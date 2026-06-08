Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
O Autodesk Fusion Manufacturing oferece recursos avançados no Autodesk Fusion para ajudar os fabricantes a fazer melhor uso de máquinas para fabricação aditiva com base em metais, usinagem de CNC, e aninhamento e fabricação de peças com base em materiais de folha.
Escolha em uma gama de opções de pagamento flexíveis para melhor atender às suas necessidades de negócios ou baixe uma versão gratuita de avaliação de 30 dias da Autodesk Fusion Manufacturing Extension hoje mesmo.
Automatize os fluxos de trabalho de fabricação para remover tarefas repetitivas, reduzir erros e encurtar o tempo de transição do projeto para as peças fabricadas.
Acesse ferramentas avançadas para usar melhor suas máquinas, melhorar a qualidade e a consistência da produção e aumentar as margens de lucro.
Obtenha acesso flexível à tecnologia de fabricação avançada quando e como você precisar. Libere mais recursos com tecnologias que se pagam em semanas.
— Konrad Nerc, proprietário, Nerc Precision Engineering Ltd
— Paul Bourne, Gerente de operações, Brown and Holmes (Tamworth) Ltd
— Richard Ganas, proprietário, Ganas MFG
— Dmitriy Orlov, Diretor de tecnologia, BBi Autosport
— Relatório de análise de mercado global de CAM da CIMdata 2025
Participação no mercado global de CAM em 2024
USINAGEM CNC
As ferramentas avançadas de CAM simplificam a programação de fresagem e torneamento de 3, 4 e 5 eixos e geram código NC de alta qualidade para fresadoras e máquinas de torno-fresa.
USINAGEM CNC
Programe facilmente componentes complexos e ricos em recursos usando estratégias inteligentes de peças inteiras, como inclinado e raso, rebarba, reconhecimento de furos e rotativo.
USINAGEM CNC
Acelere a programação de CAM com ferramentas de modificação avançadas que podem transformar um percurso bom em excelente, sem perda de tempo de recálculo.
USINAGEM CNC
Use estratégias de sondagem baseadas em CAD e sondas montadas no fuso para automatizar a configuração de peças e componentes de medição, ajudando você a produzir peças melhores em menos tempo.
ANINHAMENTO E FABRICAÇÃO
Converta montagens 3D em soluções aninhadas 2D precisas prontas para programação CAM e atualize aninhamentos automaticamente se o projeto 3D original for alterado.
ANINHAMENTO E FABRICAÇÃO
Agrupe peças com base na espessura e em outros parâmetros específicos do material, fornecendo informações instantâneas sobre custos, cotações e pedidos.
FABRICAÇÃO ADITIVA
Prepare modelos 3D para fabricação aditiva baseada em metal com orientação automática de peças, estruturas de suporte totalmente associativas e exportações de arquivos de impressão 3D.
FABRICAÇÃO ADITIVA
Use ferramentas de simulação térmica para validar o processo de impressão 3D para evitar falhas de impressão dispendiosas e sempre entregar peças de melhor qualidade logo na primeira vez.
Fizemos parcerias com as principais empresas de hardware, software e usinagem para agregar ainda mais valor por meio das tecnologias de nossos parceiros. Saiba mais sobre as parcerias da Autodesk (inglês).
Liberte-se de ferramentas desconectadas e fluxos de trabalho fragmentados. O Autodesk Fusion unifica CAD, CAM, CAE e PCB em uma única plataforma, aumentando a eficiência, reduzindo custos e simplificando a produção.
A Autodesk Fusion Manufacturing Extension oferece funcionalidades mais avançadas de fabricação no Autodesk Fusion . A extensão inclui ferramentas e fluxos de trabalho focados em usinagem CNC subtrativa, aninhamento e fabricação com base em folhas e fabricação aditiva com base em metais. É necessária uma assinatura do Fusion para acessar os recursos na extensão de fabricação.
Sim, a Autodesk Fusion Manufacturing Extension tem os mesmos recursos da Fusion 360 Machining Extension anterior. Além disso, a Autodesk Fusion Manufacturing Extension também inclui todos os recursos que foram incluídos anteriormente na Fusion 360 Nesting & Fabrication Extension e na Fusion 360 Additive Build Extension.
Uma versão gratuita de avaliação está disponível para a Autodesk Fusion Manufacturing Extension. Clique aqui para baixar uma versão gratuita de avaliação ou ative-a diretamente no Autodesk Fusion seguindo estas etapas.
