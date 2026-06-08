O Autodesk Fusion Manufacturing oferece recursos avançados no Autodesk Fusion para ajudar os fabricantes a fazer melhor uso de máquinas para fabricação aditiva com base em metais, usinagem de CNC, e aninhamento e fabricação de peças com base em materiais de folha.

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