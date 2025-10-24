SPRÁVA ÚČTŮ PRO SPRÁVCE

Určení externích uživatelů

V části Správa uživatelů můžete nastavit libovolného uživatele (kromě primárního nebo sekundárního správce) jako externího uživatele. Obvykle to provedete pro uživatele, kteří nejsou zaměstnanci, jako jsou dodavatelé nebo prodejci.

 

Poznámka: Ve výchozím nastavení jsou uživatelé, kteří jsou automaticky přidáni z centra do vašeho týmu prostřednictvím integrovaného cloudového produktu pro spolupráci (například Autodesk BIM Collaborate Pro, Autodesk Build nebo Autodesk Takeoff), označeni jako externí uživatelé.

 

Určení externího uživatele v údajích o uživateli

  1. Přejděte do správy uživatelů a vyberte možnost Podle uživatele.
  2. Najděte a vyberte příslušného uživatele.
  3. Vyberte možnost Změnit roli.
  4. Z dostupných rolí vyberte externího uživatele.
  5. Uložte změny. 

Určení externího uživatele se zásadami uživatelských rolí

V nastavení týmu můžete pro uživatele na základě domény vytvořit pravidla, která automaticky spravují, kdo je považován za standardního nebo externího uživatele. Chcete-li nastavit externí uživatele podle zásad, aktivujte externí uživatele založené na doméně v nastavení týmu.

 

Podrobný postup správy pravidel pro uživatele řízených doménou naleznete v části Správa zásad uživatelských rolí.

