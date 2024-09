Stejně jako u předplatného se při zakoupení tokenů Flex přidá Flex do týmu následovně.

Pokud kupující není správcem žádného týmu, automaticky se pro předplatné vytvoří nový tým.

Pokud je kupující správcem jednoho týmu, předplatné bude určeno tomuto týmu.

Pokud je kupující správcem více než jednoho týmu, musí k tomuto předplatnému přiřadit tým na portálu Autodesk Account pomocí následujícího postupu: Přihlaste se na stránku manage.autodesk.com Přejděte na kteroukoli z následujících stránek: Domů Správa uživatelů > Podle uživatele Správa uživatelů > Podle produktu Správa uživatelů > Podle skupiny Fakturace a objednávky > Předplatná a smlouvy Pro předplatné zvolte přiřazení k existujícímu týmu nebo vytvoření nového týmu. Kliknutím na tlačítko Přiřadit akci dokončete.



Tokeny z nákupu se přičtou k zůstatku tokenů týmu. Tokeny Flex, které jsou nejblíže vypršení platnosti, se použijí jako první.

Pokud spravujete více týmů, zkontrolujte, zda byly tokeny Flex po každém nákupu přidány do správného týmu. Pokud tomu tak není, přesuňte tokeny Flex do požadovaného týmu. Při přesouvání tokenů Flex se všechny zbývající tokeny se stejným ID předplatného přesunou do nového týmu. S předplatným Flex se nepřesouvají ani jednotlivá přiřazení ani uživatelé.