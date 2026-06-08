AUTODESK FUSION MANUFACTURING EXTENSION

Leve seus processos de fabricação a um novo patamar

Desfrute de recursos avançados de CAM no Autodesk Fusion, incluindo usinagem simultânea de 4 e 5 eixos, aninhamento e fabricação com base em folhas e fabricação aditiva com base em metais.

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Veja mais motivos para comprar com a Autodesk

Os principais fabricantes escolhem o Autodesk Fusion

O que é o Autodesk Fusion Manufacturing Extension?

O Autodesk Fusion Manufacturing oferece recursos avançados no Autodesk Fusion para ajudar os fabricantes a fazer melhor uso de máquinas para fabricação aditiva com base em metais, usinagem de CNC, e aninhamento e fabricação de peças com base em materiais de folha.

Escolha em uma gama de opções de pagamento flexíveis para melhor atender às suas necessidades de negócios ou baixe uma versão gratuita de avaliação de 30 dias da Autodesk Fusion Manufacturing Extension hoje mesmo.

Por que assinar a Autodesk Fusion Manufacturing Extension?

Redução dos prazos de entrega dos projetos

Automatize os fluxos de trabalho de fabricação para remover tarefas repetitivas, reduzir erros e encurtar o tempo de transição do projeto para as peças fabricadas.

 

Produção de peças de melhor qualidade

Acesse ferramentas avançadas para usar melhor suas máquinas, melhorar a qualidade e a consistência da produção e aumentar as margens de lucro.

 

Evitar o preço excessivo de software

Obtenha acesso flexível à tecnologia de fabricação avançada quando e como você precisar. Libere mais recursos com tecnologias que se pagam em semanas.

 

Veja como a Manufacturing Extension pode ajudar sua empresa

Principais recursos da Autodesk Fusion Manufacturing Extension

Baixar uma versão gratuita de avaliação
Imagem mostrando a usinagem de 5 eixos de um molde de garrafa

USINAGEM CNC

Fresagem e torneamento

As ferramentas avançadas de CAM simplificam a programação de fresagem e torneamento de 3, 4 e 5 eixos e geram código NC de alta qualidade para fresadoras e máquinas de torno-fresa.

 

Imagem que mostra o percurso da ferramenta “inclinado e raso” do Fusion usinando uma peça

USINAGEM CNC

Usinagem automatizada

Programe facilmente componentes complexos e ricos em recursos usando estratégias inteligentes de peças inteiras, como inclinado e raso, rebarba, reconhecimento de furos e rotativo.

 

Imagem que mostra um percurso da ferramenta sendo limitado a um esboço

USINAGEM CNC

Modificações de percursos de ferramentas

Acelere a programação de CAM com ferramentas de modificação avançadas que podem transformar um percurso bom em excelente, sem perda de tempo de recálculo.

 

Imagem que mostra uma peça sendo medida dentro do Fusion usando uma sonda montada no fuso

USINAGEM CNC

Inspeção e configuração de peças

Use estratégias de sondagem baseadas em CAD e sondas montadas no fuso para automatizar a configuração de peças e componentes de medição, ajudando você a produzir peças melhores em menos tempo.

 

A imagem mostra um limpa-neve projetado e fabricado com o software Fusion

ANINHAMENTO E FABRICAÇÃO

Aninhamento associativo

Converta montagens 3D em soluções aninhadas 2D precisas prontas para programação CAM e atualize aninhamentos automaticamente se o projeto 3D original for alterado.

 

A imagem mostra um veículo fabricado, projetado e construído com o Fusion

ANINHAMENTO E FABRICAÇÃO

Aninhamento de múltiplas folhas.

Agrupe peças com base na espessura e em outros parâmetros específicos do material, fornecendo informações instantâneas sobre custos, cotações e pedidos.

 

A imagem mostra uma peça impressa em 3D com estrutura de suporte criada automaticamente pelo software Fusion.

FABRICAÇÃO ADITIVA

Impressão 3D integrada

Prepare modelos 3D para fabricação aditiva baseada em metal com orientação automática de peças, estruturas de suporte totalmente associativas e exportações de arquivos de impressão 3D.

 

A imagem mostra uma simulação térmica de um processo de impressão 3D

FABRICAÇÃO ADITIVA

Simulação de impressão 3D

Use ferramentas de simulação térmica para validar o processo de impressão 3D para evitar falhas de impressão dispendiosas e sempre entregar peças de melhor qualidade logo na primeira vez.

