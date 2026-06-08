PLANOS E PREÇOS DO AUTODESK FUSION

Experimente todo o poder do Autodesk Fusion

Libere recursos avançados de projeto e fabricação para conectar dados, processos e pessoas.

Planos e preços do Autodesk Fusion

Seja você um pequeno grupo de P&D ou uma empresa de fabricação com várias unidades e centenas de engenheiros e operadores, o Fusion se adapta às suas necessidades.

A base para o desenvolvimento de produtos modernos

Autodesk Fusion

Experimente o Fusion gratuitamente por 30 dias

 

Fundamentos de CAD, CAM, CAE, PCB e PDM integrados para projeto e colaboração em um único espaço de trabalho unificado.

 

Inclui:

  • CAD/CAM totalmente integrado
  • Colaboração em equipe em tempo real
  • Projeto de PCB + integração eletromecânica
  • Automação de desenhos e configuração de projetos

Ideal para: equipes e criadores nos estágios iniciais

 

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ADICIONAR O AUTODESK FUSION AO CARRINHO
Autodesk Fusion for Manufacturing

O MFG INTEGRADO. SOLUÇÃO PARA OFICINAS PROFISSIONAIS E EQUIPES DE PRODUÇÃO

Autodesk Fusion for Manufacturing

Ideal para equipes que desejam ir além das ferramentas CAM independentes: unifique a automação de CAM avançada, a usinagem de alta precisão e as ferramentas de CAD robustas em um único ambiente.

 

Por que as equipes mudam dos conjuntos de ferramentas de CAD/CAM herdados:

  • Não há recursos perdidos, modelos corrompidos nem retrabalho durante a transferência CAD → CAM
  • Não é necessário pagar por várias licenças caras para obter um único fluxo de trabalho
  • A colaboração na nuvem significa que toda sua oficina opera em uma única fonte de verdade

 

Inclui todos os recursos do Fusion, além de recursos avançados de fabricação:

  • Usinagem 2D a 5 eixos completos para precisão de nível de produção
  • Percursos inteligentes para fresamento, torneamento e torno-fresa
  • Programação CAM automatizada para reduzir tempos de configuração e de ciclo
  • Inspeção de peças durante o processo + sondagem
  • Pós-processadores gratuitos e totalmente editáveis
  • CAD + CAM integrados para eliminar o retrabalho e a conversão de dados
  • Fluxos de trabalho escalonáveis para prototipagem por meio da produção

 

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Saiba mais
Autodesk Fusion for Design

A PLATAFORMA COMPLETA DE PROJETO + DADOS PARA EQUIPES DE ENGENHARIA PRONTAS PARA A MODERNIZAÇÃO

Autodesk Fusion for Design

Ideal para equipes que precisam de precisão de nível empresarial, rigor de dados e continuidade desde o projeto até a fabricação, sem a complexidade dos sistemas herdados.

 

Por que as equipes deixam de usar ferramentas e complementos herdados:

  • Tomada de decisão mais rápida com colaboração em tempo real e dados da nuvem
  • Não há conflitos de versão, referências corrompidas nem problemas de sincronização de arquivos
  • Menor custo total para projetar, gerenciar dados e fabricar, tudo em uma única plataforma

 

Inclui todos os recursos do Fusion, além de recursos avançados de projeto:

  • 11 estudos de simulação avançados para validar antecipadamente e com frequência
  • Projeto generativo para inovação leve e de alto desempenho
  • Ferramentas avançadas de superfície e malha para geometria complexa
  • Plástico, chapas metálicas e ferramentas de DFM para projetar visando sua capacidade de fabricação
  • Integração de gerenciamento de dados e PLM para dar suporte ao rigor empresarial e a cadeia de suprimentos

 

 

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Saiba mais

Usado por mais de 4,6 milhões de engenheiros, incluindo:

Já usa o Fusion? Adicione extensões para obter fluxos de trabalho mais completos

Acesse recursos avançados de projeto e fabricação no Autodesk Fusion com extensões.

Autodesk Fusion Manufacturing Extension

Obtenha funcionalidade avançada de fabricação com acesso a mais estratégias de 3 e 5 eixos, otimização do percurso de ferramenta e automação de processos.

 

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SAIBA MAIS

Autodesk Fusion Simulation Extension

Investigue se o projeto 3D pode ser fabricado ou como ele pode funcionar em condições reais antes de fabricar qualquer coisa com um conjunto de tipos de estudo de simulação.

 

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SAIBA MAIS

Autodesk Fusion Design Extension

Acesse ferramentas de projeto e modelagem 3D que simplificam o processo de desenvolvimento do produto e permitem uma abordagem automatizada para a criação de projetos de produtos complexos.

 

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SAIBA MAIS

Autodesk Fusion Manage

Aprimore os fluxos de trabalho e a colaboração com processos de PLM configuráveis e fáceis de usar para gerenciar introduções de novos produtos, requisitos, alterações e versões, listas de materiais, fornecedores, qualidade etc.

