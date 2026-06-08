AUTODESK FUSION MANAGE 

O Fusion Manage é uma solução integrada de gerenciamento do ciclo de vida do produto, fácil de implementar e usar. Os poderosos processos de PLM com fluxos de trabalho baseados em dados permitem maior produtividade entre funções e responsabilidades. À medida que as equipes trabalham juntas para dar vida às ideias de produtos, todos usam os mesmos dados e registros em tempo real do produto.

Tenha mais tempo para inovação enquanto o Fusion Manage aumenta a colaboração e a visibilidade da equipe durante todo o desenvolvimento do produto.