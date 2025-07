Přehled služby Flex

Při zakoupení dalších tokenů budou přidány do zůstatku tokenů vašeho týmu. Tokeny z každého nákupu Flex platí jeden rok od data zakoupení, přičemž nejprve se spotřebovávají starší tokeny. Tím zajistíte, že budete mít co nejvíce času na využívání tokenů.

Pokud spravujete více týmů, zkontrolujte, zda byl nákup Flex přidán do správného týmu. Pokud ne, můžete jej na portálu Autodesk Account přesunout do jiného týmu, který spravujete. Viz část Tokeny Flex a týmy.

Instalace a přihlášení pro příležitostné uživatele

Uživatelé tokenů Flex mohou stahovat a instalovat produkty.

Přihlaste se na portál Autodesk Account na adrese manage.autodesk.com a klikněte na možnost Všechny produkty a služby. V seznamu názvů produktů vyberte položku Flex. Klikněte na položku Zobrazit položky.

Pokud přejdete ze služby Flex na licenci předplatného pro jednoho uživatele nebo máte již nainstalovanou podporovanou verzi z předchozího předplatného nebo zkušební verze, není nutné aplikaci přeinstalovat.