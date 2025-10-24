V části Správa uživatelů můžete nastavit libovolného uživatele (kromě primárního nebo sekundárního správce) jako externího uživatele. Obvykle to provedete pro uživatele, kteří nejsou zaměstnanci, jako jsou dodavatelé nebo prodejci.
Poznámka: Ve výchozím nastavení jsou uživatelé, kteří jsou automaticky přidáni z centra do vašeho týmu prostřednictvím integrovaného cloudového produktu pro spolupráci (například Autodesk BIM Collaborate Pro, Autodesk Build nebo Autodesk Takeoff), označeni jako externí uživatelé.