 

AUTODESK FUSION MANUFACTURING EXTENSION

Obtenha a Autodesk Fusion Manufacturing Extension agora mesmo

Libere ferramentas avançadas de fabricação, incluindo usinagem simultânea de 4 e 5 eixos, aninhamento e fabricação com base em folhas e fabricação aditiva com base em metais.

As parcerias técnicas oferecem valor extra

Fizemos parcerias com as principais empresas de hardware, software e usinagem para agregar ainda mais valor por meio das tecnologias de nossos parceiros. Saiba mais sobre as parcerias da Autodesk (inglês).

Veja por que os fabricantes estão escolhendo o Autodesk Fusion em vez do SOLIDWORKS

Liberte-se de ferramentas desconectadas e fluxos de trabalho fragmentados. O Autodesk Fusion unifica CAD, CAM, CAE e PCB em uma única plataforma, aumentando a eficiência, reduzindo custos e simplificando a produção.

Descubra a diferença que a Fusion Manufacturing Extension pode fazer

Entre em contato conosco hoje mesmo para obter uma demonstração e veja como nossa solução pode transformar seus processos de fabricação.

Perguntas frequentes

O que é a Autodesk Fusion Manufacturing Extension?

A Autodesk Fusion Manufacturing Extension oferece funcionalidades mais avançadas de fabricação no Autodesk Fusion . A extensão inclui ferramentas e fluxos de trabalho focados em usinagem CNC subtrativa, aninhamento e fabricação com base em folhas e fabricação aditiva com base em metais. É necessária uma assinatura do Fusion para acessar os recursos na extensão de fabricação.

A Autodesk Fusion Manufacturing Extension é o mesmo que o Fusion 360 Machining Extension?

Sim, a Autodesk Fusion Manufacturing Extension tem os mesmos recursos da Fusion 360 Machining Extension anterior. Além disso, a Autodesk Fusion Manufacturing Extension também inclui todos os recursos que foram incluídos anteriormente na Fusion 360 Nesting & Fabrication Extension e na Fusion 360 Additive Build Extension.

Posso experimentar a Autodesk Fusion Manufacturing Extension?

Uma versão gratuita de avaliação está disponível para a Autodesk Fusion Manufacturing Extension. Clique aqui para baixar uma versão gratuita de avaliação ou ative-a diretamente no Autodesk Fusion seguindo estas etapas.

A Autodesk oferece software para projetos de chapas de metal?

Sim, com a Autodesk Fusion Manufacturing Extension, é possível projetar peças de chapa de metal (inglês) e documentar planificações usando desenhos 2D e DXFs. Também é possível otimizar a fabricação dos projetos usando roteadores CNC, máquinas de jato de água, laser e corte a plasma. A Fusion Manufacturing Extension pode ajudar os fabricantes a:

  • Otimizar o rendimento dos materiais
  • Simplificar a geração de configurações de usinagem
  • Atualizar aninhamentos automaticamente se o projeto 3D for alterado
  • Criar percursos de ferramentas de corte eficientes
  • Exportar código NC para uma grande variedade de tipos de máquinas
  • Produzir relatórios e folhas de configuração personalizáveis
  • Gerar etiquetas para ajudar na montagem e empacotamento

A Autodesk oferece software de impressão 3D e fabricação aditiva com base em metais?

Sim, a Autodesk Fusion Manufacturing Extension se baseia nos recursos principais do Autodesk Fusion para oferecer suporte a muitos aplicativos de impressão 3D/fabricação aditiva e tipos de hardware. O Autodesk Fusion é compatível com fabricação de filamento fundido (FFF) (inglês), fusão de múltiplos jatos (MJF), leito de pó (inglês) e deposição multieixos (como deposição de energia direcionada) em uma ampla gama de metais, polímeros e materiais orgânicos e inclui:

  • Orientação automática de peças
  • Estruturas de suporte associativas
  • Treliça volumétrica
  • Otimização de empacotamento de peças
  • Simulação de impressão

A Autodesk Fusion Manufacturing Extension está incluído em algum pacote?

Sim. A funcionalidade incluída na extensão de fabricação está incluída no Autodesk Fusion for Manufacturing. Se você não possui uma assinatura para o Autodesk Fusion e precisa de recursos avançados de CAM, considere o Autodesk Fusion for Manufacturing.

Como a Autodesk Fusion Manufacturing Extension melhora os fluxos de trabalho de CAM?

