Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
O Fusion fornece aos engenheiros mecânicos uma plataforma unificada para fazer a transição de forma integrada do conceito à fabricação. CAD, CAM, ECAD (inglês) e simulação, tudo em um só lugar, elimina a necessidade de várias ferramentas e permite que as equipes colaborem e se conectem em tempo real, independentemente da localização.
Os recursos avançados de simulação permitem a validação de projetos, enquanto o CAD/CAM integrado garante uma transição tranquila do projeto à produção. O ECAD integra o projeto de componentes eletrônicos ao processo, possibilitando projetos verdadeiramente interdisciplinares. Com seu sistema centrado na nuvem, todos os dados do projeto permanecem sincronizados e seguros.
Crie modelos 3D, projete, simule e fabrique uma solução completa de desenvolvimento do produto.
Resolva desafios de engenharia mais rapidamente, com ferramentas flexíveis de modelagem 3D, simulação e projeto generativo.
Elimine a necessidade de compartilhamento de arquivos entre várias ferramentas padronizando em uma única solução de software CAD, CAM, CAE, PCB, gerenciamento de dados e colaboração.
— Mario Tousek, Diretor executivo, Tousek
— Stefan Larsson, Fundador da Infinite Acoustics
— Carl Budd, Gerente de engenharia, Moose Toys
Crie operações com base no histórico, incluindo extrusão, revolução, transição e varredura, que são atualizadas com as alterações do projeto.
Monte projetos com uma abordagem tradicional de baixo para cima, do meio para fora ou de cima para baixo e analise o movimento da montagem.
Teste os projetos para garantir que resistem às situações reais do dia a dia. Simule os produtos digitalmente, reduzindo o custo de prototipagem com solucionadores totalmente validados.
Elimine os silos do processo de projeto tradicional e use um ambiente de colaboração moderno. Conecte suas equipes e partes interessadas, comunique-se em tempo real e centralize as atividades do projeto.
Produza peças usinadas CNC de alta qualidade e fabrique adicionalmente construções usando FFF ou BPF para impressão 3D de metal.
Certifique-se de que a PCB se encaixe na primeira vez, sempre com o único MCAD verdadeiramente unificado para o software ECAD.
Investigue mais de 100 iterações de projeto 3D no tempo que antes você levaria para concluir apenas uma.
Projete, crie e fabrique um produto em um dia, em vez de uma semana.
Reduza o tempo de engenharia mecânica em 75% quando comparado aos métodos tradicionais de projeto 3D.
Fonte: relatórios de informações de ciclo de vida
Experimente o poder das ferramentas unificadas de projeto e fabricação com gerenciamento integrado de dados de produtos com o Autodesk Fusion.
O Fusion gerencia os dados em segundo plano, enquanto as equipes permanecem focadas no desenvolvimento do produto. Deixe de perder tempo procurando arquivos ou perdendo trabalho. Com o Fusion, os dados estão sempre centralizados, acessíveis e seguros.
Não se contente com uma abordagem em silos. Veja como uma plataforma integrada de software CAD, CAM, CAE e PCB oferece valor sem precedentes a projetistas, engenheiros e fabricantes.
O Autodesk Fusion é uma revolução para a mecatrônica (inglês), integrando perfeitamente a engenharia mecânica e elétrica. Os aspectos de projeto que se influenciam diretamente ficam mais fáceis quando são projetados simultaneamente no Fusion.
Explore os benefícios do DFM (projeto para fabricação) e descubra quais recursos do Autodesk Fusion oferecem suporte ao processo.
O Autodesk Fusion oferece um ambiente de desenvolvimento do produto unificado, simplificado e altamente colaborativo, desde o protótipo até o produto final.
10 formas como o Autodesk Fusion auxilia os projetistas e engenheiros nos estágios de prototipagem e fabricação do desenvolvimento do produto.
Explore como as ferramentas de automação de projeto, como a modelagem paramétrica, o projeto generativo e a modelagem automatizada no Fusion, permitem que sua equipe fique ainda mais inteligente.
O Fusion é um somatório de seus vários recursos avançados. Vamos nos aprofundar nas vantagens do CAD, CAM e CAE em aspectos cruciais do processo de desenvolvimento do produto o início ao fim.
Obtenha acesso a uma variedade de recursos de simulação, incluindo simulação térmica, simulação estrutural, projeto generativo e viabilidade de fabricação de moldagem por injeção com a Fusion Simulation Extension.
Assinatura de um ano: mais popular: acesso de um ano a ferramentas avançadas de CAD, CAM, CAE, PCB, gerenciamento de dados e colaboração com o Autodesk Fusion.
Assinatura de um ano: otimize o projeto e o desempenho de peças com soluções ilimitadas na nuvem para projeto generativo, FEA, resfriamento de componentes eletrônicos, moldagem por injeção etc. Requer uma assinatura do Fusion.
Fale com um representante sobre o Autodesk Fusion e encontre a solução que melhor se adapte às necessidades de desenvolvimento do produto de sua empresa.
As extensões permitem a liberação de tecnologias avançadas de projeto e fabricação no Autodesk Fusion.
O software CAD (projeto assistido por computador) é uma ferramenta fundamental usada na engenharia mecânica. Ele permite que os engenheiros criem modelos 3D precisos, realizem simulações e análises e até controlem os processos de fabricação. O Autodesk Fusion é um exemplo líder de plataforma de software CAD abrangente.
O software CAM (fabricação assistida por computador) é fundamental para a engenharia mecânica moderna. Ele converte modelos CAD em instruções legíveis por máquina, simplificando o processo de fabricação. Os recursos integrados de CAD/CAM do Fusion o tornam uma ferramenta poderosa para engenheiros mecânicos.
A CFD (dinâmica dos fluidos computacional) é um ramo da mecânica dos fluidos que usa algoritmos e métodos numéricos para resolver e analisar problemas envolvendo escoamentos de fluidos. Na engenharia mecânica, o software CFD pode simular o desempenho de produtos sujeitos a vazão de fluidos.
CAE (engenharia assistida por computador) é um termo amplo que engloba várias tecnologias, incluindo CAD, CAM, CFD e FEA (análise de elementos finitos). As ferramentas CAE são usadas na engenharia mecânica para simular, validar e otimizar produtos e processos de fabricação.
A engenharia mecânica tem várias subdisciplinas, incluindo automotiva, aeroespacial, sistemas de energia e mecatrônica. Os conjuntos de ferramentas versáteis do Fusion, que incluem recursos de CAD, CAM e CAE, atendem às diversas necessidades desses campos.
O Autodesk Fusion fornece uma plataforma integrada para projeto, simulação e fabricação. Seu amplo intervalo de ferramentas permite que os engenheiros mecânicos realizem tarefas abrangentes de projeto e análise, desde a criação de modelos 3D até a simulação de desempenho no mundo real.