 

Localizar um revendedor

SAIBA MAIS

Veja como sua empresa pode ir do projeto à fabricação com mais rapidez com uma demonstração do Autodesk Fusion

 

Entre em contato com um especialista do Fusion para discutir as metas de sua empresa e veja como o projeto, a fabricação, a eletrônica e o gerenciamento de dados integrados podem impulsionar seus negócios.

 

Basta preencher o formulário para que um especialista do Fusion entre em contato com você.

Dois engenheiros colaboram em um projeto usando o software CAD exibido em um grande monitor e notebook.

Autodesk Fusion: obtenha quatro assinaturas pelo preço de três

Aumente a inovação de sua equipe sem esticar o orçamento. Por tempo limitado, obtenha quatro assinaturas do Autodesk Fusion pelo preço de três (economia de 25%).

Execute mais com o Autodesk Assistant

Vá além da orientação. O Autodesk Assistant agora executa comandos de modelagem, gerencia projetos e fornece informações de fabricação para que suas equipes possam chegar ao mercado primeiro.

“O Fusion nos ajudou a lançar nossos produtos no mercado com muito mais rapidez. Conseguimos economizar cerca de 50% do tempo de desenvolvimento e 70% dos custos que teríamos se tivéssemos escolhido outras opções disponíveis no mercado.”

— Nilesh Bajaj, Diretor executivo, Vayve Mobility

Comece a acelerar a inovação com o Autodesk Fusion para startups

Impulsione sua jornada de inicialização com o Autodesk Fusion – uma solução completa e incomparável de desenvolvimento do produto, destinada a empreendimentos elegíveis nas áreas de projeto e fabricação.

 

Ofertas adicionais do Autodesk Fusion

Autodesk Fusion Contributor

Simplifique a participação interna e externa da equipe com acesso no nível de colaborador ao Fusion e ao Fusion Manage para que as partes interessadas colaborem em projetos, gerenciem projetos e participem de fluxos de trabalho de desenvolvimento do produto.

Saiba mais sobre o Fusion Contributor

Autodesk Fusion para uso pessoal

Uma versão gratuita com funcionalidade limitada para usuários amadores com acesso a funcionalidades básicas para projetos não comerciais.

Baixar o Fusion para uso pessoal

Autodesk Fusion para uso educacional

Uma versão gratuita com recursos e funcionalidades completos para estudantes e educadores elegíveis.

Autodesk Fusion para uso educacional

Obtenha o Autodesk Fusion agora

Veja a diferença que uma solução profissional completa de projeto e fabricação pode fazer.

Fale com nosso time de vendas. 0800-892-0852

Perguntas frequentes sobre as assinaturas do Autodesk Fusion

Qual plano de assinatura do Autodesk Fusion é adequado para minha empresa?

O Autodesk Fusion oferece vários planos de assinatura personalizados para atender a diferentes necessidades de negócios, incluindo opções mensais, anuais e multianuais. Para obter aconselhamento personalizado sobre o melhor plano de assinatura para sua empresa, entre em contato com um representante vendas aqui.

Posso assinar o Autodesk Fusion por apenas um mês?

Sim, o Autodesk Fusion oferece uma opção flexível de assinatura mensal. Gerencie e mantenha sua assinatura com a conta Autodesk; renove, atualize ou cancele a assinatura, conforme necessário. Para assinar um período mensal do Fusion, visite nossa página de assinatura aqui.

Vários usuários podem ter uma assinatura do Autodesk Fusion?

Não, as assinaturas do Autodesk Fusion foram criadas para usuários individuais e estão associadas a um único endereço de e-mail. Isso significa que cada assinatura é destinada ao uso por uma pessoa e não pode ser compartilhada entre vários usuários. Para empresas ou equipes que precisam de várias licenças, recomendamos explorar nossas opções de licenciamento multiusuário ou entrar em contato com nossa equipe de vendas para obter soluções personalizadas aqui.

Posso comprar uma assinatura do Autodesk Fusion para ser usada por outra pessoa?

Sim, é possível comprar uma assinatura do Autodesk Fusion para outra pessoa e atribuí-la usando o Gerente de contas Autodesk. Siga estas etapas para atribuir a assinatura a outro usuário:

  1. Entre na conta Autodesk em manage.autodesk.com.
  2. Navegue até a seção “Faturamento e pedidos”
  3. Clique em “Editar métodos de pagamento”
  4. Selecione “Atribuir usuários”
  5. Adicione o endereço de e-mail do destinatário
  6. Atribua a licença da assinatura ao usuário

Para obter instruções detalhadas, visite nossa página de suporte aqui.

Posso comprar uma licença permanente do Autodesk Fusion?

O Autodesk Fusion não oferece licenças permanentes. O Fusion é oferecido como planos de assinatura flexíveis, incluindo opções de período mensal, anual ou multianual.

Posso usar o Autodesk Fusion gratuitamente?

Sim, o Autodesk Fusion oferece uma versão gratuita de avaliação por 30 dias para todos os usuários e está disponível gratuitamente para usuários amadores elegíveis para uso não comercial como Fusion para uso pessoal.

Explore os recursos e as funcionalidades do Fusion iniciando a versão gratuita de avaliação ou verificando sua elegibilidade para a opção de uso pessoal aqui.

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