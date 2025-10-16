Zásady uživatelských rolí umožňují označit uživatele jako externí uživatele nebo uživatele.
Externí uživatel je někdo mimo vaši organizaci, například dodavatel nebo prodejce, který potřebuje přístup k produktům nebo službám společnosti Autodesk. Tato role, dříve označovaná jako hostující uživatel, zajišťuje bezpečnou spolupráci bez odhalení citlivých interních zdrojů.
Můžete se rozhodnout, která zásada se vztahuje na vaše externí uživatele, buď na základě výchozího nastavení ve správě uživatelů, nebo na základě pravidel založených na názvech domén. To vám pomáhá kontrolovat, zda je s někým zacházeno jako s externím nebo standardním uživatelem, což usnadňuje bezpečnou a transparentní správu přístupu.