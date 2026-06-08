O Fusion fornece aos engenheiros mecânicos uma plataforma unificada para fazer a transição de forma integrada do conceito à fabricação. CAD, CAM, ECAD (inglês) e simulação, tudo em um só lugar, elimina a necessidade de várias ferramentas e permite que as equipes colaborem e se conectem em tempo real, independentemente da localização.

Os recursos avançados de simulação permitem a validação de projetos, enquanto o CAD/CAM integrado garante uma transição tranquila do projeto à produção. O ECAD integra o projeto de componentes eletrônicos ao processo, possibilitando projetos verdadeiramente interdisciplinares. Com seu sistema centrado na nuvem, todos os dados do projeto permanecem sincronizados e seguros.