Sim, com a Autodesk Fusion Manufacturing Extension, é possível projetar peças de chapa de metal (inglês) e documentar planificações usando desenhos 2D e DXFs. Também é possível otimizar a fabricação dos projetos usando roteadores CNC, máquinas de jato de água, laser e corte a plasma. A Fusion Manufacturing Extension pode ajudar os fabricantes a:
Sim, a Autodesk Fusion Manufacturing Extension se baseia nos recursos principais do Autodesk Fusion para oferecer suporte a muitos aplicativos de impressão 3D/fabricação aditiva e tipos de hardware. O Autodesk Fusion é compatível com fabricação de filamento fundido (FFF) (inglês), fusão de múltiplos jatos (MJF), leito de pó (inglês) e deposição multieixos (como deposição de energia direcionada) em uma ampla gama de metais, polímeros e materiais orgânicos e inclui:
Sim. A funcionalidade incluída na extensão de fabricação está incluída no Autodesk Fusion for Manufacturing. Se você não possui uma assinatura para o Autodesk Fusion e precisa de recursos avançados de CAM, considere o Autodesk Fusion for Manufacturing.
A Autodesk Fusion Manufacturing Extension eleva os fluxos de trabalho de CAM com ferramentas avançadas para torneamento e fresagem de 3, 4 e 5 eixos, estratégias automatizadas para peças complexas e refinamento rápido de percurso da ferramenta sem recálculo completo. A sondagem baseada em CAD e a inspeção em processo automatizam a configuração e melhoram a precisão. O aninhamento (inglês) associativo e de várias folhas simplifica a fabricação com layouts atualizados automaticamente e agrupamento de materiais mais inteligente. As ferramentas aditivas de metal integradas controlam a orientação, os suportes e a simulação para evitar falhas e fornecer peças impressas de maior qualidade. Clique aqui para baixar uma versão gratuita de avaliação ou ative-a diretamente no Autodesk Fusion seguindo estas etapas.
Qualquer equipe que ultrapasse os recursos de CAM básicos do Autodesk Fusion e lide com peças complexas, ou que queira automatizar mais seus fluxos de trabalho de usinagem, inspeção ou aninhamento, será mais beneficiado com a Autodesk Fusion Manufacturing Extension.
Os principais recursos da Autodesk Fusion Manufacturing Extension incluem:
Fresagem e torneamento
Usinagem de 3 eixos
Usinagem de 4 eixos
Usinagem de 5 eixos
Código NC de alta qualidade
Inclinado e raso (inglês)
Rebarbação
Reconhecimento de furo (inglês)
Estratégias rotativas (inglês)
Edições de percursos de ferramentas
Sondagem em processo (inglês)
Configuração automatizada
Aninhamento associativo
Aninhamento de múltiplas folhas
Agrupamento de materiais
Impressão 3D (metal)
Orientação automática
Suportes associativos
Simulação de impressão
Veja como você pode levar seus fluxos de trabalho de Fusion existentes para o próximo nível, com uma versão gratuita de avaliação da Autodesk Fusion Manufacturing Extension.
A Fusion Manufacturing Extension simplifica a automação CAM gerando percursos de ferramentas inteligentes para a peça inteira, refinando-os automaticamente com ferramentas avançadas de modificação e reduzindo a configuração manual por meio de sondagem e alinhamento de peça baseados em CAD. Ele também automatiza as atualizações de aninhamento à medida que os projetos mudam e acelera a preparação aditiva com orientação automática e suportes associativos, reduzindo o tempo de programação e melhorando a precisão e a consistência entre os fluxos de trabalho de usinagem, fabricação e impressão.
A Autodesk Fusion Manufacturing Extension melhora a eficiência da fabricação automatizando fluxos de trabalho repetitivos, reduzindo erros e encurtando o caminho entre o projeto e as peças acabadas. Ele também aprimora a utilização da máquina com ferramentas avançadas que aumentam a qualidade, a consistência e a lucratividade geral da produção da peça. Ver opções de preços aqui.
A Autodesk Fusion for Manufacturing Extension ajuda os fabricantes a usar melhor o maquinário para fabricação aditiva com base em metais, usinagem CNC e aninhamento e fabricação de peças com base em materiais de folhas. Ver opções de preços aqui.
A Autodesk Fusion Manufacturing Extension oferece recursos avançados de CAM diretamente no Autodesk Fusion, incluindo usinagem simultânea de 4 e 5 eixos, aninhamento fabricação com base em folhas e fabricação aditiva baseada em metais. O acesso a essa funcionalidade será sem interrupções com uma assinatura de extensão se você tiver uma assinatura do Autodesk Fusion. Não são necessários complementos nem plug-ins externos. Ver opções de preços aqui.
Uma assinatura da Autodesk Fusion Manufacturing Extension está disponível por
Sim, é necessária uma assinatura do Autodesk Fusion para acessar a Autodesk Fusion Manufacturing Extension. Se você já tem uma assinatura do Autodesk Fusion, pode assinar a Autodesk Fusion Manufacturing Extension aqui. Se você não tem uma assinatura do Autodesk Fusion, assine o Autodesk Fusion for Manufacturing para ter acesso aos principais recursos do Autodesk Fusion e aos recursos avançados de usinagem incluído na Autodesk Fusion Manufacturing Extension.