Planos e preços do Autodesk Fusion

Ideal para equipes que desejam ir além das ferramentas CAM independentes: unifique a automação de CAM avançada, a usinagem de alta precisão e as ferramentas de CAD robustas em um único ambiente.

Por que as equipes mudam dos conjuntos de ferramentas de CAD/CAM herdados:

Não há recursos perdidos, modelos corrompidos nem retrabalho durante a transferência CAD → CAM

Não é necessário pagar por várias licenças caras para obter um único fluxo de trabalho

A colaboração na nuvem significa que toda sua oficina opera em uma única fonte de verdade

Inclui todos os recursos do Fusion, além de recursos avançados de fabricação:

Usinagem 2D a 5 eixos completos para precisão de nível de produção

Percursos inteligentes para fresamento, torneamento e torno-fresa

Programação CAM automatizada para reduzir tempos de configuração e de ciclo

Inspeção de peças durante o processo + sondagem

Pós-processadores gratuitos e totalmente editáveis

CAD + CAM integrados para eliminar o retrabalho e a conversão de dados

Fluxos de trabalho escalonáveis para prototipagem por meio da produção

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