A Autodesk Fusion Manufacturing Extension eleva os fluxos de trabalho de CAM com ferramentas avançadas para torneamento e fresagem de 3, 4 e 5 eixos, estratégias automatizadas para peças complexas e refinamento rápido de percurso da ferramenta sem recálculo completo. A sondagem baseada em CAD e a inspeção em processo automatizam a configuração e melhoram a precisão. O aninhamento (inglês) associativo e de várias folhas simplifica a fabricação com layouts atualizados automaticamente e agrupamento de materiais mais inteligente. As ferramentas aditivas de metal integradas controlam a orientação, os suportes e a simulação para evitar falhas e fornecer peças impressas de maior qualidade. Clique aqui para baixar uma versão gratuita de avaliação ou ative-a diretamente no Autodesk Fusion seguindo estas etapas.

Quem deve usar a Autodesk Fusion for Manufacturing Extension?

Qualquer equipe que ultrapasse os recursos de CAM básicos do Autodesk Fusion e lide com peças complexas, ou que queira automatizar mais seus fluxos de trabalho de usinagem, inspeção ou aninhamento, será mais beneficiado com a Autodesk Fusion Manufacturing Extension.

Quais recursos avançados de usinagem a Autodesk Fusion Manufacturing Extension oferece?

Os principais recursos da Autodesk Fusion Manufacturing Extension incluem:

  • Fresagem e torneamento 

  • Usinagem de 3 eixos

  • Usinagem de 4 eixos 

  • Usinagem de 5 eixos

  • Código NC de alta qualidade 

  • Rebarbação 

  • Edições de percursos de ferramentas

  • Configuração automatizada

  • Aninhamento associativo 

  • Aninhamento de múltiplas folhas

  • Agrupamento de materiais 

  • Impressão 3D (metal)

  • Orientação automática 

  • Suportes associativos

  • Simulação de impressão 

Veja como você pode levar seus fluxos de trabalho de Fusion existentes para o próximo nível, com uma versão gratuita de avaliação da Autodesk Fusion Manufacturing Extension.

Como a Autodesk Fusion Manufacturing Extension oferece suporte à automação?

A Fusion Manufacturing Extension simplifica a automação CAM gerando percursos de ferramentas inteligentes para a peça inteira, refinando-os automaticamente com ferramentas avançadas de modificação e reduzindo a configuração manual por meio de sondagem e alinhamento de peça baseados em CAD. Ele também automatiza as atualizações de aninhamento à medida que os projetos mudam e acelera a preparação aditiva com orientação automática e suportes associativos, reduzindo o tempo de programação e melhorando a precisão e a consistência entre os fluxos de trabalho de usinagem, fabricação e impressão.

Como a Autodesk Fusion Manufacturing Extension melhora a eficiência da fabricação?

A Autodesk Fusion Manufacturing Extension melhora a eficiência da fabricação automatizando fluxos de trabalho repetitivos, reduzindo erros e encurtando o caminho entre o projeto e as peças acabadas. Ele também aprimora a utilização da máquina com ferramentas avançadas que aumentam a qualidade, a consistência e a lucratividade geral da produção da peça. Ver opções de preços aqui.

Quais processos de fabricação se beneficiam da Autodesk Fusion Manufacturing Extension?

A Autodesk Fusion for Manufacturing Extension ajuda os fabricantes a usar melhor o maquinário para fabricação aditiva com base em metais, usinagem CNC e aninhamento e fabricação de peças com base em materiais de folhas. Ver opções de preços aqui.

Como a Autodesk Fusion Manufacturing Extension se integra ao Autodesk Fusion?

A Autodesk Fusion Manufacturing Extension oferece recursos avançados de CAM diretamente no Autodesk Fusion, incluindo usinagem simultânea de 4 e 5 eixos, aninhamento fabricação com base em folhas e fabricação aditiva baseada em metais. O acesso a essa funcionalidade será sem interrupções com uma assinatura de extensão se você tiver uma assinatura do Autodesk Fusion. Não são necessários complementos nem plug-ins externos. Ver opções de preços aqui.

Quanto custa a Autodesk Fusion Manufacturing Extension?

Uma assinatura da Autodesk Fusion Manufacturing Extension está disponível por por mês, pagos anualmente. Ver opções de preços aqui

É necessário ter o Autodesk Fusion para acessar a Fusion Manufacturing Extension?

Sim, é necessária uma assinatura do Autodesk Fusion para acessar a Autodesk Fusion Manufacturing Extension. Se você já tem uma assinatura do Autodesk Fusion, pode assinar a Autodesk Fusion Manufacturing Extension aqui. Se você não tem uma assinatura do Autodesk Fusion, assine o Autodesk Fusion for Manufacturing para ter acesso aos principais recursos do Autodesk Fusion e aos recursos avançados de usinagem incluído na Autodesk Fusion Manufacturing Extension.

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