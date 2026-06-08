Planos e preços do Autodesk Fusion

Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
Seja você um pequeno grupo de P&D ou uma empresa de fabricação com várias unidades e centenas de engenheiros e operadores, o Fusion se adapta às suas necessidades.
A base para o desenvolvimento de produtos modernos
Experimente o Fusion gratuitamente por 30 dias
Fundamentos de CAD, CAM, CAE, PCB e PDM integrados para projeto e colaboração em um único espaço de trabalho unificado.
Inclui:
Ideal para: equipes e criadores nos estágios iniciais
O MFG INTEGRADO. SOLUÇÃO PARA OFICINAS PROFISSIONAIS E EQUIPES DE PRODUÇÃO
Ideal para equipes que desejam ir além das ferramentas CAM independentes: unifique a automação de CAM avançada, a usinagem de alta precisão e as ferramentas de CAD robustas em um único ambiente.
Por que as equipes mudam dos conjuntos de ferramentas de CAD/CAM herdados:
Inclui todos os recursos do Fusion, além de recursos avançados de fabricação:
A PLATAFORMA COMPLETA DE PROJETO + DADOS PARA EQUIPES DE ENGENHARIA PRONTAS PARA A MODERNIZAÇÃO
Ideal para equipes que precisam de precisão de nível empresarial, rigor de dados e continuidade desde o projeto até a fabricação, sem a complexidade dos sistemas herdados.
Por que as equipes deixam de usar ferramentas e complementos herdados:
Inclui todos os recursos do Fusion, além de recursos avançados de projeto:
Acesse recursos avançados de projeto e fabricação no Autodesk Fusion com extensões.
Obtenha funcionalidade avançada de fabricação com acesso a mais estratégias de 3 e 5 eixos, otimização do percurso de ferramenta e automação de processos.
Investigue se o projeto 3D pode ser fabricado ou como ele pode funcionar em condições reais antes de fabricar qualquer coisa com um conjunto de tipos de estudo de simulação.
Acesse ferramentas de projeto e modelagem 3D que simplificam o processo de desenvolvimento do produto e permitem uma abordagem automatizada para a criação de projetos de produtos complexos.
Aprimore os fluxos de trabalho e a colaboração com processos de PLM configuráveis e fáceis de usar para gerenciar introduções de novos produtos, requisitos, alterações e versões, listas de materiais, fornecedores, qualidade etc.
Aumente a inovação de sua equipe sem esticar o orçamento. Por tempo limitado, obtenha quatro assinaturas do Autodesk Fusion pelo preço de três (economia de 25%).
Vá além da orientação. O Autodesk Assistant agora executa comandos de modelagem, gerencia projetos e fornece informações de fabricação para que suas equipes possam chegar ao mercado primeiro.
— Nilesh Bajaj, Diretor executivo, Vayve Mobility
Impulsione sua jornada de inicialização com o Autodesk Fusion – uma solução completa e incomparável de desenvolvimento do produto, destinada a empreendimentos elegíveis nas áreas de projeto e fabricação.
— Relatório de análise de mercado global de CAM da CIMdata 2025
Participação no mercado global de CAM em 2024
Simplifique a participação interna e externa da equipe com acesso no nível de colaborador ao Fusion e ao Fusion Manage para que as partes interessadas colaborem em projetos, gerenciem projetos e participem de fluxos de trabalho de desenvolvimento do produto.
Uma versão gratuita com funcionalidade limitada para usuários amadores com acesso a funcionalidades básicas para projetos não comerciais.
Uma versão gratuita com recursos e funcionalidades completos para estudantes e educadores elegíveis.
O Autodesk Fusion oferece vários planos de assinatura personalizados para atender a diferentes necessidades de negócios, incluindo opções mensais, anuais e multianuais. Para obter aconselhamento personalizado sobre o melhor plano de assinatura para sua empresa, entre em contato com um representante vendas aqui.
Sim, o Autodesk Fusion oferece uma opção flexível de assinatura mensal. Gerencie e mantenha sua assinatura com a conta Autodesk; renove, atualize ou cancele a assinatura, conforme necessário. Para assinar um período mensal do Fusion, visite nossa página de assinatura aqui.
Não, as assinaturas do Autodesk Fusion foram criadas para usuários individuais e estão associadas a um único endereço de e-mail. Isso significa que cada assinatura é destinada ao uso por uma pessoa e não pode ser compartilhada entre vários usuários. Para empresas ou equipes que precisam de várias licenças, recomendamos explorar nossas opções de licenciamento multiusuário ou entrar em contato com nossa equipe de vendas para obter soluções personalizadas aqui.
Sim, é possível comprar uma assinatura do Autodesk Fusion para outra pessoa e atribuí-la usando o Gerente de contas Autodesk. Siga estas etapas para atribuir a assinatura a outro usuário:
Para obter instruções detalhadas, visite nossa página de suporte aqui.
O Autodesk Fusion não oferece licenças permanentes. O Fusion é oferecido como planos de assinatura flexíveis, incluindo opções de período mensal, anual ou multianual.
Sim, o Autodesk Fusion oferece uma versão gratuita de avaliação por 30 dias para todos os usuários e está disponível gratuitamente para usuários amadores elegíveis para uso não comercial como Fusion para uso pessoal.
Explore os recursos e as funcionalidades do Fusion iniciando a versão gratuita de avaliação ou verificando sua elegibilidade para a opção de uso pessoal aqui.