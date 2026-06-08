AUTODESK FUSION MANAGE 

Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
O Fusion Manage é uma solução integrada de gerenciamento do ciclo de vida do produto, fácil de implementar e usar. Os poderosos processos de PLM com fluxos de trabalho baseados em dados permitem maior produtividade entre funções e responsabilidades. À medida que as equipes trabalham juntas para dar vida às ideias de produtos, todos usam os mesmos dados e registros em tempo real do produto.
Tenha mais tempo para inovação enquanto o Fusion Manage aumenta a colaboração e a visibilidade da equipe durante todo o desenvolvimento do produto.
Veja como o Spirax Group, fabricante líder mundial de soluções de tecnologia térmica e de fluidos, usa o PLM para impulsionar a padronização.
Veja como a Greenlane Renewables, fornecedora global de sistemas de atualização de biogás, usa o PLM para reduzir custos e aumentar a lucratividade.
Veja como a Woodway, fabricante de esteiras rolantes, usa o PLM para melhorar a colaboração com fornecedores e distribuir mais produtos.
Veja como a ASI, líder mundial no setor de sistemas de manuseio de materiais, usa o PLM para aumentar a eficiência em todos os departamentos.
Aproveite a flexibilidade, o retorno mais rápido do investimento e o baixo custo total de propriedade do PLM na nuvem que se adapta ao seu negócio. Implemente o que você precisar, quando precisar, com a simplicidade de fluxos de trabalho configuráveis e prontos para uso.
Adapte-se rapidamente às mudanças do mercado e mantenha-se à frente em um ambiente de ritmo acelerado com processos de PLM que automatizam fluxos de trabalho, aceleram iterações e aumentam a capacidade de inovação.
Simplifique processos e otimize o uso de recursos, permitindo que as equipes respondam com eficiência a desafios macroeconômicos e geopolíticos, incluindo tarifas, aumento dos custos de mão de obra e materiais e preocupações com o impacto climático.
— Devesh Yadav, Vice-presidente assistente de tecnologia e design, Ecozen
Melhore a visibilidade e os fluxos de trabalho entre as equipes com recursos avançados de PLM que aumentam a eficiência e a colaboração.
Ative atualizações multiusuário em tempo real com ferramentas de edição colaborativa de listas de materiais e de propriedades. Mantenha listas de materiais abrangentes com informações para compra, montagem, planejamento de produção, fabricação etc.
Gerencie os fluxos de trabalho de versões e alterações de forma eficiente com processos automatizados, incluindo solicitações de alteração, pedidos de alteração, tarefas de alteração, aprovações e relatórios de problemas. Obtenha rastreabilidade total das causas raiz e da documentação para auditorias.
Mantenha as equipes alinhadas e produtivas com alertas automatizados em tempo real e rastreamento de status para novas tarefas, ações pendentes e alterações nos dados do produto. Acelere a tomada de ações e aumente a visibilidade das atualizações de projetos em toda a organização.
Mantenha-se conectado à sua cadeia de suprimentos permitindo que todas as partes interessadas acessem a qualquer momento e em qualquer lugar as informações de que precisam para os processos de cotação, aquisição e desenvolvimento do produto. Os fluxos de trabalho dinâmicos permitem colaboração segura e acesso a dados em tempo real.
Melhore a qualidade e a rastreabilidade dos produtos com processos automatizados para gerenciar não conformidades (NCR), autorizações de devolução de mercadorias (RMA), ações corretivas/preventivas (CAPA), análise de modos de falha e efeitos (FMEA) e relatórios de ações de qualidade dos fornecedores (SCAR).
Mantenha os projetos organizados gerenciando as partes interessadas de vários departamentos para que estejam alinhados quanto às tarefas e entregas, a fim de definir, desenvolver e lançar um novo produto. Aumentam a eficiência com modelos de projeto configuráveis, marcos padronizados de fase e fluxos de trabalho automatizados.
Crie portfólios de produtos competitivos com compartilhamento de dados de especificação em tempo real e gerenciamento integrado de alterações. Gerencie todo o ciclo de vida dos produtos, desde a ideação até o desenvolvimento, o lançamento e a retirada do mercado.
Garanta que os produtos atendam às expectativas do mercado e dos clientes gerenciando todos os requisitos em um ambiente conectado. Priorize os requisitos para se concentrar em solicitações relevantes e viáveis. Os fluxos de trabalho automatizados gerenciam aprovações, controle de revisões e rastreamento de alterações.
Aumente a produtividade com uma coleção de processos de negócios gratuitos e prontos para implementação com espaços de trabalho pré-configurados para reduzir o tempo de implementação.
Comece rapidamente com um editor de configuração fácil de usar para que os administradores configurem fluxos de trabalho adaptados às suas necessidades de negócios sem codificação personalizada.
Monitore o progresso e as tendências do desenvolvimento do produto em tempo real para detectar problemas e evitar atrasos antes que eles aconteçam. Exporte relatórios rapidamente com um único clique para obter atualizações de status sem complicações.
Estenda o valor de seus dados integrando o Fusion Manage PLM com outros sistemas de negócios, como ERP e CRM. Melhore o acesso aos dados para uma tomada de decisão bem informada.
Trabalhe com dados de produtos no tablet para analisar projetos, ver itens da lista de materiais, alterar estados do ciclo de vida e criar e participar de pedidos de alteração.
Reúna participantes externos associados ao projeto em um espaço de trabalho baseado em navegador, onde todos podem compartilhar, visualizar, comentar e anotar projetos, mantendo o controle das versões e o histórico.
Comece imediatamente com ferramentas administrativas intuitivas, processos de PLM configuráveis prontos para uso e gerenciamento de direitos para controlar o acesso e configurar usuários rapidamente.
Aproveite todos os recursos de PLM de que sua organização precisa com o Autodesk Fusion Manage, apoiado por um armazenamento na nuvem seguro.
Aproveite todos os recursos de PLM de que sua organização precisa, além de um ambiente de sandbox para testes seguros, colaboração de partes interessadas externas e armazenamento na nuvem expandido.
Obtenha acesso para visualizar dados de PLM, participar de fluxos de trabalho e criar relatórios — ideal para partes interessadas internas e externas que precisam de visibilidade para colaborar sem acesso de criação.
Dê às funções dentro e fora de sua organização acesso ao nível de colaborador do Fusion Manage para participar de fluxos de trabalho, visualizar dados e criar relatórios.
Acesse dados, itens, processos de negócios, listas de materiais, arquivos de projeto, documentos e registros relevantes para manter-se informado.
Participe dos fluxos de trabalho do processo de negócios como aprovador ou revisor, acompanhe com diligência as tarefas e os prazos atribuídos e extraia informações valiosas de relatórios e gráficos.
Revise anexos, forneça feedback usando marcas de revisão e comunique-se com as partes interessadas no Fusion Manage, minimizando a dependência de e-mails e a confusão de versões.
Receba alertas em tempo real sobre novas tarefas, ações pendentes ou alterações nos dados do produto para manter-se a par das atualizações do projeto.