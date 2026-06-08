AUTODESK FUSION PARA ENGENHEIROS MECÂNICOS

Engenharia mecânica com o Fusion

Obtenha acesso a uma plataforma de engenharia abrangente para integrar projeto, simulação e fabricação. Mergulhe profundamente em uma experiência integrada com criatividade ilimitada e fluxos de trabalho eficientes.

Uma única ferramenta de desenvolvimento do produto para projeto, engenharia e fabricação mais inteligentes

O Fusion fornece aos engenheiros mecânicos uma plataforma unificada para fazer a transição de forma integrada do conceito à fabricação. CAD, CAM, ECAD (inglês) e simulação, tudo em um só lugar, elimina a necessidade de várias ferramentas e permite que as equipes colaborem e se conectem em tempo real, independentemente da localização.

Os recursos avançados de simulação permitem a validação de projetos, enquanto o CAD/CAM integrado garante uma transição tranquila do projeto à produção. O ECAD integra o projeto de componentes eletrônicos ao processo, possibilitando projetos verdadeiramente interdisciplinares. Com seu sistema centrado na nuvem, todos os dados do projeto permanecem sincronizados e seguros.

Por que os engenheiros mecânicos adotam como padrão o Autodesk Fusion?

Aumente a agilidade no desenvolvimento do produto

Crie modelos 3D, projete, simule e fabrique uma solução completa de desenvolvimento do produto.

Melhore o desempenho do produto

Resolva desafios de engenharia mais rapidamente, com ferramentas flexíveis de modelagem 3D, simulação e projeto generativo.

Reduza o tempo de introdução no mercado

Elimine a necessidade de compartilhamento de arquivos entre várias ferramentas padronizando em uma única solução de software CAD, CAM, CAE, PCB, gerenciamento de dados e colaboração.

Conecte os processos de engenharia mecânica com o Autodesk Fusion

Recursos do Autodesk Fusion para engenheiros mecânicos

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Modelagem paramétrica no Autodesk Fusion

Modelagem paramétrica

Crie operações com base no histórico, incluindo extrusão, revolução, transição e varredura, que são atualizadas com as alterações do projeto.

 

Projeto de montagem no Autodesk Fusion

Montagens

Monte projetos com uma abordagem tradicional de baixo para cima, do meio para fora ou de cima para baixo e analise o movimento da montagem.

 

Simulação no Autodesk Fusion

Simulação

Teste os projetos para garantir que resistem às situações reais do dia a dia. Simule os produtos digitalmente, reduzindo o custo de prototipagem com solucionadores totalmente validados.

 

Ferramentas de colaboração no Autodesk Fusion

Colaboração

Elimine os silos do processo de projeto tradicional e use um ambiente de colaboração moderno. Conecte suas equipes e partes interessadas, comunique-se em tempo real e centralize as atividades do projeto.

 

CAD/CAM integrado no Autodesk Fusion

CAD/CAM integrado

Produza peças usinadas CNC de alta qualidade e fabrique adicionalmente construções usando FFF ou BPF para impressão 3D de metal.

 

Integração eletromecânica no Autodesk Fusion

Integração eletromecânica

Certifique-se de que a PCB se encaixe na primeira vez, sempre com o único MCAD verdadeiramente unificado para o software ECAD.

 

Coloque a eficiência em primeiro lugar com o desenvolvimento do produto conectado

100x 

Investigue mais de 100 iterações de projeto 3D no tempo que antes você levaria para concluir apenas uma.

5x 

Projete, crie e fabrique um produto em um dia, em vez de uma semana.

75%

Reduza o tempo de engenharia mecânica em 75% quando comparado aos métodos tradicionais de projeto 3D.

Ver origem dos dados
Hide data source

Fonte: relatórios de informações de ciclo de vida

Aumente a produtividade de sua equipe com gerenciamento de dados e colaboração sem esforço

Experimente o poder das ferramentas unificadas de projeto e fabricação com gerenciamento integrado de dados de produtos com o Autodesk Fusion.

O Fusion gerencia os dados em segundo plano, enquanto as equipes permanecem focadas no desenvolvimento do produto. Deixe de perder tempo procurando arquivos ou perdendo trabalho. Com o Fusion, os dados estão sempre centralizados, acessíveis e seguros.

Guia de comparação entre SOLIDWORKS e Fusion

Veja a comparação do Autodesk Fusion com o SOLIDWORKS

Não se contente com uma abordagem em silos. Veja como uma plataforma integrada de software CAD, CAM, CAE e PCB oferece valor sem precedentes a projetistas, engenheiros e fabricantes.

AUTODESK FUSION SIMULATION EXTENSION

Crie produtos melhores com a Fusion Simulation Extension

Melhore o desempenho do produto no Fusion com acesso a recursos avançados de simulação, incluindo viabilidade de fabricação estrutural, térmica, explícita e por moldes injetados.

