránku porovnání a klikněte na tlačítko Bezplatný přístup.

Jak fungují kredity aplikace Flow Studio?

Flow Studio používá systém kreditů, který vám dává volnost využívat předplatné tak, jak chcete. Každý měsíc získáte na základě svého předplatného stanovený počet kreditů, které můžete uplatnit v projektech různého typu – například AI Motion Capture, Live Action nebo animace / Video to 3D Scene.

Každý proces spotřebovává určitý počet kreditů za sekundu. Kredity se obnovují každý měsíc, takže je nezapomeňte využít, než vyprší jejich platnost. Chcete-li zjistit, kolik kreditů je součástí jednotlivých předplatných, podívejte se na stránku porovnání.

Jaký je rozdíl mezi trasováním kamery a trasováním pohybu?

Trasování kamery analyzuje videozáznam a určuje pohyb skutečné kamery v 3D prostoru. To umožňuje přesně rozmístit 3D objekty, herce nebo efekty ve scéně. Trasování pohybu naopak sleduje pohyb konkrétních herců nebo prvků ve videu. Zatímco trasování kamery rekonstruuje virtuální trajektorii kamery, trasování pohybu připojuje grafiku nebo efekty k pohybujícím se cílům.

Které funkce umělé inteligence jsou v aplikaci Flow Studio k dispozici?

Flow Studio nabízí širokou škálu nástrojů využívajících umělou inteligenci, které urychlí váš kreativní proces. Mezi klíčové funkce patří: snímání pohybu bez značek, technologie Video to 3D Scene a automatické generování základních prvků, například trasování kamery, očištěných záběrů, alfamasek a průchodů postav.

Vše je připraveno k exportu do vámi preferovaného 3D nástroje, jako je Maya, Blender nebo Unreal, kde můžete svou práci snadno doladit a dál ji rozvíjet, a to při zachování plné kreativní kontroly.

Co dělá společnost Autodesk pro zajištění odpovědného a etického používání umělé inteligence a strojového učení (ML)?

Některé funkce Autodesk AI nevyužívají strojové učení, a proto nevyžadují data k vylepšování základních modelů. Pokud funkce umělé inteligence vyžaduje data ke zlepšování modelů, společnost Autodesk používá různé zdroje dat v závislosti na funkci. Další informace o tom, zda funkce Autodesk AI spoléhá na strojové učení a které zdroje dat se používají k vylepšování modelů, naleznete na kartě transparentnosti této umělé inteligence, která se nachází v části Trusted AI v Centru zabezpečení Autodesk (angličtina). Poznámka: Další karty transparentnosti budou brzy k dispozici.

Čím se Flow Studio liší od ostatních nástrojů umělé inteligence?

Mnoho tradičních nástrojů umělé inteligence může působit jako černá skříňka – řešení na jedno kliknutí, kde nemáte velkou kontrolu nad výsledkem. Flow Studio je jiné. Je navrženo tak, aby pracovalo s vámi, nejen pro vás. Flow Studio nabízí umělou inteligenci, nad kterou máte kontrolu a kterou můžete ovládat – šéfem jste tu vy. Můžete řídit proces, dolaďovat výsledky a utvářet konečný výstup tak, aby skutečně odrážel vaši kreativní vizi. Náš přístup nespočívá v tom, že jen stisknete tlačítko a modlíte se za co nejlepší výsledek. Naším cílem je poskytnout vám ty správné nástroje, které vašim nápadům vdechnou život – a ve kterých je umělá inteligence jen pomocníkem, který rozváže ruce vaší kreativitě.