Mecatrônica no Autodesk Fusion

Mecatrônica no Fusion

O Autodesk Fusion é uma revolução para a mecatrônica (inglês), integrando perfeitamente a engenharia mecânica e elétrica. Os aspectos de projeto que se influenciam diretamente ficam mais fáceis quando são projetados simultaneamente no Fusion.

Recursos do Autodesk Fusion para engenheiros mecânicos

Explore os benefícios do DFM (projeto para fabricação) e descubra quais recursos do Autodesk Fusion oferecem suporte ao processo.

O Autodesk Fusion oferece um ambiente de desenvolvimento do produto unificado, simplificado e altamente colaborativo, desde o protótipo até o produto final.

 

10 formas como o Autodesk Fusion auxilia os projetistas e engenheiros nos estágios de prototipagem e fabricação do desenvolvimento do produto.

Explore como as ferramentas de automação de projeto, como a modelagem paramétrica, o projeto generativo e a modelagem automatizada no Fusion, permitem que sua equipe fique ainda mais inteligente.

O Fusion é um somatório de seus vários recursos avançados. Vamos nos aprofundar nas vantagens do CAD, CAM e CAE em aspectos cruciais do processo de desenvolvimento do produto o início ao fim.

Obtenha acesso a uma variedade de recursos de simulação, incluindo simulação térmica, simulação estrutural, projeto generativo e viabilidade de fabricação de moldagem por injeção com a Fusion Simulation Extension.

Planos e preços do Autodesk Fusion para engenheiros mecânicos

Autodesk Fusion

Assinatura de um ano: mais popular: acesso de um ano a ferramentas avançadas de CAD, CAM, CAE, PCB, gerenciamento de dados e colaboração com o Autodesk Fusion.
 

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Autodesk Fusion Simulation Extension

Assinatura de um ano: otimize o projeto e o desempenho de peças com soluções ilimitadas na nuvem para projeto generativo, FEA, resfriamento de componentes eletrônicos, moldagem por injeção etc. Requer uma assinatura do Fusion.
 

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Falar com um especialista

Fale com um representante sobre o Autodesk Fusion e encontre a solução que melhor se adapte às necessidades de desenvolvimento do produto de sua empresa.

Solicite que um representante do Fusion entre em contato com você.

Extensões do Autodesk Fusion

As extensões permitem a liberação de tecnologias avançadas de projeto e fabricação no Autodesk Fusion.

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Crie modelos 3D, projete, simule e fabrique tudo em uma única solução

Perguntas frequentes sobre software de engenharia mecânica

O que é software CAD e como ele se relaciona com a engenharia mecânica?

O software CAD (projeto assistido por computador) é uma ferramenta fundamental usada na engenharia mecânica. Ele permite que os engenheiros criem modelos 3D precisos, realizem simulações e análises e até controlem os processos de fabricação. O Autodesk Fusion é um exemplo líder de plataforma de software CAD abrangente.

Como o software CAM melhora os projetos de engenharia mecânica?

O software CAM (fabricação assistida por computador) é fundamental para a engenharia mecânica moderna. Ele converte modelos CAD em instruções legíveis por máquina, simplificando o processo de fabricação. Os recursos integrados de CAD/CAM do Fusion o tornam uma ferramenta poderosa para engenheiros mecânicos.

O que é a CFD (dinâmica dos fluidos computacional) no contexto da engenharia mecânica?

A CFD (dinâmica dos fluidos computacional) é um ramo da mecânica dos fluidos que usa algoritmos e métodos numéricos para resolver e analisar problemas envolvendo escoamentos de fluidos. Na engenharia mecânica, o software CFD pode simular o desempenho de produtos sujeitos a vazão de fluidos.

Qual o papel da CAE (engenharia assistida por computador) na engenharia mecânica?

CAE (engenharia assistida por computador) é um termo amplo que engloba várias tecnologias, incluindo CAD, CAM, CFD e FEA (análise de elementos finitos). As ferramentas CAE são usadas na engenharia mecânica para simular, validar e otimizar produtos e processos de fabricação.

Quais são os diferentes tipos de engenharia mecânica e como o Fusion atende a eles?

A engenharia mecânica tem várias subdisciplinas, incluindo automotiva, aeroespacial, sistemas de energia e mecatrônica. Os conjuntos de ferramentas versáteis do Fusion, que incluem recursos de CAD, CAM e CAE, atendem às diversas necessidades desses campos.

Como o software Autodesk Fusion ajuda no projeto e na análise de engenharia mecânica?

O Autodesk Fusion fornece uma plataforma integrada para projeto, simulação e fabricação. Seu amplo intervalo de ferramentas permite que os engenheiros mecânicos realizem tarefas abrangentes de projeto e análise, desde a criação de modelos 3D até a simulação de desempenho no mundo real.

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